데뷔 10년 만에 오스카 여우주연상, 이보다 잘 어울릴 순 없다

마땅한 결과다. 제시 버클리가 오스카의 주인이 된 것 말이다. 1989년 생, 올해로 37살이 된 아일랜드 출신 배우는 영화계에 진출한 지 꼭 10년 만에 연기자가 이룰 수 있는 최고의 영예를 안았다. 영화계 동료들이 투표하는 배우조합상, 비평가들의 평가를 받는 크리틱스 초이스, 그리고 골든 글로브에 이어 미국 최고 권위를 자랑하는 아카데미 시상식에서까지 여우주연상을 차지한 것이다. 클로이 자오의 <햄넷>에서 윌리엄 셰익스피어의 아내를 연기한 걸로 얻은 영예다.
제시 버클리의 작품은 한국서 두 편이 함께 상영 중이다. 하나는 앞서 '씨네만세'서 다루었던 메기 질렌할의 <브라이드!>. 스타 제이크 질렌할의 누나로 유명한 메기 질렌할이 첫 작품 <로스트 도터>에 이어 또 한 번 제시 버클리를 기용했다. 배우 출신 감독으로 배우를 보는 데 탁월한 눈을 지닌 그녀가 고르고 고른 재능이 제시 버클리다. 그리고 제시 버클리는 제 재능을 독보적인 연기로 확인케 했다. 모르긴 몰라도 이 작품에서 그녀가 맡은 배역을 이보다 훌륭히 소화할 수 있는 이가 있을까.
제시 버클리는 내면에 깃든 힘, 감정과 감각을 표면 위로 끌어올려 드러내는 데 탁월하다. 관객은 제시 버클리가 짓는 표정과 몸짓, 또 비범한 목소리며 눈빛으로부터 그녀 안에 깃들어 있는 에너지를 감각한다. 표면과 그 아래 잠긴 것을 이어내는 이 배우의 천성적이라 해도 좋을 솜씨로부터 관객은 줄거리며 대사 따위로는 이해할 수 없던 것까지 본능적으로 이해한다. 작품을 그 작품이 가진 것 이상으로 이끌어내는 흔치 않은 광경을 제시 버클리의 출연작들 가운데 흔히 마주할 수 있을 테다.