블루스와 뱀파이어의 조합, '아카데미 음악상' 3관왕의 비결

▲제98회 아카데미 시상식에서 4관왕에 오른 <씨너스 : 죄인들> 워너브라더스코리아

주인공 '새미(마일즈 케이턴 분)'가 연주하고 부르는 레저네이트 기타 사운드 위로 힙합 비트와 아프리카의 드럼 사운드, 그리고 지미 헨드릭스를 연상시키는 사이키델릭한 기타가 겹치는 노래 '아이 라이드 투 유(I Lied To You)'는 단연 백미다. 이 곡에는 수십 년의 시차를 둔 과거와 미래가 음악 안에서 공존한다. 흑인 노예들의 영가에서 시작된 블루스가 훗날 대중음악의 역사를 바꾸어 놓았다는 암시에선 짜릿함마저 느껴진다. 이 곡은 아카데미 시상식에서 녹음에 참여한 모든 아티스트들에 의해 라이브로 연주되기도 했다.



루드비히 고란손이 장르 대화합을 주도하는 가운데, <씨너스>의 사운드트랙에 참여한 아티스트들의 면면 역시 놀랍다. 특별출연한 블루스의 산증인 버디 가이를 소환하는 것은 물론 싱어송라이터 제임스 블레이크, 밴드 앨라바마 셰이크스의 브리타니 하워드, 래퍼 돈 톨리버, 알앤비의 거장 라파엘 사딕, 메탈리카의 리더 라스 울리히 등 다양한 장르와 시대의 뮤지션들이 힘을 보탰다.



<씨너스>는 이질적인 문화의 충돌을 음악으로 풀어냈다는 점에서 큰 성취를 남겼다. 영화의 빌런 격인 아일랜드계 이민자 '레믹' 일행이 등장할 때 부르는 서늘한 아일랜드 민요는, 흑인 사회의 그루비한 블루스와 극명한 대조를 이루며 긴장감을 키운다. 대립하는 두 집단이 모두 미국 사회에서 차별의 대상이었다는 것은 아이러니한 대목이다.



<씨너스>에서 주인공 스모크, 스택 형제(1인 2역)를 연기한 배우 마이클 B. 조던은 수상 소감 도중 제이미 폭스, 윌 스미스, 덴젤 워싱턴 등 앞서 길을 닦았던 흑인 배우들의 이름을 언급하며 경의를 표했다. <씨너스>는 인종적 정체성이라는 맥락을 빼고 판단할 수 없는 영화다. 음악은 그 맥락을 극대화한다. 그는 블루스가 어떻게 록이 되고, 힙합이 되었는지를 영화 음악으로 증명했다. 라이언 쿠글러 감독과 루드비히 고란손의 협업은 좋은 영화 음악이 어떤 것인지에 대한 모범 사례를 남겼다.



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