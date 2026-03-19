유재석 앞에서도 기죽지 않는 배우 유연석의 진짜 무기

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SBS 예능 <틈만 나면,> 관련 이미지.최근 예능에서 보이는 모습도 흥미롭다. 연기로는 받아보지 못한 신인상을 예능에서 받았다며, 데뷔 20년 차 배우의 얼굴은 어딘가 들떠 있다. 그 이미지가 특히 또렷해진 곳이 SBS 예능 <틈만 나면,>(일상 속 마주하는 잠깐의 틈새시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티)이다. 이 프로그램에서 그는 '유한방(한발 줄넘기, 탁구공 튕기기 등의 미션을 능숙하게 해결)', '유내비(멤버들 사이에서 길찾기에 앞장)' 같은 별명을 얻었다.'유느님' 유재석 앞에서도 기죽지 않는 그의 태도는 의외로 안정적이다. 틈 주인을 소개하고 길을 찾고, 맛집도 찾고, 밥값 내기 게임까지 만들어내는 유연석에게 유재석은 "알바비 받아가야 하는 것 아니냐"고 농담을 던진다.필요한 순간 가볍게 분위기를 살리는 유연석의 예능 센스가 자연스럽게 드러나는 <틈만 나면,>은 시즌 4까지 꾸준히 이어지고 있다. 어쩌면 이것이 요즘 말하는 '에겐남'의 본질일지도 모른다. '테토'의 반대인 유약함이라기 보다는, 센스 있게 사람을 챙길 줄 아는 태도.그의 매력이 예능에만 머무르는 것도 아니다. 유튜브 채널 <주말연석극>(약 41.8만 명의 구독자를 보유한 유연석 유튜브)에서는 훨씬 다양한 방식으로 자신의 취향과 관심사를 풀어낸다. 배우들과 편안하게 대화를 나누는 '유바리 토크바리'는 배우에게 가장 잘 맞는 리듬의 토크다.취미인 가드닝을 바탕으로 한 '심고 갑니다'는 개인적인 취미와 공익적인 의미를 자연스럽게 연결시킨다. 최근에는 '장돌뱅이 플리마켓'처럼 기부와 연결된 콘텐츠까지 이어지고 있다. 유튜브 호스트로서 그는 손님들을 세심하게 챙긴다. 단 한 사람만을 위한 메뉴를 준비하고, 출연한 작품을 함께 보며 심도 있는 리뷰를 나누기도 한다.이런 활동들을 보고 있으면 유연석의 매력은 단순히 연기력이나 스타성만으로 설명되지는 않는다는 생각이 든다. 자신의 취미와 관심사를 콘텐츠로 확장하면서도 과하게 포장하지 않는 태도, 그리고 주변 사람들을 자연스럽게 챙기는 센스. 그 유연한 균형이 바로 그의 매력일지도.