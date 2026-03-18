"헤어디자이너는 멘탈지킴이" 이 말 뜻, 박보검 보니 알겠다

▲tvN 예능 <보검 매직컬> 관련 이미지. tvN

이 노동에는 또 한 가지 중요한 요소가 있다. 바로 감정노동이다. 고객들은 머리를 자르는 동안 자연스럽게 자기 이야기를 꺼내 놓는다. 일상의 고민, 가족 이야기, 떨치지 못한 미련 같은 것들. 더러는 한 인간이 겪은 상실이나 고통이 담긴, 허투루 듣기 힘든 이야기들도 있다. 가령 5회 방송에서는 치매에 걸린 시어머니의 사연을 털어놓은 어르신 고객의 모습이 그려지기도 했다.



헤어디자이너는 그런 내밀한 이야기를 들으며 가장 적합한 표정과 단어를 애써 고르고, 때론 진심 어린 위로도 전하며, 동시에 가위질을 해야 한다. 박보검이 잠시의 멈춤 뒤 지긋한 표정으로 "어머니의 시간도 건강하셨으면 좋겠어요"라며 드라이를 이어갔던 것처럼 말이다.



<보검 매직컬>을 보고 있자니 공인노무사로서 지난해 한 직업계고에 청소년노동인권교육차 방문했던 당시가 떠올랐다. 뷰티아트과의 미용 전공 학생들과의 수업이었는데 학생들은 헤어디자이너를 '멘탈지킴이'라고 표현하고 있었다. 이유인즉슨 머리가 엉망이면 스스로 자존감이 떨어지는 데다 보는 사람들의 짜증도 올라가기 때문에, 나와 우리 모두를 위해 헤어디자이너의 능숙한 손길이 필요하단 것. 교육을 하러 갔다가 크게 배우고 온 시간이었다.



학생들의 표현처럼 헤어디자이너는 단순한 기술노동자가 아니다. 고객의 마음도 함께 어루만지고 정돈하는 '멘탈케어' 노동자다. 이런 진실을 <보검 매직컬>은 박보검이란 완벽한 피사체를 앞세워 보여준다. 머리에 닿은 가위가 싹둑, 싹둑 천천히 움직이는 장면, 이어지는 고객과의 작지만 작지 않은 대화 속에 시청자들은 깨닫는다. 타인의 머리칼과 마음에 온전히 집중하고 세심하게 반응하고 살피는 한 인간의 숙련된 노동을, 우리가 일상에서 손쉽게 만나고 있었단 사실을 말이다.



"다인이가 마음에 든다니 삼촌도 고마워."

"감사합니다, 좋아해 주셔서."



방송 속 박보검이 커트를 끝내고 만족해 하는 손님을 보며 자주 건네는 인사말이다. 우리는 어쩌면 다른 이가 행복해 하는 모습을 보기 위해 일하고, 또 살고 있는지 모른다. 누군가에게 받았던 배려는 반드시 세상에 갚아야 한다는 말을 방송을 보며 되새겨본다.



<보검 매직컬>이 시청자들에게 또 다른 마법을 일으켜, 방송이 가르쳐준 온기를 우리가 곁의 노동자들과 함께 나눌 수 있게 되길 소망한다.

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