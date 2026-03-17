지옥의 행군 중 마주한 정체불명 기계의 공격, 인간 향한 경고

▲넷플릭스 오리지널 영화 <워 머신: 전쟁 기계>의 한 장면. 넷플릭스

2020년대에 들어서도 전쟁은 계속되고 있다. 과거처럼 단순한 지정학적 이해관계만으로 발생하기보다 지리와 기술, 자원 등의 요소가 복합적으로 얽혀 더욱 복잡한 양상을 띠고 있다. 그만큼 불확실성 역시 어느 때보다 커지고 있다. 이런 흐름 속에서 이 영화는 '전쟁' 자체에 대한 안티테제로 기능한다.



이제 전쟁은 인간끼리 총과 포를 들고 싸우는 방식만을 의미하지 않는다. 능력을 가늠할 수 없는 기계가 일방적으로 인간을 공격하고, 모든 것을 파괴할 수도 있다. 심지어 그것이 어디에서, 어떤 이유로 등장했는지조차 알 수 없는 상황일 수도 있다. 고도의 기술이 집약된 전쟁이기 때문이다. 영화가 보여 주는 전쟁의 양상 역시 이와 크게 다르지 않다.



전쟁의 방식이 근본적으로 변화하고 있다는 사실은 시사하는 바가 크다. 지금 우리는 그 변화의 과도기에 서 있는지도 모른다. 앞으로의 전쟁은 이전과 비교할 수 없을 만큼 빠르고 거대한 변화를 가져올 것이다. 문제는 전쟁이 여전히 현재진행형이며 앞으로도 계속될 가능성이 크다는 점이다. 우리는 언제까지 이러한 불확실과 불안, 불쾌 속에서 살아가야 하는 것일까.



한편 이 영화는 넷플릭스 오리지널 작품 중에서도 손꼽을 만한 SF 액션 블록버스터다. 피와 살, 뼈가 난무하는 전투 속에서 당혹스러움과 무력감이 드러나고, 그럼에도 불구하고 투지가 살아 있다. 레인저 훈련생들은 제대로 된 무기 하나 없이 워 머신, 이른바 전쟁 기계의 막강한 화력에 맞서야 한다. 역설적으로 그 점이야말로 지금과 앞으로의 전쟁 양상을 더욱 선명하게 보여 주는 요소처럼 보인다.

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