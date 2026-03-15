'12년 만에 우승 청신호' 아스널, 에버턴 전 선제골 폭발

12년 만에 리그 타이틀에 도전하는 아스널이 에버턴을 격파하고 '우승' 청신호를 밝혔다.미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 15일 오전 2시 30분(한국시간) 잉글랜드 런던에 자리한 에미레이츠 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 30라운드서 데이비드 모예스 감독의 에버턴에 2-0 완승을 챙겼다. 이로써 아스널은 21승 7무 3패 승점 70점으로 1위를 지켰고, 에버턴은 12승 7무 11패 승점 43점으로 8위에 자리했다.우승 경쟁과 유럽 대항전 진출권 획득이라는 강력한 명분이 있었던 양 팀이었다. 2003-04시즌 이후 12년 만에 리그 정상에 도전하고 있는 아스널은 새해 이후 열린 19경기서 14승 4무 1패라는 강력한 위용을 뽐내며 타이틀에 가까워진 모습을 보여줬다. 다만 2위에 자리하고 있는 맨체스터 시티의 추격도 매서웠기에, 방심의 끈을 놓을 수는 없는 상황.에버턴 역시 유럽 대항전 진출이라는 꿈을 이루기 위해 승점 3점이 절실했다. 승점 43점을 획득하며 8위에 자리하고 있던 이들은 진출권 마지노선인 5위 첼시와 격차는 단 5점으로, 이번 경기서 최대한 승점을 가져오게 되면 목표를 이룰 가능성이 높아졌다. 간절했던 동기부여가 있었던 가운데 경기는 상당히 치열하게 흘러갔다.전반적으로 아스널이 주도권을 잡았으나 에버턴의 기세도 만만치 않았다. 되려 듀스버리-홀·맥닐이 날카로운 슈팅을 날리며 득점 기회를 엿보기도 했다. 후반 막판까지 0-0으로 팽팽하게 맞선 상황 속 승점 3점 주인공은 바로 아스널이었다. 후반 44분 다우먼의 크로스를 받은 인카피예가 절묘하게 볼을 넘겨줬고, 이를 요케레스가 왼발로 밀어 넣으면서 선제골을 완성했다.이에 그치지 않았다. 종료 직전 코너킥 상황에서 에버턴 골키퍼인 픽포드가 올라온 틈을 타 다우먼이 빠르게 역습에 나섰고, 가볍게 추가 득점을 터뜨리면서 경기의 끝을 알렸다.승점 3점을 가져오며 활짝 웃은 아스널이다. 또 경기 직후 추격에 나섰던 2위 맨체스터 시티가 강등권에 자리하고 있는 웨스트햄에 1-1로 무승부를 기록, 덜미가 잡히면서 격차가 9점 차로 벌어졌다. 이처럼 12년 만에 우승 타이틀에 가까워진 상황이지만, 긴장을 풀 수 없다.과거 2022-23, 2023-24시즌에도 4월까지 1위 자리를 유지하다가 뒤집힌 바가 있기 때문. 결국 불안함을 없애기 위해서 빡빡한 일정 속 무너진 경기력 개선이 필수적이며, 이 선수의 꾸준한 활약상도 꾸준히 필요하다. 바로 최전방에 자리하고 있는 요케레스다. 1998년생인 그는 이번 시즌을 앞두고 스포르팅서 약 7350만 유로의 이적료를 기록, 아스널 유니폼을 입었다.기대감은 상당했다. 스포르팅에서 2시즌 동안 102경기서 97골을 몰아치며 화끈한 득점 감각을 자랑했고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서도 이런 뜨거운 모습을 보여줬기 때문. 하지만, 저조한 활약상이 이어졌다. 프리미어리그 템포에 따라가지 못하면서 주전 경쟁에서 우위를 점하지 못했고, 아르테타 감독의 고민은 깊어질 수밖에 없었다.전반기에는 19경기에 나서 단 6골을 터뜨리는 데 그쳤고, 영향력은 상당히 떨어졌다. 하지만, 새해 이후 180도 다른 모습을 보여주고 있다. 카라바오컵 준결승전서 첼시를 상대로 1골 1도움을 기록하며 서서히 반등 기미를 선보이기 시작하더니, 인테르·카이라트·리즈 유나이티드·선덜랜드·토트넘을 상대로 연이어 공격 포인트를 쌓았다.이번 경기 직전까지 공식전 20경기서 8골 2도움으로 반전을 선보인 요케레스는 에버턴을 상대로도 해결사 역할을 톡톡히 해냈다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 후반 16분 하베르츠를 대신해 경기장을 밟은 그는 빠르게 경기장에 녹아들었다. 경기 내내 압도적 활약상을 선보였던 마이클 킨·오브라이언과 경합에서 밀리지 않았고, 결정적 순간 능력을 발휘했다.무승부 향기가 짙게 느껴지던 후반 44분, 빡빡한 공간 속 빈자리를 절묘하게 파고든 요케레스는 인카피예의 패스를 받아 왼발로 선제골을 터뜨렸다. 이 득점으로 아스널은 승기를 잡게 됐고, 결과적으로 승점 3점을 쌓는 결정적 발판이 됐다.새해 이후 9골 2도움으로 아스널에 완벽 적응하고 있는 요케레스. 아스널이 12년 만에 우승으로 나아가기 위해서 반드시 이런 꾸준함을 보여줘야만 한다. 리그·FA컵·카라바오컵(결승)·챔피언스리그로 이어지는 빡빡한 일정에서 승리를 꾸준하게 쌓고, 결과물을 내기 위해서는 최전방에서 반드시 해결사가 필요하다.또 주득점포인 부카요 사카는 최근 퍼포먼스가 상당히 아쉽고, 하베르츠는 부상 위험도가 존재하기에 요케레스의 중요성이 올라가고 있다.귀중한 승점 3점을 챙긴 아르테타 감독도 활짝 웃었다. 경기 후 구단과 인터뷰를 통해 "정말 힘든 경기였다. 에버턴은 정말 좋은 팀이다. 코칭도 훌륭하고, 페널티 박스 안팎에서 공격할 때마다 얼마나 위협적인지 느껴졌다. 우리 팀은 오늘 성숙한 모습을 보여줬다고 생각하고, 관중들도 마찬가지였다. 차분하게 적절한 순간을 기다렸다가 필요한 순간에 결정을 내리는 모습이 보기 좋았다. 결국 승리해서 기쁘다"라고 답했다.한편, 아스널은 오는 18일(한국시간) 홈에서 레버쿠젠을 상대로 챔피언스리그 16강 2차전을 통해 8강 진출에 도전하게 된다.