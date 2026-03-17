'약속의 7회' 베네수엘라, 결승서 미국과 붙는다

AFP=연합뉴스

베네수엘라 야구 대표팀베네수엘라가 일본에 이어 이탈리아까지 꺾고 결승 진출에 성공했다.오마르 로페즈 감독이 이끄는 베네수엘라 야구 대표팀은 17일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 이탈리아와의 준결승에서 홈런 1방을 포함해 장단 8안타를 때려내며 4-2로 승리했다. 8강에서 '디펜딩 챔피언' 일본을 8-5, 준결승에서 돌풍의 이탈리아를 4-2로 꺾고 결승에 진출한 베네수엘라는 18일 '야구 종주국' 미국과 우승을 놓고 격돌한다.베네수엘라는 선발 케이더 몬테로가 1.1이닝2피안타3볼넷2실점으로 부진했지만 2회부터 가동된 6명의 불펜 투수가 7.2이닝을 무실점으로 틀어 막으면서 역전의 발판을 마련했다. 타선에서는 4번 에우제니오 수아레스가 추격의 솔로 홈런을 터트렸고 7회 2사 후 3연속 적시타를 통해 경기를 뒤집으며 승기를 잡았다. 처음으로 WBC 결승에 진출한 베네수엘라는 첫 우승이라는 또 하나의 꿈에 도전한다.도미니카 공화국,푸에르토리코와 함께 중남미를 대표하는 야구 강국으로 꼽히는 베네수엘라는 유독 WBC에서는 2회 대회 4강을 제외하면 좋은 성적을 내지 못했다. 하지만 베네수엘라는 이번 대회 8강에서 '디펜딩 챔피언' 일본을 8-5로 제압하며 17년 만에 4강에 진출했다. 이번 대회 최대 이변의 주인공 이탈리아는 조별리그 전승에 이어 8강에서도 푸에르토리코를 8-6으로 꺾고 처음으로 4강에 진출했다.베네수엘라는 준결승에서 우완 몬테로를 선발로 내세웠다. 지난해 디트로이트 타이거즈에서 활약하며 5승을 기록한 몬테로는 이번 대회 니카라과전에서 불펜으로 등판해 3이닝 무실점을 기록했다. 이에 맞서는 이탈리아는 마이클 로렌젠을 선발로 예고했다가 경기 당일 애런 놀라로 교체했다. 놀라는 필라델피아 필리스에서 활약하며 빅리그 통산 103승을 기록한 투수로 이탈리아에서 가장 확실한 선발 카드다.선공에 나선 베네수엘라는 1사 후 마이켈 가르시아가 3루 쪽으로 절묘한 기습 번트를 대면서 내야안타로 출루했다. 하지만 루이스 아라에즈의 타석에서 히트앤드런 작전이 걸렸고 아라에즈의 타구가 이탈리아 중견수 제이콥 마시에게 잡히면서 귀루가 늦은 가르시아가 1루에서 아웃됐다. 이탈리아도 1회 1사 후 존 버티가 안타로 출루했지만 3번 마시가 유격수 앞 병살로 물러나며 첫 기회가 무산됐다.베네수엘라는 2회초 2사 후 글레이버 토레스가 안타로 출루했지만 윌리어 아브레우가 초구를 건드려 중견수 플라이로 물러나면서 또 한 번 무득점에 그쳤다. 놀라가 안정된 투구로 마운드를 지키자 이탈리아는 2회말 공격에서 젝 데벤조의 안타 후 잭 캐글리온, 앤드류 피셔, J.J. 도라치오가 3연속 볼넷을 얻어내며 선취점을 뽑았다. 이탈리아는 단테 노리의 땅볼 때 또 한 점을 추가하며 2-0으로 리드를 잡았다.베네수엘라는 3회초 선두타자 윌리엄 콘트레라스가 볼넷으로 출루했지만 잭슨 추리오와 로날드 아쿠냐 주니어가 삼진, 가르시아가 유격수 땅볼로 물러나며 추격에 실패했다. 하지만 베네수엘라는 2023년과 2024년 한화 이글스에서 활약했던 리카르도 산체스가 2회 1사부터 마운드에 올라 1.2이닝을 노히트 무실점으로 막았고 베네수엘라는 4회초 공격에서 수아레즈의 솔로 홈런으로 추격을 시작했다.베네수엘라는 루인더 아빌라를 올려 4회말을 무실점으로 막았고 이탈리아 역시 5회부터 결승전 선발이 예상되던 로렌젠을 마운드리는 승부수로 5회 1사2루 위기를 막았다. 이탈리아는 2회 선취 2득점을 올린 후 5회까지 추가점은커녕 득점권에도 주자를 보내지 못했다. 베네수엘라 역시 로렌젠이 마운드에 올라온 후 2이닝 동안 단 하나의 안타도 때리지 못하면서 경기가 소강상태로 접어 들었다.이탈리아는 6회말 데젠조의 안타와 캐글리온의 땅볼, 도라치오의 고의사구, 노리의 내야안타로 2사만루 기회를 만들었지만 샘 안토나치가 삼진으로 물러나며 추가점을 올리지 못했다. 그리고 베네수엘라는 7회초 공격에서 글레이버 토레스의 볼넷과 추리오의 안타로 만든 2사 1, 3루 기회에서 아쿠냐의 내야안타와 가르시아, 아라에즈의 연속 적시타로 로렌젠을 무너트리면서 단숨에 4-2로 경기를 뒤집었다.베네수엘라는 에두아르드 바자르도가 7회말을 세 타자로 가볍게 막았고 8회에는 일본 프로야구 오릭스 버팔로즈에서 마무리로 활약하고 있는 안드레스 마차도가 마운드에 올라 삼진 2개를 곁들이며 이탈리아 타선을 힘으로 압도했다. 베네수엘라는 9회 시카고 컵스의 마무리 투수로 활약하고 있는 대니얼 팔렌시아를 마운드에 올렸고 팔렌시아가 9회 3타자를 가볍게 잡아내며 결승 진출을 확정했다.이번 대회 전까지 베네수엘라의 마지막 WBC 4강은 한국 선발 윤석민의 슬라이더에 속수무책으로 당하며 2-10으로 패한 2009년 대회였다. 당시 '한국 돌풍'의 희생양이 됐던 베네수엘라는 이번 대회 최고의 돌풍을 일으켰던 이탈리아를 만나 6회까지 단 1득점에 그치며 고전했다. 하지만 7회초 2사 후 이탈리아 최고의 투수 중 한 명인 로렌젠을 상대로 3연속 적시타를 터트리며 처음으로 결승 진출에 성공했다.