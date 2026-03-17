UFC 페더급 세대교체 신호탄, 바셰호스가 에밋 꺾었다

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케빈 바셰호스는 '아르헨티나의 정찬성'이 될 가능성이 높은 파이터다.UFC 제공
폭발적인 타격과 압박, 바셰호스의 확실한 무기
바셰호스가 빠르게 성장할 수 있었던 가장 큰 이유는 공격적인 타격 스타일이다. 그는 경기 초반부터 적극적으로 전진하며 상대를 몰아붙이는 파이터로 유명하다.
이번 에밋전에서도 그 특징은 분명하게 드러났다. 바셰호스는 경기 시작과 동시에 거리를 좁히며 펀치와 니킥, 엘보 공격을 연속적으로 시도했다. 에밋이 리듬을 찾기도 전에 바셰호스의 공격이 계속해서 이어졌다.
특히 강력한 오른손 스트레이트는 이날 경기의 흐름을 결정짓는 장면이었다. 이 공격으로 에밋의 균형이 무너지자 바셰호스는 즉시 압박을 이어갔다. 이어진 파운딩 공격이 연속으로 적중하면서 결국 심판이 경기를 중단시켰다.
또 하나 눈에 띄는 부분은 타격 볼륨과 템포였다. 바셰호스는 단순히 강한 펀치만 노리는 것이 아니라 다양한 타격을 섞으며 공격을 이어간다. 빠른 핸드 스피드와 적극적인 전진 압박 덕분에 상대가 반격할 타이밍을 만들기 어렵다.
이날 경기에서도 바셰호스는 초반부터 거의 일방적인 타격 흐름을 만들었다. 경험 많은 에밋조차 거리 조절이나 카운터 타이밍을 잡기 힘들 정도였다.
여기에 젊은 나이에서 나오는 체력과 활동량도 강점이다. 바셰호스는 경기 내내 공격적인 자세를 유지하며 상대를 압박한다. 이런 파이팅 스타일은 단순한 승리보다도 팬들에게 강한 인상을 남기는 요소다. 그는 빠르고, 강하며, 멈추지 않는 공격형 파이터다. 격투기 팬들의 뜨거운 시선이 몰리는 이유다.