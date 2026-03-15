강이슬의 '3점 대폭격' 여자농구, 월드컵 본선 진출 '눈앞'

대한민국 여자농구가 폭발적인 외곽슛의 힘을 앞세워 콜롬비아에 대승을 거두며 17회 연속 월드컵 본선진출의 9부능선을 넘었다.박수호 감독이 이끄는 한국은 15일(이하 한국시각) 프랑스 빌뢰르반 아스트로발레에서 열린 2026 FIBA 독일 여자농구월드컵 최종예선서 콜롬비아를 82-52, 무려 30점차로 대파했다.한국은 첫 경기에서 독일에게 49-76, 27점차로 완패하며 불안하게 출발했으나, 2차전에서 나이지리아를 77-60, 17점차 대승을 거두며 첫 승을 신고했다. 여기에 콜롬비아마저 완파하며 2승 1패를 기록했다.한국은 나이지리아전에서 살아난 경기력을 콜롬비아전에도 그대로 이어갔다. 강력한 외곽슛과 수비력의 조화를 바탕으로 상대를 압도했다. 1쿼터부터 강이슬의 4연속 3점슛을 앞세워 25-16으로 리드를 잡았다. 2쿼터에도 강이슬의 3점슛에 박지수의 골밑 공격과 이해란의 자유투 득점까지 이어지며 44-26으로 점수차를 더 벌렸다.압권은 단연 3쿼터였다. 한국은 강력한 수비로 쿼터 시작 이후 약 8분 동안 콜롬비아의 공격을 무득점으로 꽁꽁 틀어막았다. 에이스 박지수에게 휴식 시간을 부여하는 동안 박지현의 내외곽을 넘나들며 득점을 책임졌고, 백업멤버인 강유림과 허예은까지 연속 외곽포가 터졌다.한국은 3쿼터에만 속공과 지공을 번갈아가며 콜롬비아를 초토화시키면서 27-4로 크게 앞섰다. 3쿼터가 종료된 시점에 양팀의 스코어는 71-30, 무려 41점차로 사실상 승부를 결정지었다.박수호 감독은 가비지 타임이 된 4쿼터에는 승리를 자신한 듯 주전들을 벤치로 불러들여 휴식을 부여하고 다음 경기를 대비하는 여유를 보였다. 콜롬비아가 약간 추격하기는 했지만 너무 크게 벌어진 점수차를 만회하기에는 역부족이었다.이날의 수훈갑은 단연 국내 최고의 슈터로 불리는 강이슬이었다. 독일과의 1차전에서 유일하게 11점(3점슛 2개)으로 유일하게 팀내 두 자릿수 득점을 올렸던 강이슬은, 나이지리아전에서는 20점(3점슛 5개)을 올리며 첫 승리의 수훈갑이 됐다.이어 콜롬비아전에서는 약 21분만 뛰고 오직 3점슛으로만 21점(3점슛 7개)를 올리며 무려 70%(7/10)에 이르는 가공할 적중률로 NBA 슈퍼스타 스테판 커리(골든스테이트 워리어스)를 연상시키는 절정의 슛감을 과시했다. 여기에서 5리바운드 3어시스트 3스틸까지 더하며 공수 양면에서 맹활약했다. 강이슬이 만일 4쿼터에도 정상적으로 뛰었다면 30 득점, 3점슛 10개 이상도 충분히 가능했던 페이스였다.강이슬과 함께 대표팀의 삼각편대를 이루는 박지수(11득점, 6리바운드)와 박지현(13점2어시스트) 역시 제 역할을 다해냈다. 박수호 감독이 선보인 변형 갭 디펜스가 나이지리아전과 콜롬비아전에서 모두 유기적으로 잘 이뤄진 것도 승리의 요인이었다.