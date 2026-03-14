'전설' 커쇼의 아쉬운 WBC 엔딩, 공 대신 맥주 들고 끝냈다

미국 메이저리그(MLB)의 레전드 투수 클레이튼 커쇼가 정든 그라운드와 작별을 고했다. 선수 유니폼을 입고 나선 마지막 무대였던 WBC(월드베이스볼클래식)였지만 커쇼는 끝내 마운드에 오르는 모습을 보여주지 못하고 대회를 마감했다.미국은 14일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 다이킨 파크에서 열린 2026 WBC 2라운드(8강)에서 캐나다를 5-3으로 제압했다. 미국은 4강에 진출했지만 이 경기를 끝으로 대표팀을 떠나게 된 커쇼는 마운드에 오르지 못했다.커쇼는 경기 중반 불펜에서 혹시 모를 등판을 대비했다. 하지만 경기 중반 미국이 5-0까지 앞서나가자 커쇼가 공 대신 맥주를 들고 있는 모습이 방송 화면에 포착됐다. 애초에 등판이 예정되어 있었다면 있을 수 없는 행동이다.미국은 6회말 캐나다에 3점을 내주며 고비를 맞이했지만 커쇼 대신 데이비드 베드나, 개럿 휘틀록, 메이슨 밀러를 연이어 투입하며 더이상의 추격을 허용하지 않고 끝까지 리드를 지켜냈다.미국 대표팀은 이미 4강전을 앞두고 커쇼를 대신할 예비 투수로 제프 호프먼(토론토 블루제이스)을 낙점한 상태였다. 커쇼는 이번 WBC를 앞두고 미국 야구 국가대표팀에 합류했으나 1라운드부터 8강전까지 5경기를 치르는 동안 한번도 출전 기회를 얻지 못하고 국가대표 경력을 비롯한 선수생활에 완전한 마침표를 찍게 됐다.커쇼는 메이저리그 야구 역사에 큰 족적을 남긴 전설로 꼽힌다. 2008년 메이저리그에 처음 데뷔하여 18시즌 동안 LA다저스의 '원클럽맨'으로 활약하며 통산 223승 96패, 평균자책점 2.53, 탈삼진 3천52개를 기록했다.박찬호-류현진-김혜성 등 여러 한국 선수들과 다저스에서 한솥밥을 먹기도 했다.커쇼는 최고의 투수에 주어지는 사이영상을 3번이나 수상했고, 커리어하이였던 2014년에는 투수 출신임에도 이례적으로 내셔널리그 최우수선수(MVP)까지 차지했다. 월드시리즈 우승도 3번(2020년, 2024-2025년) 달성했다. 메이저리그에서도 레전드 중의 레전드만 들어갈수 있다는 '명예의 전당' 입성을 이미 예약했다는 평가를 받는다.커쇼는 이미 지난 2025시즌을 끝으로 선수 은퇴를 선언했다. 누구보다 화려한 선수경력을 보낸 커쇼였지만 국제대회와는 인연이 없었다. 지난 2023년에도 WBC 참가를 희망했으나 당시 부상을 우려한 보험사와 계약이 성사되지 않아 최종 불발된 바 있다. 커쇼의 나이와 하락세를 감안할 때 국가대표팀과의 인연은 그대로 끝난 것처럼 보였다.그런데 2026 WBC를 앞둔 미국 국가대표팀에서 은퇴한 커쇼를 깜짝 발탁했다. 커쇼로서는 WBC가 미국 국가대표로서 생애 처음이자 마지막 출전이 됐다. 비록 커쇼가 현역 마지막 시즌인 지난 2025시즌도 23경기에서 11승 2패, 평균자책점 3.36으로 좋은 활약을 펼치기는 했지만, 세계 최고의 선수들이 넘쳐나는 미국 야구대표팀에 선발될 정도의 성적은 아니었다. 엄밀하게 말하면 현재의 기량보다는, 커쇼가 미국야구를 대표하는 선수로서의 위상과 상징성을 고려한 발탁이라는 분석이 유력했다.사실 커쇼는 이미 대표팀 발탁 때부터 자신의 경기출전 가능성이 크지 않다는 것을 인지하고 있었다. 커쇼는 현지 언론과의 인터뷰에서 "나는 '마운드의 보험'이 되고 싶다고 감독에게 이야기했다. 팀 사정상 필요하면 던질 것이고, 그렇지 않다면 벤치를 지켜도 상관없다. 대표팀의 일원이 되는 것이 중요하다"라고 밝힌 바 있다.그래도 미국 야구팬들과 언론은 커쇼가 WBC에서 최소한 한두번은 마운드에 오르지 않겠냐고 기대했다. 하지만 커쇼가 대표팀 유니폼을 입고 실전 등판한 것은 WBC 본 대회 직전인 지난 5일 콜로라도 로키스와의 연습 경기에 두 번째 투수로 구원 등판한 것이 마지막이었다. 당시 커쇼는 0.2이닝 동안 1피홈런 1볼넷 2실점을 기록하며 이닝을 다 채우지 못하고 강판당했다.WBC에서는 지난 11일 이탈리아와의 조별리그 4차전 경기 중에는 불펜에서 몸을 푸는 장면이 포착됐지만, 미국이 접전 끝에 패하면서 커쇼의 등판 기회는 돌아오지 않았다. 캐나다와의 8강전은 지면 탈락하는 단판 토너먼트였고 막판까지 박빙의 접전이다보니 커쇼의 등판을 배려할 상황이 아니었다.국가대표팀에서 전설의 마지막 투구를 보기를 기대했던 미국 언론과 팬들은 "이럴 거면 대체 커쇼를 왜 뽑았냐"며 비판하는 반응이 쏟아지고 있다. 마크 데로사 미국 대표팀 감독은 최근 1라운드 대회 도중 WBC 룰을 잘못 이해하여 '8강 진출 조건'을 착각하는 실언, 그로 인하여 이탈리아전을 안이하게 운영하다가 패배하여 1라운드 탈락 위기를 맞는 등, 경솔한 언행으로 엄청난 뭇매를 맞았다. 여기에 커쇼를 발탁해놓고도 정작 한 경기도 기용하지 않아 레전드를 홀대했다는 지적까지 더해지며 4강진출에도 불구하고 비판이 계속되고 있다.하지만 커쇼는 일각의 아쉬움과 비판 속에서도 "국가대표팀 합류에 후회가 없다"는 입장을 밝혔다. 커쇼는 공식 인터뷰를 통하여 "대표팀에서 합류한 게 정말 잘한 결정이었다고 생각한다. 대표팀과 함께한 시간은 제 야구 인생을 마무리하기에 최선의 방식이었다. 앞으로 야구계를 이끌어갈 선수들을 알게 됐고 직접 그들의 경기를 지켜볼 수 있었던 것은 행운"이라고 밝혔다. 경기 출전 불발에 대한 아쉬움이나 코칭스태프에 대한 서운함은 전혀 드러내지 않으며 끝까지 성숙한 베테랑의 자세를 유지했다.마침 커쇼와 함께 7년간 다저스에서 함께했던 류현진도, 이날 WBC 도미니카전을 끝으로 한국대표팀 은퇴를 선언했다. 커쇼와 류현진의 동반 퇴장은, 그들의 전성기를 지켜본 야구팬들에게 한 시대의 막을 내리는 순간으로 남다른 감회를 안겼다.