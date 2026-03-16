유수영, UFC 3연승 좌절… 한국계 스미스에 서브미션 패

UFC 제공

큰사진보기 ▲일라이자 스미스는 전략 변화를 통해 유수영을 제압했다. UFC 제공

'유짓수'의 성장 과정…패배 속에서도 남은 가능성



비록 패배를 기록했지만 유수영의 성장 가능성에 대한 평가는 여전히 긍정적이다. 그는 그래플링을 기반으로 한 파이터로, 특히 주짓수 기술에서 뛰어난 실력을 보여 '유짓수'라는 별명을 얻었다.



유수영은 아시아 무대를 거쳐 세계 최고 종합격투기 단체인 UFC에 입성했다. 특히 'Road to UFC 시즌3' 밴텀급 토너먼트에서 우승하며 국제 무대에서 실력을 인정받았다. 이후 UFC와 계약을 체결하며 본격적으로 세계 무대에 도전장을 내밀었다.



UFC 데뷔 이후에도 그는 꾸준히 경쟁력을 보여줬다. 그래플링 능력을 활용한 경기 운영과 끈질긴 압박 스타일로 연승을 기록하며 밴텀급 유망주로 주목받기 시작했다. 상대를 그라운드로 끌고 가며 경기를 지배하는 방식은 그의 가장 큰 강점으로 평가됐다.



이번 패배는 성장 과정에서 마주한 첫 시험대라는 시각도 있다. UFC 밴텀급은 전 세계 최고 수준의 경량급 파이터들이 모여 있는 체급으로, 작은 실수도 치명적인 결과로 이어질 수 있다. 그런 만큼 경험을 통해 경기 운영과 위기 대응 능력을 더욱 발전시켜야 한다는 분석이 나온다.



격투기 역사에서도 많은 정상급 선수들이 패배를 통해 더 강해졌다. 패배 경험이 전술적 보완과 기술 발전의 계기가 되는 경우가 많기 때문이다. 유수영 역시 이번 경기를 통해 자신에게 필요한 보완점을 확인했다. 타격 상황에서의 대응, 경기 흐름을 유지하는 능력, 그리고 결정적인 순간의 위기 관리 등이 앞으로 발전해야 할 과제로 꼽힌다.



연승이 멈췄지만 도전이 끝난 것은 아니다. UFC라는 세계 최고의 무대에서 경쟁하며 경험을 쌓고 있는 만큼, 앞으로의 경기에서 더욱 성장한 모습을 보여줄 가능성도 충분하다. 옥타곤 첫 패배를 경험한 유수영이 어떤 방식으로 다시 일어설지 귀추가 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 일라이자 스미스는 전략 변화를 통해 유수영을 제압했다.비록 패배를 기록했지만 유수영의 성장 가능성에 대한 평가는 여전히 긍정적이다. 그는 그래플링을 기반으로 한 파이터로, 특히 주짓수 기술에서 뛰어난 실력을 보여 '유짓수'라는 별명을 얻었다.유수영은 아시아 무대를 거쳐 세계 최고 종합격투기 단체인 UFC에 입성했다. 특히 'Road to UFC 시즌3' 밴텀급 토너먼트에서 우승하며 국제 무대에서 실력을 인정받았다. 이후 UFC와 계약을 체결하며 본격적으로 세계 무대에 도전장을 내밀었다.UFC 데뷔 이후에도 그는 꾸준히 경쟁력을 보여줬다. 그래플링 능력을 활용한 경기 운영과 끈질긴 압박 스타일로 연승을 기록하며 밴텀급 유망주로 주목받기 시작했다. 상대를 그라운드로 끌고 가며 경기를 지배하는 방식은 그의 가장 큰 강점으로 평가됐다.이번 패배는 성장 과정에서 마주한 첫 시험대라는 시각도 있다. UFC 밴텀급은 전 세계 최고 수준의 경량급 파이터들이 모여 있는 체급으로, 작은 실수도 치명적인 결과로 이어질 수 있다. 그런 만큼 경험을 통해 경기 운영과 위기 대응 능력을 더욱 발전시켜야 한다는 분석이 나온다.격투기 역사에서도 많은 정상급 선수들이 패배를 통해 더 강해졌다. 패배 경험이 전술적 보완과 기술 발전의 계기가 되는 경우가 많기 때문이다. 유수영 역시 이번 경기를 통해 자신에게 필요한 보완점을 확인했다. 타격 상황에서의 대응, 경기 흐름을 유지하는 능력, 그리고 결정적인 순간의 위기 관리 등이 앞으로 발전해야 할 과제로 꼽힌다.연승이 멈췄지만 도전이 끝난 것은 아니다. UFC라는 세계 최고의 무대에서 경쟁하며 경험을 쌓고 있는 만큼, 앞으로의 경기에서 더욱 성장한 모습을 보여줄 가능성도 충분하다. 옥타곤 첫 패배를 경험한 유수영이 어떤 방식으로 다시 일어설지 귀추가 주목된다. 일라이자스미스 유수영 유짓수 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 익산 달군 치열한 공방전... 'MAX FC 31' 뜨거운 열기

