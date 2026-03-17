마음을 두드리는, '인연'을 이야기하는 영화

"여승은 합장하고 절을 했다.

가지취의 냄새가 났다.

쓸쓸한 낯이 옛날처럼 늙었다.

나는 불경처럼 서러워졌다."

"때로는 볼 수 없음이 또 다른 인연일 수도 있습니다."

나는 영화를 좋아한다. 아마도 영화광이었던 엄마 때문이었을 것이다. 엄마 손을 잡고 컴컴한 극장에서 보았던 <미워도 다시 한번>의 장면이 50년이 넘은 지금도 눈에 선하다. 영화의 내용을 다 이해했는지는 모르겠지만, 일곱 살의 내가 서글피 울었던 기억이 또렷하다.그리고 지난 12일, 태어나 처음으로 독립영화 한 편을 보았다. 극단 대표로 활동하는 절친한 후배가 주연을 맡은 영화였다. 지난 여름 촬영 소식을 들으며 개봉을 기다리던 터에, 시사회 전 초대된 자리였다.영화 <저만치 가까이>는 두 여자의 이야기다. 비구니가 된 엄마를 찾아 나선 20대 윤지, 그리고 세상의 빛을 보지 못한 아이를 기억하며 살아가는 중년의 수연. 서로 다른 시간을 살아온 두 여인의 깊은 상처가 연작처럼 이어진다. 두 사람의 이야기는 비구니 스님과의 선문답 같은 독백으로 이어지며, 한 시간 남짓의 시간 동안 담담하게 내면의 시간을 채운다.백석의 시가 주인공 윤지의 독백 사이로 흐르며, 모정을 향한 딸의 절절한 마음이 되어 내려앉는다. 화면 속 윤지가 품고 있던 상처와 용서는 아련한 여운이 되어 마음에 남는다. 엄마를 향한 윤지의 이야기는 끝내 만나지 못한 아이를 향한 수연의 이야기로 이어진다.세상과 만나지 못한 태아령들의 천도를 위해 놓인 빨간 모자의 아기 불상 앞에서, 수연이 터뜨리는 오열은 말보다 더 깊게 가슴을 파고들었다. 애끊는 모정이 화면을 넘어와 오래도록 마음을 시리게 했다.힘겹게 두 아들을 품에 안았지만, 그 이전에 겪었던 두 번 유산의 기억이 몸보다 더 깊은 곳에 남아 있었던 것 같다. 희미했던 기억이 어느 순간 다시 끓어올랐다. 만나지 못한 아이를 향한 그리움과 미처 건네지 못한 마음이 뜨거운 눈물이 되어 조용히 흘러내렸다.수연을 바라보며 스님이 건넨 한 마디가 가슴 깊숙한 어딘가에 내려앉았다. 영겁에 가까운 시간 속에서 수많은 인연의 실들이 모여 잠시 관계라는 이름으로 엮인다. 어떤 인연은 함께 걸으며 완성되지만, 어떤 인연은 스치듯 지나가며 마음 깊은 곳에 흔적으로 남는다. 어쩌면 만나지 못한 인연조차도 이미 서로의 삶을 한 번 스쳐 지나간 인연이었는지도 모른다.상처란 시간이 흐르며 사라지는 것이 아니라, 삶의 어딘가에 내려앉아 우리와 함께 가는 것일 수도. 나는 한 편의 독립영화를 본 것이 아니라 오래 묻어두었던 내 안의 기억과 조용히 마주 앉아 있었던 듯하다.그리고 생각했다. 만나지 못한 인연들, 끝내 다 건네지 못한 마음들까지도 우리의 삶이라는 이야기 속에서 언제나 함께였을지 모르겠다고. 영화 속 보성 대원사와 마이산 탑사의 절경은 두 여인의 슬픔과 함께 깊은 울림으로 다가왔다. 비 내리는 산사의 고요한 풍경은 세상의 모든 아픔을 다 받아 안은 채 아무 말 없이 그 자리에 머물러 있는 듯했다.영화 <저만치 가까이>는 멀리 있던 이야기였지만 결국 내 마음 가장 가까운 곳을 오래도록 두드리고 있었다.