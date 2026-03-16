"여긴 아이들 무덤이 많아요"... 소아과 의사가 파헤친 진실

▲납의아이들
예고편넷플릭스
"이곳은 다른 어떤 교구보다 아이들 무덤이 많아요."
성당 묘지에서 만난 신부가 건넨 말이었다. 욜란타는 천천히 비석들을 살펴봤다. 향년 2세, 향년 4세, 향년 8세. 줄지어 선 작은 비석들 앞에서 그녀는 아무 말도 하지 못했다.
도시의 일상은 계속되고 있었다. 아이들은 이상하게 걸었고, 납 수치는 기준치를 넘었으며, 무덤은 늘어갔다. 그러나 공장은 돌아갔고, 사람들은 출근했고, 아무도 입을 열지 않았다. 이 영화의 핵심은 납 오염 자체가 아니라 그 사실을 알고도 외면하는 공동체에 있다. 재난은 무지에서 온 것이 아니었다. 침묵에서 왔다.
우리 사회의 비극도 대부분 그렇게 시작됐다. 세월호 참사 이전에도 수많은 안전 경고가 있었고, 이태원 참사 이전에도 군중 밀집 위험은 보고됐으며, 가습기 살균제 피해가 세상에 알려지기까지 수년이 걸렸다. 징후는 이미 존재했고, 누군가는 먼저 알았다. 숫자를 봤고, 연결했고, 목소리를 높였다. 그러나 그 목소리는 서랍으로 들어갔다.
우리는 언제부터 위험을 알면서도 모르는 척하는 사회가 되었을까.
그리고 지금 이 순간에도 아이들은 어른들의 결정이 만들어낸 결과를 몸으로 먼저 받고 있다. 납이든, 폐수든, 폭탄이든. 어른들의 결정은 언제나 아이들의 몸에 먼저 도착한다. 1970년대 폴란드와 지금 이 세계는 거기서 겹친다.
생존과 진실이 충돌할 때
욜란타가 비철금속공장 쇼피에니체 공장 노동자들 앞에 섰을 때, 한 남자가 외쳤다. "공장 문을 닫으면 우린 어디서 일하라는 거죠? 우리 애들은 뭘 먹고요?"라는 말에 군중이 호응했고, 욜란타는 밀려났다.
그 남자를 단순히 나쁜 사람이라고 할 수 없다. 그에게 공장은 생계였고, 조부가 지은 공장이었으며, 이들의 터전이었다. 비밀경찰은 이미 그의 귀에 일자리를, 아이들의 미래를, 당원 자격을 들먹이며 속삭였다. 생존과 진실이 충돌하는 순간, 그는 생존을 선택했다. 같은 자리에 서면 누구든 그 선택을 했을지 모른다.
이 딜레마는 1970년대 폴란드만의 이야기가 아니다. 환경이냐 일자리냐, 안전이냐 경제냐. 현대 산업 사회가 아직 답을 찾지 못한 질문이다.
지난해 8월 환경부가 HD현대오일뱅크의 불법 폐수 배출에 대해 1761억 원의 과징금을 부과했다. 페놀이 포함된 폐수를 장기간 무단 배출한 사실이 확인됐고, 폐수처리장 증설 비용 약 450억 원을 회피하며 막대한 불법 이익을 얻은 것이 핵심 근거다.
주민들의 악취 민원이 들어올 때만 잠시 멈추고, 잦아들면 다시 시작했다. 언론보도에 따르면, 재판부는 관련 판결에서 "범행 기간이 길고, 내부 제보가 없었다면 드러나기 어려운 조직적 은폐가 있었다"며 "영세 사업장이 아님에도 단속 시기에만 깨끗한 공업용수를 공급하는 등 위법 행위를 치밀하게 숨겼다"고 지적했다. 누군가 침묵을 깨기 전까지 지역은 조용히 악취로 썩어가고 있었다.
진실보다 침묵이 편안한 공동체