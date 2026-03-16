'파인 다이닝·알리오 올리오'의 유명세, 이 드라마에서 시작했다

물과 거칠게 제분한 밀가루를 반죽해 만든 면 요리 파스타는 피자, 리소토와 함께 이탈리아를 대표하는 요리 중 하나다. 실제로 파스타는 면의 종류와 소스, 심지어 주방장 이름, 지역 명 등에 따라 수십 가지의 종류를 가지고 있다. 하지만 과거 국내에서 파스타라고 하면 길고 가느다란 원기둥 형태의 파스타인 '스파게티'와 동의어로 쓰였고 라자냐와 푸실리, 마카로니 등은 파스타로 인정(?) 받지 못했다.
양질의 음식이 격식을 갖추어 제공되는 비싼 식당에서 이뤄지는 식사 또는 그런 식당을 의미하는 '파인 다이닝'도 2000년대까지는 그저 '고급 레스토랑'으로 불릴 뿐 대중적으로 크게 알려지진 않았다. 하지만 2010년대 이후 쿡방이 인기를 끌고 2020년대 들어 <흑백요리사1,2>가 크게 사랑받으면서 현재는 양식은 물론이고 한식과 중식, 일식 등 다양한 메뉴를 판매하는 파인 다이닝 식당을 어렵지 않게 찾을 수 있다.
이처럼 2000년대까지 한국에서는 스파게티가 파스타의 한 종류라는 사실을 아는 사람도 많지 않았고 '파인 다이닝'이라는 개념도 익숙하지 않았다. 하지만 2010년 MBC에서 파인 다이닝 레스토랑을 배경으로 만든 이 드라마 덕분에 파인 다이닝 식당과 파스타라는 메뉴는 대중들에게 널리 알려졌다. 고 이선균과 공효진이 주연을 맡아 시청자들에게 큰 사랑을 받았던 MBC 월화드라마 <파스타>였다.