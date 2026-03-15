'강이슬 3점슛 7방' 여자농구, 월드컵이 보인다

한국 여자농구가 17회 연속 월드컵 본선 진출을 위한 9부능선을 넘었다.
박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 15일(이하 한국시각) 프랑스 리옹의 빌뢰르반 아스트로발레에서 열린 2026 FIBA 여자농구 월드컵 최종예선 D조 3차전에서 콜롬비아에게 82-52로 대승을 거뒀다. 이번 대회 3경기에서 2승1패를 기록하게 된 한국은 2승1패 골득실+20이 되면서 3패 골득실 -99의 필리핀, 3패 골득실 -103의 콜롬비아에게 크게 앞서며 17회 연속 월드컵 본선 진출에 더욱 가까워졌다.
한국은 주장 강이슬이 21분22초만 소화하며 3점슛 7개를 포함해 21득점5리바운드3어시스트3스틸로 공수에서 맹활약했고 박지수가 11득점6리바운드2스틸, 박지현이 13득점1리바운드2어시스트,벤치에서 나온 이해란과 박소희도 나란히 9득점으로 좋은 활약을 선보였다.
이제 한국은 15일 오후 8시 30분에 열리는 필리핀과의 경기에서 승리를 거두면 17회 연속 여자농구 월드컵 본선행 티켓을 따낼 수 있다.
전반에만 6개 터트린 '캡틴' 강이슬의 3점쇼