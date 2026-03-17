커트 코베인의 우상, 그가 철원에서 들려줄 굉음

▲
2026 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 무대에 오르는 기타리스트 서스턴 무어DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌
얼터너티브의 역사를 바꾼 밴드, 소닉 유스(Sonic Youth)의 프론트맨이자 노이즈 록을 대표하는 기타리스트, 서스턴 무어의 굉음같은 연주를 강원도 철원에서 들을 수 있게 되었다.
서스턴 무어가 오는 6월 12일 ~ 14일 강원도 철원군 고석정 일대에서 열리는 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 무대에 오른다. 1958년에 태어난 서스턴 무어는 1981년 킴 고든과 함께 소닉 유스를 결성했다. 강렬한 노이즈와 변칙 튜닝, 불협 화음을 내세운 사운드로 록의 문법을 재정립한 아티스트다.
특히 소닉 유스가 1988년에 발표한 <데이드림 네이션(Daydream Nation)>은 노이즈 록을 대표하는 명반이자, 90년대 얼터너티브 록의 발전에 중요햔 영향을 미친 작품으로 평가받는다. 이 앨범은 2005년 미국 의회도서관에 영구 등재되었으며, 서스턴 무어는 미국 매체 롤링스톤이 선정한 '역사상 가장 위대한 기타리스트 100인' 34위에 이름을 올리기도 했다.
서스턴 무어는 피스트레인이 2018년 첫 개최 이후 쭉 이어왔던 전설적인 뮤지션 섭외의 기조를 계승하는 카드다. 지금까지 DMZ 피스트레인에는 섹스 피스톨즈의 원년 멤버인 글렌 매틀록(2018), 벨벳 언더그라운드의 원년 멤버인 존 케일(2019), 노이(NEU!)의 멤버 미하엘 로터(2023) 등 선구자 격의 아티스트가 거쳐 갔던 바 있다.
방구석 예술가에서 철원 무대까지