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한국계 파이터의 다른 운명, 왜 추성훈은 살아남고 데니스 강은 잊혀졌나

한국계 파이터의 다른 운명, 왜 추성훈은 살아남고 데니스 강은 잊혀졌나

캐릭터와 스토리, 그리고 맞대결이 가른 결말

김종수(oetet)
26.03.16 09:09최종업데이트26.03.16 09:09
'풍운아' 추성훈과 '수퍼코리안' 데니스 강
'풍운아' 추성훈과 '수퍼코리안' 데니스 강K-1-수퍼액션

추성훈(51·일본명 아키야마 요시히로)과 데니스 강(49·한국명 강대수)은 한때 '한국계 파이터'를 대표하는 두 이름이었다. 두 선수 모두 세계 무대에서 경쟁력을 증명하며 한국 격투기 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 그러나 시간이 흐른 뒤 남은 결과는 극명하게 갈렸다.

추성훈은 한국 격투기 역사상 가장 대중적으로 성공한 파이터가 됐고, 데니스 강은 '슈퍼코리안'이라는 별명이 무색할 만큼 빠르게 기억 속에서 희미해졌다. 오히려 본인보다 동생인 줄리엔 강이 더 유명해진 상황이다. 이 차이는 단순한 실력 차이로 설명되기 어렵다. 승패보다 더 중요한 것은 어떤 이야기가 남았느냐였다.

특히 'K-1 히어로즈 서울 2007'에서의 맞대결은 둘의 운명을 가른 상징적인 사건이었다. '한국계 최강자는 누구인가?'라는 질문에 대해 대중은 그 한 판으로 너무도 쉽게 답을 내려버렸다. 추성훈의 승리는 단순한 1승이 아니라 두 파이터의 위치를 고정시키는 서사의 분기점이 됐다.

사실 추성훈의 절묘한 카운터가 터진 결과였을 뿐, 만약 재대결이 성사됐다면 결과는 쉽게 예측하기 어려웠을 것이라는 평가도 많다. 그만큼 두 선수의 기량은 팽팽했다. 오히려 데니스 강이 더 완성도 높은 파이터라는 평가도 적지 않았다.

경기를 앞두고 추성훈 역시 평소의 자신감 넘치는 모습과 달리 "상대가 너무 강해 어떻게 경기를 풀어가야 할지 모르겠다"며 공개적으로 부담감을 드러내기도 했다.

추성훈은 데뷔 이전부터 분명한 서사를 지닌 인물이었다. 일본 유도 국가대표 출신이자 올림픽 메달리스트, 재일교포라는 정체성, 그리고 엘리트 스포츠에서 격투기로 전향한 도전의 이야기는 그 자체로 설명이 필요 없는 콘텐츠였다.

반면 데니스 강은 더 강한 파이터일 수는 있었지만 대중에게는 한 문장으로 설명하기 어려운 인물이었다. 한국계 캐나다인이라는 배경, 해외에서 성장한 커리어, 여러 단체를 오간 경력은 격투기 팬들에게는 흥미로운 요소였지만 대중에게는 다소 복잡한 이야기였다.

결국 맞대결의 결과는 이 차이를 극적으로 단순화했다. '추성훈이 데니스 강을 이겼다'는 문장은 두 사람의 커리어를 대신 설명하는 결론처럼 소비됐다.

추성훈은 50살을 넘긴 현재까지도 파이터 생활을 이어나가고 있다.
추성훈은 50살을 넘긴 현재까지도 파이터 생활을 이어나가고 있다.원챔피언십

맞대결 승리가 남긴 결정적 인식

격투기에서 맞대결이 갖는 의미는 크다. 특히 비슷한 위치의 파이터가 만났을 때 그 결과는 단순한 승패를 넘어 일종의 '서열'로 굳어지기 쉽다. 추성훈과 데니스 강의 대결이 바로 그런 경우였다.

당시 데니스 강은 이미 '슈퍼코리안'이라는 별명으로 주목받고 있었고, 추성훈 역시 일본 무대에서 이름을 쌓아가던 시점이었다. 이 경기는 한국계 파이터의 상징성을 둘러싼 사실상의 결승전처럼 받아들여졌다. 그리고 그 승자는 추성훈이었다.

경기 내용이나 당시 컨디션, 상성 등은 시간이 지나며 희미해졌지만 결과만은 남았다. 이 한 판 이후 두 사람에 대한 인식은 완전히 다른 방향으로 흘러갔다. 추성훈은 '이긴 파이터'가 됐고, 데니스 강은 '졌던 파이터'로 기억됐다.

다소 과도한 단순화였지만 대중은 언제나 복잡한 설명보다 명확한 결과를 선호한다. 추성훈의 승리는 그의 커리어를 상징하는 장면이 되었고, 데니스 강의 패배는 '날개 꺾인 슈퍼코리안'이라는 꼬리표로 남았다.

이 시점부터 두 사람은 같은 링 위에 서 있었지만 같은 위치에 있지 않았다. 추성훈은 '한국계 대표 파이터'라는 이미지를 사실상 선점했고, 데니스 강은 그 그림자 속으로 밀려났다. 이후 어떤 성과를 내더라도 대중의 기억은 그 한 판을 기준으로 두 사람을 평가했다.

데니스 강은 실력은 출중했지만 스타로서의 캐릭터가 다소 약했다.
데니스 강은 실력은 출중했지만 스타로서의 캐릭터가 다소 약했다.수퍼액션

링 밖에서 완성된 승부 그리고 시대의 선택

맞대결이 둘의 커리어를 갈랐다면, 그 차이를 굳힌 것은 링 밖이었다. 추성훈은 미디어 친화적인 파이터였다. 말수가 많지 않아도 캐릭터가 분명했고, 강한 이미지와 인간적인 면모가 동시에 존재했다.

이후 예능과 방송을 통해 보여준 솔직한 태도와 가족적인 모습은 그를 격투기 팬을 넘어 전 국민이 아는 인물로 만들었다. 그는 더 이상 격투기 선수가 아니라 하나의 브랜드가 됐다.

맞대결 패배 이후 데니스 강은 '다시 설명해야 하는 파이터'가 됐고, 이는 대중 시장에서 치명적인 약점이었다. 여기에 시대적 타이밍도 영향을 미쳤다. 추성훈은 일본 격투기 황금기와 한국 격투기 대중화 초입을 정확히 통과하며 은퇴 이후의 삶까지 자연스럽게 확장했다.

반면 데니스 강은 부상과 잦은 단체 이동, 그리고 UFC에서의 연이은 역전패 등 악조건이 겹치는 속에서 흐름을 이어가지 못했다. 운과 선택, 그리고 환경은 두 사람에게 다르게 작용했다.

결국 두 파이터의 차이는 '누가 더 강했는가'가 아니라, 누가 결정적인 순간에 승리했고 그 승리를 어떻게 자신의 이야기로 만들었는가에 있었다. 실력만으로는 설명되지 않는 성공의 본질을 생각하게 만드는 사례가 아닐 수 없다.

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추성훈 데니스강 한국계

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