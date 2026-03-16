스포티파이를 떠난 가수들, 그리고 남겨진 질문들

King Gizzard & the Lizard

큰사진보기 ▲NMIXX 브라질 상파울루 카니발 스테이지 리캡 영상 섬네일. JYP엔터테인먼트

이러한 지형 변화의 생생한 현장 중 하나는 올해 남미에서 목격됐다. 엔믹스(NMIXX)의 라틴 아메리카 공략은 어느 날 갑자기 이루어진 게 아니다. 2025년 2월에는 멕시코시티, 산티아고, 상파울루를 도는 팬 콘서트 투어를 성황리에 마쳤다. 2025년 8월에는 브라질의 팝스타 파블로 비타르와 협업한 싱글 'MEXE'를 발표했다.



그 결과, 엔믹스는 상파울루 카니발 무대에 섰다. 200만 명의 군중 앞에서 한국어와 포르투갈어가 뒤섞인 가사를 불렀다. K팝 아티스트가 브라질 카니발 무대에 오른 건 역사상 처음이었다. 열흘 뒤에는 65년 역사의 비냐 델 마르 페스티벌 — 라틴 아메리카 최대 음악 축제 —에서도 K팝 최초 출연 기록을 썼다. 멤버들이 스페인어로 관객과 대화하자, 공연 시작 전부터 '엔믹스'를 외치던 함성은 더욱 커졌다. 2024년부터 JYP엔터테인먼트가 라틴 아메리카 전담 법인을 설립하고 엔믹스를 선봉에 세웠다. 협업 신곡 'TIC TIC'은 상파울루 현지에서 촬영했고, 가사는 한국어, 포르투갈어, 영어 세 언어로 썼다.



스포티파이 보고서는 "오늘날 아티스트들은 자국 외 지역에서 데뷔 2년 만에 저작권료의 절반 이상을 벌어 들인다"라고 밝혔다. 이 사실이 현상을 뒷받침한다. 지리적 위치나 언어의 장벽과 관계없이, 이제 리스너는 자신의 취향을 기반으로 문화를 소비하는 시대에 본격적으로 진입했다.



플랫폼은 음악을 위해 존재해야



플랫폼·숫자·그리고 음악, 세 가지는 결국 하나의 질문으로 수렴된다. 플랫폼은 음악을 위해 존재하는가, 아니면 음악이 플랫폼을 위해 존재하는가.



스포티파이는 음악 업계에 110억 달러의 저작권료를 지급했다고 말한다. 동시에 그 플랫폼의 수장은 드론을 만드는 회사의 투자자이기도 하다. 남미의 카니발 트럭 위에서 K팝이 포르투갈어로 울려 퍼졌다. 배드 버니는 그래미 역사를 바꿨다. 스트리밍 저작권료는 오르고 있고, 음악의 언어 지도는 다시 그려지고 있다.



킹 기자드와 매시브 어택, 갓스피드 유! 블랙 엠퍼러는 그 플랫폼을 떠났다. 그것이 항의의 제스처인지, 아니면 진짜 결별인지는 아직 알 수 없다. 그러나 적어도 그 행위는 한 가지를 상기시킨다. 스트리밍 시대에도 음악가는 여전히 어디에 자신의 음악을 올릴지 선택할 수 있다는 사실이다. 그리고 그 선택은 숫자보다 더 큰 메시지를 전하기도 한다. 플랫폼은 음악을 위해 존재해야 한다. 적어도 그래야 음악이 플랫폼 안에서 살아남는다.

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