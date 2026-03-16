'3점슛 19개' 여자농구, 17연속 월드컵 본선 확정

한국 여자농구가 필리핀을 꺾고 17회 연속 월드컵 본선 진출을 확정했다.
박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 15일(이하 한국 시각) 프랑스 리옹의 빌뢰르반 아스트로발레에서 열린 2026 FIBA 여자농구 월드컵 최종예선 D조 4차전에서 필리핀에 105-74로 승리했다. 필리핀을 4연패에 빠트리며 이번 대회 3승 1패가 된 한국은 오는 18일 세계 랭킹 3위 프랑스와의 최종전 결과와 상관없이 17회 연속으로 오는 9월 독일 베를린에서 열리는 여자농구 월드컵 본선 진출 티켓을 따냈다.
한국은 주장 강이슬이 한국의 국제 대회 한 경기 최다 3점슛 신기록에 해당하는 8개의 3점슛을 포함해 24득점 3리바운드 3스틸로 맹활약하며 한국의 월드컵 본선 진출을 견인했다. 이 밖에 최이샘과 이해란(이상 15득점), 박지현,허예은(이상 11득점), 박지수(10득점)까지 무려 6명의 선수가 두 자리 수 득점을 올리는 고른 활약을 선보였다. 대표팀은 프랑스전을 마치고 귀국해 오는 23일부터 다시 WKBL 순위 경쟁에 돌입한다.
전반부터 22점 차로 앞서며 필리핀 압도