한국계 파이터의 다른 운명, 왜 추성훈은 살아남고 데니스 강은 잊혀졌나

K-1-수퍼액션

'풍운아' 추성훈과 '수퍼코리안' 데니스 강추성훈(51·일본명 아키야마 요시히로)과 데니스 강(49·한국명 강대수)은 한때 '한국계 파이터'를 대표하는 두 이름이었다. 두 선수 모두 세계 무대에서 경쟁력을 증명하며 한국 격투기 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 그러나 시간이 흐른 뒤 남은 결과는 극명하게 갈렸다.추성훈은 한국 격투기 역사상 가장 대중적으로 성공한 파이터가 됐고, 데니스 강은 '슈퍼코리안'이라는 별명이 무색할 만큼 빠르게 기억 속에서 희미해졌다. 오히려 본인보다 동생인 줄리엔 강이 더 유명해진 상황이다. 이 차이는 단순한 실력 차이로 설명되기 어렵다. 승패보다 더 중요한 것은 어떤 이야기가 남았느냐였다.특히 'K-1 히어로즈 서울 2007'에서의 맞대결은 둘의 운명을 가른 상징적인 사건이었다. '한국계 최강자는 누구인가?'라는 질문에 대해 대중은 그 한 판으로 너무도 쉽게 답을 내려버렸다. 추성훈의 승리는 단순한 1승이 아니라 두 파이터의 위치를 고정시키는 서사의 분기점이 됐다.사실 추성훈의 절묘한 카운터가 터진 결과였을 뿐, 만약 재대결이 성사됐다면 결과는 쉽게 예측하기 어려웠을 것이라는 평가도 많다. 그만큼 두 선수의 기량은 팽팽했다. 오히려 데니스 강이 더 완성도 높은 파이터라는 평가도 적지 않았다.경기를 앞두고 추성훈 역시 평소의 자신감 넘치는 모습과 달리 "상대가 너무 강해 어떻게 경기를 풀어가야 할지 모르겠다"며 공개적으로 부담감을 드러내기도 했다.추성훈은 데뷔 이전부터 분명한 서사를 지닌 인물이었다. 일본 유도 국가대표 출신이자 올림픽 메달리스트, 재일교포라는 정체성, 그리고 엘리트 스포츠에서 격투기로 전향한 도전의 이야기는 그 자체로 설명이 필요 없는 콘텐츠였다.반면 데니스 강은 더 강한 파이터일 수는 있었지만 대중에게는 한 문장으로 설명하기 어려운 인물이었다. 한국계 캐나다인이라는 배경, 해외에서 성장한 커리어, 여러 단체를 오간 경력은 격투기 팬들에게는 흥미로운 요소였지만 대중에게는 다소 복잡한 이야기였다.결국 맞대결의 결과는 이 차이를 극적으로 단순화했다. '추성훈이 데니스 강을 이겼다'는 문장은 두 사람의 커리어를 대신 설명하는 결론처럼 소비됐다.