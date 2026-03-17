블루스와 뱀파이어의 조합, '아카데미 음악상' 3관왕의 비결

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제98회 아카데미 시상식에서 4관왕에 오른 <씨너스 : 죄인들>워너브라더스코리아
지난 3월 15일(현지 시각), 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식의 주인공은 누구였을까. 트로피 개수를 기준으로 삼는다면 최우수 작품상을 포함해 총 6개 부문을 수상한 폴 토마스 앤더슨 감독의 <원 배틀 애프터 어나더>가 될 것이다. 한국인과 케이팝 팬들의 기준으로 본다면 2개의 트로피(최우수 장편 애니메이션, 최우수 주제가)를 거머쥔 <케이팝 데몬 헌터스>가 된다. 물론 남우주연상과 각본상을 비롯해 총 4개의 트로피를 거머쥔 라이언 쿠글러 감독의 <씨너스 : 죄인들>(이하 씨너스)도 빼놓을 수 없다.
이번 아카데미 시상식에서 <씨너스>는 음악상도 받았다. 아카데미 음악상은 영화를 위해 작곡된 배경 음악에 주어지는 상으로, 주제가상과는 구분된다. <씨너스>는 조니 그린우드(라디오헤드)가 참여한 <원 배틀 애프터 어나더>마저 제쳤다. 이 영화의 음악 감독을 맡은 스웨덴 음악가 루드비히 고란손은 통산 세 번째로 이 트로피를 받게 되었다. 고란손은 앞서 2019년 <블랙팬서>와 2024년 <오펜하이머>로 아카데미 음악상을 받았다. 세 번 후보에 올라 세 번 모두 수상한 것이다.
아카데미 무대에 오른 루드비히 고란손은 어린 시절 블루스 뮤지션 존 리 후커의 앨범을 샀던 아버지를 언급하고, "일곱 살 때 아버지가 내게 준 기타가 내 인생의 모든 문을 열어주었고, 이는 나를 이 시대 최고의 이야기꾼인 라이언 쿠글러에게 인도했다"며 두 남자에게 경의를 표했다.
라이언 쿠글러 감독의 <씨너스: 죄인들>은 1930년대 짐 크로우 법(흑백인종분리법)이 유효했던 시대를 배경으로 한 뱀파이어 영화다. 쌍둥이 형제 스모크와 스택이 시카고에서 번 돈으로 흑인 전용 음악 주점 '조인트 루크'를 열고 성공의 꿈을 꾸고 있던 밤에 일어나는 충격적인 사건이 이 영화의 핵심이다. <씨너스>는 훌륭한 음악 영화이기도 하다. 이 영화에서 루드비히 고란손이 구축한 사운드트랙은 1930년대 델타 블루스를 기반으로 하면서 아일랜드 포크부터 훗날 펼쳐질 다양한 음악 장르를 매개한다.
과거와 미래를 연결하는 음악