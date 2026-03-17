미국-도미니카 명승부 망친, 어처구니없는 판정

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지난 16일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 미국과 도미니카 공화국의 월드 베이스볼 클래식 준결승 경기에서 미국의 군나르 헨더슨이 4회 홈런을 치고 기뻐하고 있다.어처구니없는 스트라이크 판정 하나가 명승부의 마지막 순간을 망치고 말았다.16일(한국시각) 마이애미 론디포파크에서 펼쳐진 2026 월드 베이스볼 클래식 미국과 도미니카 공화국의 준결승 경기. 이번 대회 최대의 우승후보로 불리는 두 팀의 맞대결이었기에 '사실상의 결승전 '이라고 불릴만큼 경기는 매우 치열하게 진행됐다.9회말 미국이 2-1로 한 점차의 살얼음 리드를 이어가던 가운데 도미니카가 마지막 공격에서 2사 3루의 결정적인 기회를 잡았다. 풀카운트 상황에서 미국의 마무리 투수 메이슨 밀러가 도미니카 헤랄도 페르도모를 상대로 89마일짜리 슬라이더를 뿌렸다.공은 홈플레이트 아래 쪽으로 떨어지는 궤적으로 포수 미트를 향하여 날아갔고, 스트라이크존과는 확연히 거리가 있어 보였다. 페르도모는 볼이라고 확신한 듯 배트를 내밀지 않았다.하지만 이날 경기를 맡은 코리 블레이저 주심은 그대로 스트라이크 아웃을 선언했다. 페르도모는 아쉬운 듯 큰 제스처를 취하며 소리를 질렀다. 도미니카 벤치에서도 스트라이크 판정에 강하게 어필했지만 끝내 결과는 바뀌지 않았다. 그렇게 미국의 승리로 경기가 끝났다.이로써 미국은 3회 연속 결승진출에 성공하며 지난 대회 준우승의 아쉬움을 설욕하고 2017년 이후 두 번째 우승의 기회를 잡았다. 2013년 대회 이후 두 번째 우승을 노렸던 도미니카는, 8강에서 한국을 콜드게임으로 대파하는 등 역대 최강의 전력으로 꼽혔으나 미국전에서 석연치 않은 마지막 판정 때문에 분루를 흘렸다.하지만 경기 후 후폭풍은 계속됐다. TV 중계 화면에서 밀러의 공은 스트라이크존을 한참 벗어난 것으로 드러났다. 대회를 주관하는 엠엘비닷컴(MLB.COM)의 경기 문자 중계 화면에서도 스트라이크존에서 벗어난 공으로 표시되어 있었다. 심판의 명백한 오심이었다.도미니카 입장에서는 단순한 오심을 넘어 '승리를 도둑맞았다'고 느낄만한 장면이었다. 만일 해당 투구가 볼 판정을 받았다면 페르도모가 볼넷 출루하여 2사 1, 3루가 됐을 것이다. 누상에 동점에 이어 역전 끝내기 주자까지 들어선 상황이었다. 여기에 다음 타석에 대기하던 선수는 도미니카의 간판스타이자 이번 대회 OPS(출루율+장타율) 1.238을 기록중이던 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스)였다.또한 페르도모의 마지막 타석만이 아니어도, 앞서 8회말 후안 소토(뉴욕 메츠)의 루킹 삼진 상황 역시 볼이었다는 지적이 나오는 등, 이날 경기 막판에 쏟아진 주심의 스트라이크/볼 판정에 대한 의구심은 커지고 있다.경기 자체가 상당한 명승부였기에, 석연치 않은 판정으로 승부가 결정된 모양새가 더 아쉽게 됐다. 양팀의 이날 경기는 솔로홈런 3방으로 승부가 갈렸다. 도미니카는 2회말 후니오르 카미네로(탬파베이 레이스)의 솔로 홈런으로 선취점을 냈지만, 미국은 4회초 거너 헨더슨(볼티모어 오리올스)의 동점포와 로만 앤서니(보스턴 레드삭스)의 결승포로 승부를 뒤집었다.양팀 투수들의 구위와 야수들의 호수비가 모두 대단했다. 