경기 후 수훈선수로 선정된 강이슬은 공식 인터뷰를 통하여 "이번 대회에서 가장 중요한 경기였다. 나이지리아를 이기면서 팀 분위기도 많이 올라왔고, 선수들의 집중력이 살아난게 높은 슛 성공률로도 이어졌다. 우리가 추구하고자 하는 플레이가 잘 이뤄졌다"며 만족감을 드러냈다.박수호 감독 역시 "우리는 신장이 작은 팀이라서 높이 문제를 제일 걱정했다. 여러 수비 전술을 통해 선수들과 손발을 맞추는데 집중했고, 다행히 준비했던 대로 수비가 잘 이뤄졌다. 공격에서는 제 타이밍에 강이슬을 비롯한 외곽 선수들이 슈팅을 잘 넣어줘서 경기가 수월하게 풀렸다"며 선수들을 칭찬했다.한국은 당초 이번 최종예선에서 월드컵 본선행을 위해서는 '2승 이상'을 목표로 했다. 한국(15위)보다 FIBA랭킹이 낮은 콜롬비아(19위)-필리핀(39위)이 유력한 승수 제물로 꼽혔다. 하지만 2경기가 남은 상황에서 벌써 목표를 달성했다.나이지리아(8위)는 아프로바스켓에서 5회 연속 우승을 차지한 아프리카 최강팀이었고, 지난 2번의 맞대결에서는 한국이 한번도 이겨내지 못한 상대였다. 남미의 콜롬비아는 원래 1승 제물로 겨냥했던 팀이기는 하지만, 한국이 손 쉬운 승리를 장담할 정도로 랭킹 차이가 그렇게 큰 팀도 아니었다. 한국이 국제 무대에서 비아시아권 팀들을 상대로 이 정도로 경기를 연이어 압도한 것은 2000년대 이후로 보기 드물었던 장면이다.여기에 선수들의 출전시간 분배가 고르게 이뤄진 것도 고무적이다. 초반부터 점수차가 크게 벌어진 탓에 주전 선수들의 출장시간을 대부분 20여 분 이내로 조절하면서 다음 경기인 필리핀전을 대비할 수 있게 됐다.이번 대회에서는 이미 본선 진출이 확정된 독일, 나이지리아를 제외하고 프랑스-콜롬비아-필리핀과 경쟁해 상위 2개 팀(조 4위 이내)에 속해야 월드컵 본선행 티켓을 거머쥘 수 있다. 이미 2승을 거둔 한국은 본선 진출에 있어서 매우 유리한 고지를 선점했다. 한국은 필리핀-프랑스와의 남은 2경기중 1경기만 잡아도 자력으로 본선 진출을 최종 확정지을 수 있다.필리핀은 콜롬비아와 함께 이번 대회에서 3전 전패를 당하며 아직까지 첫 승을 신고하지 못하고 있다. 객관적인 전력과 최근 분위기상 한국의 승리 가능성이 높다는 평가다.변수는 필리핀전 경기시간이 15일 오후 8시 30분으로 대표팀이 한국시간 기준으로 24시간도 쉬지 못하고 다시 경기에 나서야 한다는 점이다. 하지만 쾌조의 2연승과 콜롬비아전 대승으로 선수들의 체력과 정신적 부담이 크게 줄어든 만큼 필리핀전에서도 상승세가 기대된다. 필리핀만 잡으면 본선행 확정과 함께, 강호 프랑스(3위)와의 최종전을 사실상 부담없이 임할 수 있게 된다.여자농구의 이번 최종예선은 동계올림픽, WBC(월드베이스볼클래식), 아시안컵(여자축구)같은 다른 경쟁종목들의 대형 스포츠 이벤트와 맞물리는 바람에 상대적으로 크게 주목을 받지 못했다. 하지만 대표팀이 경기를 거듭할수록 인상적인 내용을 보여주며 선전하고 있어서 여자농구를 향한 응원과 관심의 목소리도 높아지고 있다. 이제 한 고비만 넘기면 한국 여자농구의 17회 연속 본선진출이라는 쾌거가 눈앞으로 다가왔다.