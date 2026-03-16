이소라와 정재형의 우정, 제대로 집중해서 본 까닭

어느 가수가 방송 사고를 낸 적이 있다. 전주가 끝나고 노래가 시작했는데 한 소절도 못 가서 못 부르겠다며 울어버린 탓이다. 생방송이 아니라 끊고 다시 가기를 두세 번, 그런데 담당 피디는 이걸 편집하지 않고 그대로 내보냈다. 이 방송 사고는 전설이 된 음악 방송 <이소라 프로포즈>의 한 장면이다. 진행자 이소라가 본인 노래 <제발>을 부르던 중 생긴 일이다. 이소라가 자기 경험으로 쓴 가사인데 여전히 슬퍼서 눈물난다고 했던 말이 생각난다.
그게 26년 전 일이다. 나는 그 때 이별한 지 오래된, 하등의 슬픈 감정이 남지 않은 솔로였다. 그런데 그날 텔레비전 앞에서 노래에 치여 '강제 이별(?)' 당하고 노래 내내 같이 울었다. 이소라 <믿음>으로 한 달 내내 울던 날에 이은(관련기사 : 13일의 금요일, 소라언니를 기다립니다
) 두번째 눈물이었다.
2024년 <히어로는 아닙니다만> 드라마 OST <바라 봄>은 특이했다. 피치카토(현악기 줄을 뜯는 기법)로 '둥 뚱' 몇번 튕기더니 바로 노래가 시작했다. 시작했는데도 현을 뜯는 그 투박하고도 정직한 '둥 뚱'은 멈추지 않고, 그 위로 이소라 목소리가 흘렀다. 그게 너무 기막히게 어울려서 '대체 누가 만든 노래지?' 했는데 정재형이었다.
'친구'의 바람직한 레퍼런스