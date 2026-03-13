'왕사남' 대신 선택한 영화, 이 정도로 감동일 줄 몰랐습니다

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
지난주, 외출하고 들어온 남편이 안방에서 TV 시청하고 있는 나를 불렀다.
"여보, 우리 이번 주말에 별일 없지요?"
"쌍둥이 손자 오는 것 말고는 별일 없어요."
"그럼 일요일 저녁에 영화 보러 갑시다."
"정말요? '왕과 사는 남자' 보러 가는 거지요?"
"그 영화 말고 '신의 악단' 보러 갑시다."
요즘 천만 관객이 넘었다는 <왕과 사는 남자>를 보러 갈 줄 알았는데 순간 실망이 되었다. 남편은 영화는 좋아하는데 영화관에 가는 것을 별로 좋아하지 않는다. 요즘 집에서도 원하는 영화를 볼 수 있기에 가능한 일이다. 그동안 영화관에서 함께 본 영화는 다섯 손가락에 꼽을 정도다. 같이 본 영화는 <히말라야> , <한산: 용의 출현>, <소풍> 정도다. 이런 남편이 갑자기 영화 보러 가자고 하니 놀랄 수밖에 없었다.
이유는 이랬다. 우리 부부는 기독교인이다. 남편이 교회 성도님들과 모임이 있었는데 참석하신 분 중 몇 분이 <신의 악단>을 보고 큰 감동을 받았다며 꼭 보라고 한 거다. 남편은 믿음이 좋기에 기독교 영화라는 이유만으로도 영화가 꼭 보고 싶었을 거다. 영화 보러 가려면 영화표를 예매해야 하는데 그건 내 몫이다. 집 가까운 곳에 메가박스 영화관이 있다.
영화표를 예매하려고 메가박스를 검색했는데 <왕과 사는 남자>는 시간대별로 여러 관에서 상영하는데 <신의 악단>은 하루에 한 번밖에 상영하지 않았다. 다행히 3월 8일(일요일) 오후 5시 상영관이 있었다. 주말 육아하는 쌍둥이 손자를 보내고 갈 수 있는 시간이었다. 상영관이 작은 곳이라 멀리서 보는 것이 좋을 것 같아서 제일 뒷자리로 예매했다. 65세가 넘으니 영화비도 할인되는데 자주 보지 못해서 아쉽다.
가짜로 시작한 연극이었지만