"여긴 아이들 무덤이 많아요"... 소아과 의사가 파헤친 진실

▲납의아이들예고편 넷플릭스

욜란타를 향한 공동체의 반응은 단계적이었다. 처음에는 의심이었고, 그다음에는 비난이었으며, 마지막에는 배척이었다. "내가 미쳤다고 하죠"라는 말을 들으며 시작해서, 차에 불이 붙고 창문이 깨지고 "꺼져라"가 들리는 것으로 끝났다. 진실을 말하는 사람은 과장하는 사람이 됐고, 갈등을 만드는 사람이 됐고, 결국 공동체를 위협하는 사람이 됐다.



이 과정은 낯설지 않다. 우리 사회에서 문제를 제기하는 사람은 종종 같은 단계를 밟는다. 처음엔 "유난스럽다"는 말을 듣고, 그다음엔 "왜 혼자 튀려 하느냐"는 말을 들으며, 결국 공동체 바깥으로 밀려난다.



지난해 쿠팡 창업자 김범석 의장이 물류센터 노동자의 과로사 사건을 축소하도록 직접 지시했다는 전직 임원의 폭로가 나왔다. 쿠팡은 즉각 그를 비위행위로 해고된 사람이라고 역공했고, 그는 아니라고 반박했다.



진실을 말하는 순간 돌아오는 것은 보호가 아니라 공격이었다. 내부고발자 보호법이 있지만 현장에서 그 법이 작동하는 방식은 여전히 허술하다. 진실을 말하는 사람을 먼저 의심하는 공동체의 관성이 제도보다 더 깊은 곳에 자리 잡고 있어서다.



한 사람에서 시작된다

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욜란타의 싸움은 가장 가까운 가족과도 이어진다. 남편 즈비셰크 크룰(세바스티안 파브와크)은 "계속 이러다간 당신뿐만 아니라 애들까지 대가를 치르게 될 거야"라고 했다. 틀린 말이 아니었다. 나서자니 가족이 위험하고, 물러서자니 아이들이 죽는다.



<납의 아이들>은 욜란타를 영웅으로 만들지 않는다. 그 곤란한 자리를 오래, 정직하게 붙든다. 그녀는 흔들렸고, 한때 가족과 함께 떠나려 했다. 하지만 차에 올랐다가 다시 내려 아이들에게로 돌아갔다.



욜란타는 멈추지 않았다. 주지사 예지 지엥테크(마리안 드지에드지엘)가 "대대로 그렇게 살아온 사람들을 어떻게 바꾸겠냐"라고 물었을 때도, 크리스티나 베르거 교수(아가타 쿨레샤)가 "왜 그렇게 애쓰는 거예요?" 물었을 때도 소신을 굽히지 않았다. 옳은 일 앞에서 멈추지 않는 사람이었다.



그리고 혼자는 오래가지 않았다. 욜란타의 걸음을 지켜보던 사람들이 하나둘 움직이기 시작했다. 침묵이 깨지는 방식은 언제나 이렇다. 대개 한 사람이 먼저 고립된다. 그리고 그 모습을 보던 누군가가 뒤따라 일어난다.



야유 속에서 뒤를 돌아봤던 욜란타의 그 표정. 배신감도 분노도 아닌, 그 사이 어딘가의 감정. 그 표정에 이름을 붙이려다 멈춰본 사람은 안다. 우리는 그 표정을 알아보고도, 여전히 고개를 돌릴 것인가.



침묵은 아무것도 하지 않는 것이 아니다. 납처럼, 천천히 쌓인다. 그리고 언제나 가장 약한 몸에 먼저 도착한다. 욜란타는 그것을 알았다. 그래서 뒤를 돌아봤다.

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