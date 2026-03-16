유수영, UFC 3연승 좌절… 한국계 스미스에 서브미션 패

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유수영은 1라운드는 유리하게 풀어나갔지만 2라운드에서 허를 찔리며 무너지고 말았다.UFC 제공
'유짓수' 유수영(31)이 UFC 3연승 문턱에서 아쉬운 패배를 기록했다. 상승세 속에 옥타곤에 올랐지만 한순간의 흐름 변화로 승부가 뒤집히며 첫 패배를 받아들여야 했다.
유수영은 15일(한국 시각) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 에멧 vs 바셰호스'대회 밴텀급 경기에서 한국계 미국인 파이터 '스위프트' 일라이자 스미스(24·미국)에게 2라운드 1분 4초 리어네이키드 초크로 패했다.
이번 경기는 UFC 밴텀급 신예들 간 맞대결로 관심을 모았다. 두 선수 모두 최근 연승을 이어가며 성장 가능성을 인정받고 있었고, 승리할 경우 향후 랭킹 경쟁의 발판을 마련할 수 있는 중요한 경기로 평가됐다.
유수영은 지난해 중국 상하이에서 열린 경기에서 샤오롱(28·중국)을 꺾은 이후 약 7개월 만에 옥타곤에 복귀했다. 이 기간 미국 전지훈련을 통해 체력과 경기 운영 능력을 보완하며 준비에 집중했다.
특히 전 UFC 파이터 선배 김동현과 함께 미국에서 훈련하며 세계 정상급 선수들과 스파링을 진행한 것으로 알려졌다. 하지만 상승세 흐름을 지키지 못하면서 연승 행진은 멈추게 됐다. 동시에 UFC 무대 데뷔 이후 처음으로 패배를 경험하며 새로운 과제를 안게 됐다.
초반 주도권 잡은 유수영… 2라운드 한순간에 승부 갈려
경기 초반 분위기는 유수영에게 유리하게 흘러갔다. 시작과 동시에 거리를 좁히며 클린치 상황을 만들었고, 특기인 그래플링을 활용해 테이크다운을 시도했다. 상대의 빠른 타격을 경계하면서도 압박을 유지하며 경기 흐름을 자신 쪽으로 끌어오려 했다.
1라운드에서는 유수영의 전략이 비교적 효과적으로 작동했다. 적극적인 압박과 그라운드 공방을 통해 상대의 움직임을 제한했고, 여러 차례 포지션 싸움에서 우위를 점하며 안정적인 경기 운영을 보여줬다. 타격보다는 그래플링 중심의 운영으로 체력을 소모시키며 유리한 구도를 만들려는 의도가 엿보였다.
그러나 2라운드 초반 상황이 급변했다. 유수영이 다시 테이크다운을 시도하며 전진하던 순간, 스미스가 카운터 타격을 적중시키며 경기의 흐름을 뒤집었다. 정확한 펀치가 연달아 들어가며 유수영이 순간적으로 균형을 잃었고, 이어진 그라운드 상황에서 결정적인 위기를 맞았다.
스미스는 상대가 등을 보인 틈을 놓치지 않았다. 곧바로 백 포지션을 잡은 뒤 리어네이키드 초크를 시도했고, 결국 유수영은 이를 견디지 못하고 탭을 치며 경기가 종료됐다. 경기 종료 시점은 2라운드 1분 4초로, 불과 짧은 시간 사이에 승부가 갈려버렸다.
종합격투기에서는 한 번의 실수나 순간적인 흐름 변화가 경기 결과를 좌우하는 경우가 많다. 이번 경기 역시 그러한 특성이 그대로 드러난 한판이었다. 1라운드에서 비교적 안정적인 운영을 보였던 유수영이었지만, 결정적인 순간에 상대의 카운터 공격을 허용하면서 결과가 뒤집혔다.