'실력 차 절감' 한국 야구, 도미니카에 7회 콜드게임 패

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13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 2회말 2사 1, 2루 한국 선발투수 류현진이 교체되고 있다.연합뉴스
선수단의 연봉 총액이 3조 원이 넘는 '스타 군단' 도미니카라면 풀타임 메이저리거가 1명밖에 없는 한국을 조금 쉬운 상대로 여길 법도 하지만, 도미니카의 간판타자 후안 소토는 13일 인터뷰에서 "한국은 훌륭한 팀이고 우리는 방심할 수 없다. 모든 전력을 다할 것이다"라고 했다.
한국은 11년의 빅리그 경력과 함께 도미니카 타자들과 가장 많이 상대해 본 경험이 있는 '코리안 몬스터' 류현진이 선발 등판해 크리스토퍼 산체스와 맞대결을 벌였다. 한국은 김도영(3루수)-존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(지명타자)-셰이 위트컴(1루수)-김혜성(2루수)-박동원(포수)-김주원(유격수)으로 타순을 꾸렸다. 호주전에 결장했던 김혜성이 7번 2루수로 선발 라인업에 복귀했다.
선공에 나선 한국은 작년 내셔널리그 사이영상 2위에 오른 도미니카의 선발 산체스를 맞아 김도영이 3루 땅볼, 존스가 유격수 땅볼, 이정후가 루킹 삼진으로 물러나며 첫 공격에서 주자를 내보내지 못했다. 빅리그에서 78승을 따냈던 한국의 선발 류현진 역시 페르난도 타티스 주니어를 루킹 삼진, 케텔 마르테를 유격수 땅볼, 후안 소토를 2루수 땅볼로 처리하며 삼자범퇴로 깔끔하게 첫 이닝 투구를 마쳤다.
한국은 2회에도 안현민이 2루 땅볼, 문보경이 3루 땅볼, 위트컴이 루킹 삼진을 당하며 산체스를 상대로 첫 출루를 하지 못했다. 산체스는 2회까지 단 22개의 공으로 한국의 상위타선 6명을 막아냈다. 2회말 옛 동료 블라디미르 게레로 주니어에게 볼넷을 허용한 류현진은 1사 후 주니오르 카미네로에게 2루타, 훌리오 로드리게스에게 내야 땅볼, 타티스에게 우전 안타를 허용하며 3점을 내주고 마운드를 내려왔다.
2회까지 한 명의 출루도 하지 못한 한국은 3회초 1사 후 박동원이 볼넷을 골라 첫 주자가 나갔다. 하지만 후속타자 김주원이 삼진 ,김도영이 3루 땅볼로 물러나며 추격에 실패했다. 한국은 3회말 수비에서 노경은과 박영현이 소토와 게레로, 마차도, 카미네로에게 4연속 안타를 맞았고 곽빈도 타티스와 마르테에게 밀어내기 볼넷을 허용하며 스코어가 0-7로 벌어졌다. 경기 초반 주도권을 완전히 내준 셈이다.
변명의 여지 없던 도미니카와의 실력 차