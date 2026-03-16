익산 달군 치열한 공방전... 'MAX FC 31' 뜨거운 열기

MAX FC 제공

유지호는 안정적인 운영과 정확한 타격을 앞세워 경기를 주도했다.국내 최대 입식격투기 단체 MAX FC의 31번째 대회가 전북 익산에서 성황리에 개최되며 입식격투기 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다. 챔피언 방어전과 여성부 통합 타이틀전, 그리고 차세대 선수들의 치열한 승부 등 수준 높은 경기들로 채워졌다.지난 14일 전북 익산실내체육관에서 있었던 'MAX FC 31 IN 익산'은 각 체급 챔피언과 유망주들이 총출동한 대회로, 타이틀 매치와 랭킹전 등 주요 경기들이 팬들의 큰 관심 속에 진행됐다.대회의 포문을 연 경기는 여성 밴텀급(-52kg)과 페더급(-56kg) 챔피언이 맞붙는 통합 타이틀전이었다. 밴텀급 챔피언 최은지(32·대구피어리스짐)와 페더급 챔피언 유지호(29·광주쌍암팀맥)가 각각의 벨트를 걸고 격돌하며 대회 초반부터 뜨거운 관심을 모았다.두 선수는 경기 시작과 동시에 적극적인 타격전을 펼치며 팽팽한 공방전을 이어갔다. 그런 가운데 1라운드에서 유지호가 앞치기로 다운을 빼앗으며 흐름을 가져갔다. 이후 유지호는 안정적인 경기 운영과 정확한 타격으로 경기를 주도하며 점수 우위를 확보했다.4라운드와 5라운드에서 최은지가 강한 압박과 공격적인 움직임으로 반격에 나섰지만 흐름을 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 심판 전원일치 판정으로 유지호가 승리를 거두며 여성부 통합 챔피언에 등극했다.이번 승리는 단순한 타이틀 획득 이상의 의미를 지닌다. 두 체급 챔피언이 맞붙는 상징적인 경기였던 만큼 여성 격투기 경쟁 구도에도 새로운 변화를 예고하는 결과로 평가된다.