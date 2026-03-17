커트 코베인의 우상, 그가 철원에서 들려줄 굉음

▲2026 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 무대에 오르는 싱어송라이터 에피(Effie) DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌

국내 라인업에서는 단연 래퍼 에피(Effie)가 눈에 띈다. 에피는 하이퍼팝에 2010년대 케이팝과 트랩 등을 결합하며 Z세대의 감성과 기호를 대변하는 아티스트ㄷ. 지난해 프로듀서 킴제이와 함께 만든 앨범으로 음악팬들지난해 발표한 앨범으로 뉴욕타임스와 피치포크의 극찬을 받는 것은 물론, 2026 한국 힙합 어워즈에서 신인상을 받았고 한국대중음악상 6개 부문 후보에 올랐다. '20세기 출생들은 이제 좀 꺼져봐'라는 도발적인 가사로 화제가 되기도 했던 에피는 DMZ에서 만날 수 있는 현재 시제의 핵심이다.



2018년 피스트레인 1회 공연에서 섹스 피스톨즈(Sex Pistols)의 글렌 매틀과 콜라보 무대를 선보였던 차승우가 올해는 밴드 차승우와 사촌들로 돌아온다. 차승우와 사촌들은 인디 신 뮤지션들이 함께하는 슈퍼밴드로, 위아더나잇의 릴피쉬, 김간지, 리셋터즈의 클레어 등이 함께 고석정을 찾을 예정이다.



한국 포크트로니카의 선구자 전자양, 2004년 결성 이래 20주년 기념반 <트웬티 플렌티(Twenty Plenty)>까지, 변함없는 사운드로 20년을 이어온 페퍼톤스, 올해 한국대중음악상 최우수 얼터너티브 록 음반상을 수상한 신인류가 합류해 1차 국내 라인업을 완성한다. 1차 라인업의 11팀만 공개된 상태지만 시대적, 장르적 다양성에서 강점을 드러낸다.



2018년 문을 연 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌은 올해로 7회째를 맞는다. '음악을 통해 정치·경제·이념을 초월하고 자유와 평화를 경험하자'는 취지 아래, 철원 고석정 일대에서 열려왔다. 타 페스티벌과 차별화되는 큐레이션, 그리고 전쟁의 상흔이 남아있는 접경 지역의 가치를 재발견하는 기획과 자유로운 분위기로 음악 팬들의 신뢰를 쌓아 왔다. 티켓을 사지 않은 이들에게도 공유된 분수대 앞 디제잉 무대는 이 페스티벌의 성격을 보여주는 상징적 장소다. 올해 피스트레인의 키 메시지는 '인간활동(Human Activity·人間活動)'이다. 전쟁과 혐오, 증오와 배척이 만연한 시대에 '잘 살아있음'의 가치를 되새기자는 것.



17일 오후 12시에 판매된 최종 할인 티켓은 판매 직후 얼마 지나지 않아 매진되었다. 철원군민과 철원 지역 내 복무 중인 군인의 무료 입장이 네이버 예약을 통해 가능하며, 오는 4월 14일에는 2차 라인업 공개와 더불어 정가 티켓 판매가 시작될 예정이다.





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