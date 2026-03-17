지옥의 행군 중 마주한 정체불명 기계의 공격, 인간 향한 경고

아프가니스탄 칸다하르. 미군 제10 산악사단의 스파르탄스 호송대가 고립되자 공병 정찰대가 출동한다. 그곳에서 형제는 우연히 조우한다. 오랜만에 만난 듯하다. 동생이 형에게 함께 '레인저 평가 선발 프로그램'을 통과해 최전선에서 싸우자고 말한다. 형제는 그렇게 약속하고 헤어진다. 그러나 곧 탈레반의 폭격이 시작되며 현장은 순식간에 아수라장이 된다.
부상을 입은 채 살아남은 형은 이미 숨진 동생을 업고 16킬로미터를 걸어 나온다. 2년 후, 형은 레인저 평가 선발 프로그램에 참가해 81번 번호를 부여받고 8주간의 지옥 같은 훈련에 들어간다. 우여곡절 끝에 그는 최종 훈련인 24시간 '지옥의 행군'에 도달한다. 여기까지 살아남은 인원은 많지 않다.
전원 합격 또는 전원 탈락이 걸린 지옥의 행군. 시작된 지 오래지 않아 정체불명의 비행 물체가 발견된다. 이상한 점이 많지만 후보생들은 교관들이 준비한 훈련의 일부라고 생각하며 행군을 이어 간다. 그러나 곧 전쟁 기계와의 전쟁 한가운데에 있다는 사실을 깨닫게 된다. 도대체 무슨 일이 벌어진 것일까, 앞으로 무슨 일이 벌어질까.