유수영은 1라운드는 유리하게 풀어나갔지만 2라운드에서 허를 찔리며 무너지고 말았다.'유짓수' 유수영(31)이 UFC 3연승 문턱에서 아쉬운 패배를 기록했다. 상승세 속에 옥타곤에 올랐지만 한순간의 흐름 변화로 승부가 뒤집히며 첫 패배를 받아들여야 했다.유수영은 15일(한국 시각) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 에멧 vs 바셰호스'대회 밴텀급 경기에서 한국계 미국인 파이터 '스위프트' 일라이자 스미스(24·미국)에게 2라운드 1분 4초 리어네이키드 초크로 패했다.이번 경기는 UFC 밴텀급 신예들 간 맞대결로 관심을 모았다. 두 선수 모두 최근 연승을 이어가며 성장 가능성을 인정받고 있었고, 승리할 경우 향후 랭킹 경쟁의 발판을 마련할 수 있는 중요한 경기로 평가됐다.유수영은 지난해 중국 상하이에서 열린 경기에서 샤오롱(28·중국)을 꺾은 이후 약 7개월 만에 옥타곤에 복귀했다. 이 기간 미국 전지훈련을 통해 체력과 경기 운영 능력을 보완하며 준비에 집중했다.특히 전 UFC 파이터 선배 김동현과 함께 미국에서 훈련하며 세계 정상급 선수들과 스파링을 진행한 것으로 알려졌다. 하지만 상승세 흐름을 지키지 못하면서 연승 행진은 멈추게 됐다. 동시에 UFC 무대 데뷔 이후 처음으로 패배를 경험하며 새로운 과제를 안게 됐다.경기 초반 분위기는 유수영에게 유리하게 흘러갔다. 시작과 동시에 거리를 좁히며 클린치 상황을 만들었고, 특기인 그래플링을 활용해 테이크다운을 시도했다. 상대의 빠른 타격을 경계하면서도 압박을 유지하며 경기 흐름을 자신 쪽으로 끌어오려 했다.1라운드에서는 유수영의 전략이 비교적 효과적으로 작동했다. 적극적인 압박과 그라운드 공방을 통해 상대의 움직임을 제한했고, 여러 차례 포지션 싸움에서 우위를 점하며 안정적인 경기 운영을 보여줬다. 타격보다는 그래플링 중심의 운영으로 체력을 소모시키며 유리한 구도를 만들려는 의도가 엿보였다.그러나 2라운드 초반 상황이 급변했다. 유수영이 다시 테이크다운을 시도하며 전진하던 순간, 스미스가 카운터 타격을 적중시키며 경기의 흐름을 뒤집었다. 정확한 펀치가 연달아 들어가며 유수영이 순간적으로 균형을 잃었고, 이어진 그라운드 상황에서 결정적인 위기를 맞았다.스미스는 상대가 등을 보인 틈을 놓치지 않았다. 곧바로 백 포지션을 잡은 뒤 리어네이키드 초크를 시도했고, 결국 유수영은 이를 견디지 못하고 탭을 치며 경기가 종료됐다. 경기 종료 시점은 2라운드 1분 4초로, 불과 짧은 시간 사이에 승부가 갈려버렸다.종합격투기에서는 한 번의 실수나 순간적인 흐름 변화가 경기 결과를 좌우하는 경우가 많다. 이번 경기 역시 그러한 특성이 그대로 드러난 한판이었다. 1라운드에서 비교적 안정적인 운영을 보였던 유수영이었지만, 결정적인 순간에 상대의 카운터 공격을 허용하면서 결과가 뒤집혔다.