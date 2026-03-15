아시안컵 4강 한국 여자축구, 월드컵 4연속 본선 진출

우리 여자축구대표팀이 우즈베키스탄을 상대로 모두 여섯 골을 시원하게 성공시키며 2027 브라질 여자월드컵 본선 진출권을 따냈다. 그 여섯 골이 정신적 지주 지소연을 포함하여 모두 다른 선수가 넣은 것이라서 더 뜻깊은 결과였다.신상우 감독이 이끌고 있는 한국 여자축구대표팀이 한국 시각으로 14일(토) 오후 6시 호주 시드니에 있는 스타디움 오스트레일리아에서 벌어진 2026 AFC(아시아축구연맹) 여자 아시안컵 우즈베키스탄과의 8강 토너먼트에서 6-0으로 대승을 거두고 2027년 브라질에서 열리는 FIFA(국제축구연맹) 여자 월드컵 본선 진출 티켓을 받아들었다.개최국 호주와의 조별리그 마지막 게임을 3-3 빅 게임으로 끝내며 조 1위 자리를 차지한 덕분에 이동 시간을 크게 줄여 쉬는 시간을 넉넉하게 확보한 것이 신의 한 수였다.월드컵 직행 티켓이 걸린 8강 대진표까지 부담스럽지 않아 더 밝은 얼굴로 우즈베키스탄을 만난 우리 선수들은 게임 시작 후 9분도 안 되어 완벽한 결승골을 뽑아냈다.최유리의 오른발 터닝 스루패스를 받은 손화연이 오른발 대각선 첫 골을 8분 44초에 뽑아낸 것이다. 손화연의 오른발 끝을 떠난 공이 바로 앞 우즈베키스탄 수비수 다리에 맞고 살짝 방향이 바뀌어 골문 안으로 넘어들어갔다.월드컵 본선 진출 자신감을 얻은 우리 선수들은 약 11분 뒤에 귀중한 추가골을 터뜨리며 우즈베키스탄 선수들을 궁지로 몰아넣었다. 왼쪽 측면 공격으로 얻은 세컨드 볼 기회에서 센터백 고유진의 정확한 오른발 감아차기 골이 우즈베키스탄 골키퍼 요님퀼로바의 키를 넘어 기막히게 휘어들어간 것이다.2-0으로 앞선 상태에서 후반을 시작한 우리 대표팀은 오른쪽 풀백으로 추효주를, 미드필더로 정민영을 바꿔 들여보내 완승을 설계했는데, 56분 39초에 귀중한 추가골을 뽑아내 우리가 원하는 흐름을 휘어잡았다.왼쪽 코너킥 세트피스 기회에서 상대 골키퍼가 펀칭한 공을 미드필더 박수정이 침착하게 잡아놓고 오른발 슛을 정확하게 꽂아넣은 것이다. 그리고 우리 선수들은 71분 14초에 대표팀의 정신적 지주 지소연의 멋진 오른발 쐐기골까지 만들어냈다. 가운데 쪽 좁은 공간이었지만 정확한 패스로 지소연이 반 박자 빠른 오른발 감각을 보여준 것이다.그리고 84분 49초에 빈 골문 쐐가골까지 더했다. 지소연의 노룩 스루패스를 받은 강채림이 상대 골키퍼와의 1:1 노마크 기회에서 시도한 오른발 아웃사이드 슛이 요님퀼로바 골키퍼의 1차 선방에 막혔지만 옆에서 따라들어간 이은영이 오른발 인사이드 슛을 빈 골문에 밀어넣었다.우리 선수들의 집중력은 후반 추가시간에도 빛났다. 이은영이 우사노바의 걸기 반칙으로 얻은 페널티킥을 90+2분 33초에 장슬기가 오른발 인사이드 킥으로 정확하게 차 넣고 게임을 기분좋게 끝냈다.이렇게 2027 브라질 여자월드컵 본선 티켓을 따낸 우리 선수들은 '일본 - 필리핀' 게임 승리 팀과 18일(수) 6시 같은 장소에서 결승 진출권을 놓고 실력을 겨루게 됐다.2026 AFC 여자 아시안컵 8강 결과(3월 14일 토요일 오후 6시 스타디움 오스트레일리아 - 시드니)# 한국 6-0 우즈베키스탄 [골, 도움 기록 : 손화연(8분 44초,도움-최유리), 고유진(19분 47초), 박수정(56분 39초), 지소연(71분 14초,도움-문은주), 이은영(84분 49초), 장슬기(90+2분 33초,PK)]#한국 선수들(4-2-3-1 감독 : 신상우)FW : 손화연AMF : 박수정, 문은주(75분 이은영), 최유리(64분 강채림)DMF : 김신지(46분 정민영), 지소연DF : 장슬기, 노진영, 고유진, 김혜리(46분 추효주)GK : 류지수(83분 우서빈)