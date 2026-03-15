재방송으로 본 <현역가왕3> 결승, 차지연 무대에 울어버렸다

재방송으로 <현역가왕3> 결승 무대를 보다가 결국 울고 말았다. 나는 평소 눈물이 많은 사람이 아니다. 웬만한 드라마나 영화에도 잘 울지 않는다. 그런데 차지연의 무대를 보다가 결국 흐느끼며 울고 말았다.
<현역가왕3>는 지난해 12월에 시작하여 3월 10일까지 무려 석 달간 경연을 통해 최종 TOP 7을 뽑는 프로그램이다. 수많은 무대 가운데에서도 결승전에서 보여준 차지연의 무대는 특히 기억에 남았다. 최종에 오른 가수들은 2026 한일가왕전3로 이어진다.
나는 트로트를 좋아한다. 그런데 결승전이 방송되던 시간에는 강의를 듣고 있었다. 이후에는 밤 늦게 퇴근해 오는 남편의 밥상을 준비해야 했던 터라 그날 본방송을 보지 못했다. 그렇게 놓쳤던 무대를 뒤늦게 재방송으로 보게 됐다.
사실 뮤지컬 배우로 더 잘 알려진 차지연이 트로트 경연 프로그램에 출연한다는 소식을 처음 들었을 때, 조금 의외라는 생각도 들었다. 그런데 그가 프로그램에 나오게 된 계기를 듣고 나니 마음이 달라졌다. 어느 날 뮤지컬을 마치고 찾아간 식당에서 사장님이 한 말이 배우의 마음을 움직였다고 한다.
"차지연 배우를 좋아하지만, 뮤지컬은 쉽게 보러 갈 수 없어 아쉬워요. 텔레비전에서도 노래를 들을 수 있으면 좋겠어요."
이 말을 들은 차지연은 더 많은 사람에게 노래를 들려주고 싶다는 생각에 이 프로그램에 도전하게 됐다는 이야기가 인상 깊었다.
결승 무대라면 보통 화려한 드레스와 짙은 화장으로 등장하기 마련이다. 그런데 차지연은 전혀 다른 모습으로 무대에 섰다. 화장기 거의 없는 얼굴에 낡은 한복 차림이었다. 마치 세월을 오래 살아온 노모 같았다. 노래가 시작되기 전 내레이션이 흘러나왔다.