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귀신 보는 변호사의 법정 분투기, 시청률 상승의 진짜 의미

귀신 보는 변호사의 법정 분투기, 시청률 상승의 진짜 의미

[리뷰] SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'

김상화(steelydan)
26.03.16 14:07최종업데이트26.03.16 14:07
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'SBS

단정한 검정색 양복에 부적 문양 넥타이를 맨 채 법전 대신 방울 달린 부채를 든 젊은 변호사가 법정에 앉아 있다. 그의 옆에는 억울하게 죽음을 당한 귀신이 쉴 틈 없이 자신의 이야기를 귓속말로 건네면서 누군가의 위증에 분노를 표한다.

잠시 후 변호사는 억울하게 세상을 떠난 망자들을 대신해 법정에서 목소리를 높인다. 법정은 죄를 저지른 사람을 단죄하는 공간이지만 동시에 진실이 은폐되는 장소이기도 하다. 때론 약자는 헐값의 합의 강요에 내몰리면서 부당하게 부와 권력을 가진 사람들은 자신의 입맛대로 법을 주무른다.

어떤 면에선 가장 모순된 구역으로 자리 잡은 법정에서 귀신 보는 변호사 신이랑(유연석 분)은 힘없는 약자 의뢰인들의 승소를 이끌어 낼 수 있을까?

지난 13일 첫 방영된 SBS 새 금토드라마 <신이랑 법률 사무소>(연출 신중훈, 극본 김가영·강철규, 제작 스튜디오S·몽작소)는 이렇듯 귀신-변호사라는 익숙한 소재를 앞세우고 단숨에 시청자들을 사로잡았다.

귀신이 보이는 초짜 변호사
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'SBS

<신이랑 법률사무소>의 중심에는 제목으로도 등장하는 변호사 신이랑(유연석 분)이 있다. 그는 흔히 드라마와 영화에서 볼 수 있는 냉정하고 철두철미한 엘리트 변호사가 아니다. 길거리에서 채소 파는 할머니를 그냥 지나치지 못하는 따뜻한 심성을 가졌으면서 동시에 귀신 앞에서는 벌벌 떠는 지극히 평범한 인간이다.

검사였던 아버지의 불미스러운 사건이 늘 이랑의 발목을 잡았고 로펌 취업에 번번이 실패하자 결국 그는 어머니(김미경 분) 몰래 자신의 이름을 건 법률사무소를 차리기로 결심한다. 하지만 서초동 법원이 보인다는 전망 하나만 믿고 계약한 그곳이 과거 무당집이었다는 사실을 알게 되면서 모든 일은 꼬이기 시작했다.

그리고 이랑의 눈에는 사람 눈에는 보이지 않아야 할 존재, 귀신이 목격되었고 이후 변호사 신이랑은 자신의 의도와 상관없이 그들과 대화를 나누고 때론 빙의도 해야 하는 난감한 처지에 놓이고 말았다. <신이랑 법률사무소> 1-2회는 코골이 수술 과정에서 사고로 목숨을 잃은 가장 이강풍(허성태 분)의 억울함을 풀기 위한 신이랑의 고군분투가 주된 내용을 차지한다.

무사히 해결한 첫 사건...또 다른 귀신의 등장
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'SBS

상대 병원 측 대리인은 면접 과정에서 모욕감을 안겨준 채 이랑을 탈락시킨 유명 법무법인 소속 한나현 변호사(이솜 분)였다. 한 변호사는 냉철한 논리로 강풍의 사망 원인을 과거 조폭 시절 입은 부상과 연관된 지병으로 몰고간다. 신성한 법정에서 신이랑에게 빙의된 이강풍이 일으킨 난동 때문에 현장은 난장판이 되었고 소송은 패배 일보 직전에 내몰린다.

우여곡절 끝에 수술 관련 기록이 저장된 하드 디스크를 찾아낸 이랑은 병원과 연결된 조폭들의 공격으로 목숨이 위태로운 상황에 내몰린다. 또 한 번의 빙의 후 깡패들을 단숨에 해치운 '귀신' 이강풍의 활약과 결국 진실을 선택한 한나현의 결단에 힘입어 신이랑은 증거물을 되찾았고 의사의 구속으로 첫 사건은 성공적으로 마무리되었다.

억울함이 풀린 이강풍은 딸에게 작별 인사를 건네기 위해 신이랑과의 마지막 빙의를 시도했다. "네 잘못이 아니다"는 위로의 말을 전하며 조용히 하늘나라로 떠난 강풍을 바라보며 이랑은 비로소 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다. 하지만 여고생 원혼이 그를 찾아오면서 신이랑의 눈앞에는 또 한 번 먹구름이 드리워졌다. 귀신 보는 변호사의 앞날에 언제쯤 햇살이 비칠 수 있을까.

바라던 법정극의 등장?
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'SBS

<신이랑 법률사무소>는 현실 속 법정드라마에 코믹 뿐만 아니라 귀신이라는 판타지를 덧붙인 흥미로운 작품이다. 비록 신선한 소재의 결합이라고 부를 순 없겠지만 의료사고 은폐, 약자를 짓밟는 대형 로펌, 돈과 권력을 위해서라면 진실마저 외면하는 현실 속 세태를 적절히 버무리면서 몰입감을 높였다.

그 결과 6.3%(1회)에서 8.7%(2회)로 훌쩍 올라간 전국 시청률(닐슨코리아 집계), 넷플릭스 한국 시리즈 1위(3월 15일자) 등극 등 각종 수치상으로도 드라마를 향한 뜨거운 반응이 포착되었다. SBS 금토 드라마 특유의 '권선징악' 주제가 여전히 유효하다는 점을 입증한 것이다. 전작 <오늘부터 인간입니다만>의 부진을 단숨에 털어낸 <신이랑 법률사무소>의 선전에는 유연석의 능청맞은 연기력이 큰 몫을 담당했다.

'빙의'라는 수단을 통해 다양한 인물로 변신을 거듭하는 신이랑 역의 유연석은 1-2회의 중심을 든든히 잡아준다. 인간적인 따뜻함을 가진 귀신을 무서워하는 겁쟁이, 그리고 억울한 의뢰인을 외면할 수 없는 정의감이 공존하는 캐릭터에 생명력을 불어넣으면서 보는 이들의 공감을 이끌어냈다. 돈과 권력이 좌우하는 불공정한 게임을 승리로 이끄는 신이랑의 활약상은 기나긴 16부작 여정의 핵심을 이룰 전망이다.

SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'
SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'SBS

메인 연출을 맡은 신중훈 PD의 전작 <천원짜리 변호사>(2022년) 천지훈 변호사와 마찬가지로 신이랑 역시 소외되고 힘없는 이들을 위한 조력자가 되어준다. 죽고 난 이후에야 억울함을 털어놓을 수 있는 역설적인 배경을 지녔지만 <신이랑 법률사무소>는 부조리로 가득 찬 현실 세계에 귀신이라는 환상을 덧붙이면서 숨통을 트게 해준다. 동시에 약자들에게 소박한 위로도 건넨다.

코믹과 판타지로 꾸며졌지만 역설적으로 가장 단단하게 현실의 이야기를 그리고 있는 변호사 신이랑의 후속 사건 수임이 벌써부터 기다려진다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
신이랑법률사무소

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