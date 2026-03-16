3년 3개월 공백 깬 하지원, 톱스타로 돌아온다

KBS 화면 캡처

하지원이 1인2역에 도전한 <커튼콜>은 기대만큼 높은 시청률을 기록하지 못했다.2014년 영화 <조선미녀삼총사>와 2015년 <허삼관>이 흥행에 실패한 하지원은 2015년 드라마 <너를 사랑한 시간>에 출연했지만 작가가 두 번이나 교체되는 우여곡절을 겪으며 시청률에서도 큰 재미를 보지 못했다. 하지만 하지원은 2017년 MBC의 의학 드라마 <병원선>에서 외과의사 송은채 역을 맡아 원톱 주인공으로 좋은 연기를 보여줬고 <병원선>을 최고 시청률 12.9%로 이끌면서 건재함을 보여줬다.2019년 JTBC 드라마 <초콜릿>에 출연한 하지원은 2020년 영화 <덤보>에서 어른이 된 승이(박소이 분)를 연기했고 <덤보>는 코로나19 대유행 시기였던 2020년 9월에 개봉했음에도 171만 관객을 동원하며 흥행에 성공했다. 하지만 하지원이 낙원호텔 총지배인 박세연과 자금순(고두심 분)의 젊은 시절을 맡으며 1인 2역에 도전했던 KBS 드라마 <커튼콜>은 7.2%의 시청률로 시작해 5.7%의 아쉬운 시청률로 막을 내렸다.2021년 류승룡과 함께 촬영한 영화 <비광>이 4년 넘게 개봉을 하지 못한 가운데 하지원은 작년에 촬영했던 드라마 <클라이맥스>를 통해 먼저 대중들을 만난다. 공교롭게도 <클라이맥스>는 하지원이 출연한 <비광>을 연출한 이지원 감독의 드라마 연출 데뷔작이다. 하지원은 <클라이맥스>에서 커리어의 정점에서 흙수저 검사 방태섭과 깜짝 결혼 발표를 하는 대한민국 최고의 톱배우 추상아를 연기한다.<클라이맥스>에는 주지훈이 더 높은 곳으로 오르기 위해 톱스타 추상아와 파트너십을 맺게 된 '서암지검의 도베르만'으로 불리는 방태섭 검사 역을 맡았다. 에프터스쿨 출신 배우 나나는 밑바닥 인생을 살다 방태섭의 제안으로 그의 정보원으로 일하게 되는 황정원을, 차주영은 한국 현대사의 밤을 책임진 WR호텔 및 엔터의 사장 이양미를, 오정세는 이양미를 끌어 내리려는 WR 건설의 전무 권종욱을 각각 연기한다.사실 하지원은 코로나19 대유행 시기부터 본격적으로 그림을 그리기 시작해 2023년 개인전까지 열었던 '화가'이기도 하다. 2000년대 초반부터 25년 째 스타 배우의 자리를 굳건히 유지하고 있는 하지원이 톱스타를 연기하게 될 <클라이맥스>에서는 어떤 연기로 시청자들을 사로잡을지 주목된다.