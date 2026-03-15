아이를 잃은 아버지가 상처와 마주한 방법

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영화 <햄넷> 스틸컷유니버설 픽쳐스
영화 <햄넷>은 제98회 아카데미 시상식 작품상, 감독상을 비롯한 주요 8개 부문 후보에 이름을 올렸다. <노매드랜드>로 제93회 아카데미 시상식에서 작품상, 감독상 2관왕에 오른 클로이 자오의 두 번째 아카데미 도전작이다. 3월 16일(한국시간) 오전에 시작하는 시상식에서 몇 개의 트로피를 얻을지 기대되는 작품이기도 하다.
대문호도 평범한 부모였다?
아녜스(제시 버클리)는 대자연 속에서 어느 속박에도 굴하지 않고 자유로운 영혼으로 살아갔다. 마을 사람들이 마녀가 부른다 해도 아녜스에게 숲은, 죽은 어머니를 만나고 각종 약초와 치유의 에너지를 얻는 공간으로 작용했다.
그러던 어느 날 라틴어 교사였던 윌리엄(폴 메스칼)을 만나 사랑에 빠진다. 윌리엄은 가죽 장인의 장남으로 아버지의 빚을 갚기 위해 교사 생활을 하고 있지만 문학에 관한 꿈을 키우던 청년이다. 두 사람의 만남은 결국 사랑의 결실을 맺고 결혼 후 행복이 충만한 가족을 만들어 간다.
큰 딸 수재나(보디 레이 브레스낙)가 태어나고 얼마 되지 않아 둘째를 임신한 아녜스는 쌍둥이 햄넷(자코비 주프)과 주디스(올리비아 라인스)를 낳는다. 둘 중 주디스는 병약하게 태어나 온 가족의 걱정을 끼쳤고, 늘 관심의 대상이 되었다.
행복은 오래 거지 않았다. 극작가가 되기 위해 런던으로 떠난 윌리엄이 없던 날, 평화롭던 가족에 병마가 찾아오고 주디스는 흑사병에 걸려 생사를 넘나드는 시간을 보낸다.