"헤어디자이너는 멘탈지킴이" 이 말 뜻, 박보검 보니 알겠다

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tvN 예능 <보검 매직컬> 관련 이미지.tvN
또 다른 마법은 이 프로그램이 헤어디자이너의 노동을 돋보기를 들이댄 듯 또렷하게 비추고 있단 점이다. 헤어디자이너의 일은 단순히 가위질 하나로 요약되지 않는다. 먼저 고객의 얼굴형과 두상, 모발 상태를 살피고 어떤 스타일이 어울릴지 상담한다. 고객의 니즈를 반영해 커트나 염색을 한 후, 두피 지압과 샴푸를 하고, 드라이와 제품으로 헤어스타일을 완성한다.
이 과정에서 헤어디자이너는 고객에게 끊임없이 허락을 구하고 작은 것 하나도 세심하게 배려해야 한다. 이렇게 잘라도 될지, 길이는 적당한지, 샴푸할 때 물의 온도는 적절한지, 지압할 때 너무 아프거나 약하지 않은지, 어떤 제품을 바를지, 이마를 드러낼지 덮을지.
이렇듯 당연하게 여겼던 헤어디자이너의 노동이 초보 디자이너 박보검의 바쁜 손놀림과 동의를 구하는 끝없는 질문들을 통해 환기된다. 가령 첫 영업일 에피소드가 담긴 2회 방송분에서 박보검이 실수로 바닥에 떨어뜨린 빗을 손님에게 다시 사용하지 않은 장면이 화제가 됐는데, 돌이켜보면 우리가 미용실에서 한두 번 이상 무심히 받았던 배려들이다.
이 노동은 육체적으로도 가볍지 않다. 헤어디자이너는 하루 대부분을 서서 보낸다. 하지정맥류에 취약할 수밖에 없다. 커트할 때 고객의 머리에 맞춰 허리를 숙이거나 팔을 들어 올린 자세도 오래 유지해야 한다. 하루 업무가 끝나면 허리와 어깨, 손목 등의 근골격계 통증을 호소하는 경우가 적지 않은 이유다. 고객이 동시에 몰리는 때는 여러 명의 고객을 멀티로 상대하기도 한다. 체력 소모가 클 수밖에 없다.
휴식 역시 충분치 않다. 고객이 몰리면 식사 시간을 놓치기 쉽고, 예약이 빈 잠깐의 공백 시간에 급하게 끼니를 해결하는 경우가 다반사다. 영업시간이 끝났다고 하루의 노동이 모두 끝난 것도 아니다. 매장 청소를 하고, 수건을 세탁하고, 도구들을 정비하고, 새로운 유행을 따라잡기 위한 미용 기술도 연마해야 한다. 모두 <보검 매직컬>에서 볼 수 있던 장면들이다.
머리만 다듬는 것이 아니다