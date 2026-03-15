아이를 잃은 아버지가 상처와 마주한 방법

▲영화 <햄넷> 스틸컷 유니버설 픽쳐스

영화 속에서 셰익스피어의 4대 비극으로 불리는 <햄릿>은, '기억하라'라는 선왕의 마지막 말처럼 슬픔에서 헤어 나오는 법을 스스로 깨달은 치유제로 작용한다. 떠난 망자를 기억하는 것, 그로 인해 살아남은 사람의 삶이 계속 된다는 것을 거대한 연극을 통해 보여준다.



최근 개봉한 영화 <고스트라이트>와 정서를 공유한다. <고스트라이트>는 아들의 죽음 후 분노와 외로움 속에서 표류하던 가장이 아마추어 극단에서 연극 <로미오와 줄리엣>을 만나며 연기와 현실의 경계가 흐려지는 이야기다. 연극을 통해 아버지는 아들을 이해하고 드디어 마음속에서 떠나보낼 기회를 얻는다.



<햄넷>의 윌리엄이 아들의 죽음 후 느낀 여러 감정을 문학 작품에 쏟아 낸 것처럼, 상실 후 공허한 마음을 예술로 채워가는 회복 과정이 공통점이다. 기회가 된다면 두 작품을 함께 보는 것을 추천한다. <햄넷>의 아버지는 비록 요단강을 건너려는 아들을 데려오지는 못했지만 활자 속에서 부활시키는 데는 성공한다. 배우를 꿈꿨던 햄넷은 아버지의 작품에서 500년 후에도 여전히 주인공이다.



결국 영화와 별개로 작가의 이야기는 내면에서 비롯되는 것이며 경험하지 않는다면 토해낼 수 없다는 본질과 맞닿는다. 예술은 고통을 치유제이자 타인의 삶을 필터로 한 대리 경험이다. 우리가 영화나 소설을 마치 자기 것인양 체험으로 받아들이는 것과 같다.



허구라는 점을 알면서도 배우의 연기에 따라 웃고 울면서 감정을 주고받으면서 스스로 행동했다고 느끼게 되는 것이다. 예술이 인간의 삶에 얼마나 필요한 것인지를 상기하는 것은 물론 셰익스피어의 문학이 여전히 고전으로 읽히는 이유와도 맞닿는다.

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