데뷔 10년 만에 오스카 여우주연상, 이보다 잘 어울릴 순 없다

유니버설 픽쳐스

스틸컷그러나 <햄넷>의 아름다움은 셰익스피어의 아내를 그저 문을 열고 더는 돌아볼 필요가 없는 도구쯤으로 다루지 않는다는 데 있다. 이야기는 틀림없이 셰익스피어와 그 걸작 <햄릿>을 향하지만, 동시에 그 뒤에 있는 이들에게 관심을 두고 있다. 앤(아녜스)을 비추는 것이 셰익스피어에게 닿는 길이 되고, 마침내 셰익스피어에 대한 이해를 이룩함으로써 앤의 이야기 또한 완성해낸다. 더없이 가까우면서도, 그래서 더 고통스럽게 찢어져야 했던 두 사람의 닿음이 이 영화 가운데 이어지는 모습이 아름답다. 그를 이뤄내는 것은 셰익스피어의 걸작이다. 작품이 그를 쓴 작가를 구원하고 그에게 가장 가까운 이를 구원하며, 나아가 그들과 마찬가지의 또 다른 사람들에게까지 가 닿는다. 이야말로 예술이 이를 수 있는 가장 고아한 경지가 아닌가.아는 이는 알겠으나 햄넷은 셰익스피어의 아들이다. 셰익스피어는 32살 되던 1596년에 아들 햄넷을 잃는다. 맏딸 수잔나, 그 아래 두 살 터울의 쌍둥이 햄넷과 주디스를 가졌던 셰익스피어다. 쌍둥이가 태어난 직후 고향을 떠났단 기록이 있을 뿐, 가정생활과 가족과의 관계를 추측할 만한 자료가 턱없이 부족한 셰익스피어다. 분명한 건 셰익스피어가 11살 난 아들을 잃고 4년 뒤 <햄릿>을 발표했다는 것. 일련의 희극이 연달아 큰 성취를 거두며 그 재능을 인정받은 셰익스피어가 그 대표작인 위대한 '4대 비극'을 내놓기까지, 그 아래 저 자신이 겪은 비극이 결정적 자극이 되었음이 분명하다.참척, 그러니까 인간이 겪는 가장 큰 고통이라는 자식을 먼저 보내는 슬픔을 인간 셰익스피어가 겪었다. 그러나 그 상실은 오로지 셰익스피어만의 것은 아니다. 그보다 여덟 살 많은 아내 앤에게도 꼭 같은 아픔이 있었으리라. 영화는 셰익스피어보다도 더 철저히 감춰진 아내를 상상으로 되살려 이어지고 갈라지며 다시금 이어지는 두 사람의 이야기를 저 유명한 <햄릿>의 탄생과 함께 복원해낸다.