승리투수가 된 미국 선발 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠)가 홈런 하나를 내줬지만 4.1이닝 6피안타 1실점으로 호투했고, 타일러 로저스(토론토 블루제이스), 그리핀 잭스(탬파베이 레이스), 데이비드 베드나(뉴욕 양키스), 개럿 휘틀록(보스턴 레드삭스)의 불펜진이 도미니카의 강타선을 무실점으로 틀어막았다.도미니카 타선이 8강전까지 5경기를 치르면서 총 51득점, 경기당 평균 10득점이 넘는 가공할 타격을 선보였던 것을 감안하면, 불과 1실점으로 막아낸 미국 투수진이 얼마나 역투했는지를 알 수 있다. 도미니카는 이날 총 8안타로 미국(7안타 2홈런)보다 안타 개수에서는 오히려 하나 앞섰으나, 득점권에서 9타수 2안타로 8개의 잔루를 남긴 게 치명타였다.도미니카 투수진 역시 제 몫을 다했다. 일각에서는 에이스 크리스토퍼 산체스(필라델피아)를 콜드게임 승을 거둔 한국과의 8강전에 투입한 게 낭비였다는 지적도 나왔지만, 그럼에도 남은 투수들로 미국 타선을 9이닝 2실점으로 잘 막아냈다. 루이스 세베리노(애슬레틱스)와 그레고리 소토(피츠버그)가 홈런 하나씩을 내줬으나 후인 메이아(콜로라도) 등 5명의 불펜투수들이 추가점을 내주지 않으며 막판까지 승부를 접전으로 몰고 갔다. 5회초에는 미국의 간판타자 애런 저지(미국)의 홈런성 타구를 훌리오 로드리게스(시애틀)가 담장 바로 앞에서 점프로 낚아채는 등 수비에서도 그림같은 명장면들이 속출했다.미국과 도미니카 모두 메이저리그 올스타 라인업이라는 이름값에 걸맞은 명승부를 펼쳤기에 마지막 심판 판정은 경기를 망친 옥에 티가 될 수밖에 없었다.도미니카는 심판 판정에 아쉬움을 드러내면서도 패배의 원인을 오심 탓으로 돌리지는 않았다. 알버트 푸홀스 도미니카 감독은 경기 후 공식 인터뷰에서 "이 경기의 마지막 공에 연연하지 않는다. 이번 대회는 우리의 것이 아니었다. 하지만 내게 중요한 것은 우리 선수들이 이번 대회에서 보여준 모습이 정말 자랑스럽다는 것"이라고 선수들을 칭찬했다. 도미니카의 마지막 타자였던 페르도모 역시 "우리는 앞선 26번의 아웃카운트에서 점수를 더 내야했다"며 전반적인 경기력에 대한 자책감을 먼저 드러냈다.한편으로 이번 경기를 통하여 ABS(자동투구 판독시스템)의 필요성을 확인했다는 주장이 제기되고 있다. 오히려 승리한 미국 측에서 자국대표팀의 부끄러운 승리에 실망하며 ABS 도입을 주장하는 목소리가 커지고 있다는 게 눈에 띈다.이날 TV 중계를 맡은 메이저리그의 전설이자 폭스스포츠 해설위원인 데릭 지터는 "다음 WBC에선 ABS를 반드시 도입해야 한다. 이런 식으로 경기가 끝나는 건 보고 싶지 않다"며 자국 대표팀의 승리에도 불구하고 쓴소리를 남겼다. 전 메이저리거 알렉스 로드리게스 역시 "이러한 빅매치의 마지막이 스트라이크가 아닌 공으로 끝나는 것을 보고 싶지 않았다"고 직격했다.다소 민망한 승리를 거두게 된 미국대표팀의 마크 데로사 감독도 "경기후 리플레이를 봤다. 도미니카 선수들이 왜 그렇게 화를 냈는지 이해가 됐다"며 오심을 간접적으로 시인했다. 이어 "나는 ABS의 팬이다. ABS 도입은 야구 발전을 위해 좋은 일이 될 것이다. 다음번 WBC에서는 ABS가 도입되어 있을 것"이라고 밝혔다.메이저리그는 올 시즌부터 챌린지 방식의 ABS(자동볼판정시스템)를 도입한다. 시범경기에서는 이미 수많은 스트라이크 볼 판정이 ABS를 통해 번복되는 장면이 나오기도 했다.하지만 이번 WBC는 ABS 규정이 없었고, 하필 결정적인 상황에서 홈팀 미국이 스트라이크 판정에서 큰 수혜를 입는 장면이 나오며 오점을 안겼다. 이 경기를 지켜본 국내 야구팬들 사이에서는 초기에 논란도 있었지만 결과적으로 KBO리그에서 먼저 ABS를 도입한 것은 올바른 결정이었다는 재평가의 목소리로 나오고 있다.