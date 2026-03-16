3년 3개월 공백 깬 하지원, 톱스타로 돌아온다

지난 2022년에 개국한 드라마·오락 전문 케이블 채널 ENA는 꾸준히 신작 드라마를 편성하며 방송가에서 입지를 넓히고 있다. 특히 개국 후 4개월 만에 방송된 드라마 <이상한 변호사 우영우>는 0.95%의 초라한 시청률로 시작했지만 점점 시청률이 오른 끝에 17.53%의 시청률로 막을 내렸고 이는 현재까지도 깨지지 않은 ENA 채널 자체 최고 시청률로 남아있다(닐슨코리아 시청률 기준).
개국 초 수목 드라마와 금토 드라마까지 편성했던 ENA는 현재 2022년 11월부터 월화 드라마만 편성하고 있다. 아직 <이상한 변호사 우영우>에 버금가는 '초대박 드라마'는 나오지 않았지만 ENA 월화 드라마는 <착한 여자 부세미>가 7.1%, <크래시>가 6.6%, <유어 아너>가 6.0%, <남남>이 5.5%, <유괴의 날>이 5.2%의 최고 시청률을 기록하며 tvN과 함께 월화 드라마의 명맥을 유지하고 있다.
지난 10일 이나영과 정은채, 이청아 주연의 <아너: 그녀들의 법정>이 ENA 월화 드라마 최고 시청률 6위에 해당하는 4.7%로 막을 내린 가운데 ENA는 16일 새 월화 드라마 <클라이맥스>를 선보인다. 역대 ENA 드라마 중 가장 화려한 캐스팅을 자랑하는 <클라이맥스>는 그만큼 높은 기대를 받고 있는데 2022년 <커튼콜> 이후 3년 3개월 만에 복귀하는 하지원이 대한민국 톱배우 추상아를 연기할 예정이다.
지상파 연기대상 2회에 빛나는