'WBC 아쉬움' 광속구 에이스 문동주... 한화 정상 도전의 열쇠

케이비리포트

한화 문동주의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)총 투구 수도 38개로 적당했고 투구 내용 역시 깔끔했다. 경기 초반 150km/h를 넘자 못하던 패스트볼 최고 구속은 어깨가 달궈진 3회 들어 156km/h까지 올라갔다. 문동주의 트레이드마크인 패스트볼(23구)을 기반으로 슬라이더와 커브, 포크볼을 적절히 섞어 던지며 타자들의 타이밍을 빼앗았다.특히 고무적인 부분은 안정된 제구였다. 야수진의 연달은 실책으로 주자를 내보낸 상황에서도 흔들림 없이 이닝을 정리하며 안정감을 보여줬다. 소속팀 김경문 감독 역시 이 점을 높이 평가했다. 10일 열린 팀 청백전에 비해 제구가 좋아졌다는 반응을 보인 김감독은 당장 많은 이닝을 맡기지 못하더라도 선발진에서 기용하면서 몸상태를 보겠다는 구상을 밝혔다.지난해 총 23경기에 선발 등판한 문동주는 11승 5패 평균자책점 4.02를 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.57을 기록했다. 최고 160km/h를 넘나드는 리그 최고의 광속구를 앞세워 데뷔 첫 선발 10승을 넘겼지만 시즌 내내 부상 관리라는 과제를 재확인했다. 올해로 프로 5년차가 된 문동주는 아직 규정 이닝을 달성한 경험이 없다.