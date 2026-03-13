'왕사남' 대신 선택한 영화, 이 정도로 감동일 줄 몰랐습니다

CJ CGV

내가 누려왔던 모든 것들이

내가 지나왔던 모든 시간이

내가 걸어왔던 모든 순간이

당연한 것 아니라 은혜였소

(중략)



모든 것이 은혜 은혜 은혜

한없는 은혜

내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을

모든 것이 은혜 은혜였소

(중략)

-찬양곡 '은혜' 중

영화 <신의 악단> 스틸 이미지.영화 중간에 나오는 어린 교순의 일기장 사건을 보며 나도 모르게 눈시울이 뜨거워졌다. 어린 교순은 어머니가 보았다는 성경책과 예수님에 관한 것을 일기장에 썼다가 교사에게 발각되어 고발당해 어머니가 처형당하는 장면을 목격한다. 이후 교순은 예수님을 믿는 사촌 형을 직접 자기 손으로 죽일 만큼 철저하게 주체사상으로 무장된 사람이었다.속임수 연극으로 시작된 일이었지만, 교순이 성경을 읽으며 어릴 때의 신앙을 찾게 된다. 교순의 변화를 보며 영화 속으로 풍덩 빠지게 됐다. 남편은 교순이 성경을 읽으며 십자가가 보이고 점점 변해가는 장면이 가장 인상 깊고 감동이 되었다고 했다.영화 속에는 교순이 사랑하는 여자친구와 이별하게 되는 장면이 나온다. 그 장면에서 임영웅이 부른 드라마 OST인 '사랑은 늘 도망가'가 울려 퍼지는데 슬픔이 웃음으로 바뀌게 된다. 나는 박시후 배우 팬이라서 드라마 속 박시후가 떠올라 살짝 미소가 지어졌다.영화 속에서 부흥회(찬양단)가 진행될 대동강 교회에 연습하러 가다가 트럭이 고장 나 멈춰 서서 눈 덮인 광야에서 '주 예수 나의 산 소망' 찬양을 부르는 장면이 나오는데 남편은 조용히 따라 불렀다. 찬양곡 '은혜'는 요즘 내가 매일 듣는 찬양곡이 됐다. 설날에 넘어지며 치아가 부러지고 얼굴 등에 타박상을 입는 사고를 당했지만, 뼈가 부러지지 않은 것만으로도 감사하게 되었고, 이 모든 것이 은혜란 생각이 든다.영화를 보면 늘 결말이 궁금하다. 해피엔딩(이야기의 결말이 행복하게 끝나는 것을 뜻함)을 좋아하는데 <신의 악단>을 보며 해피엔딩으로 끝났으면 좋겠다고 생각했다.드디어 그동안 신의 악단이 모여 울고 웃으며 연습했던 부흥회를 보여줄 시간이 찾아왔다. 보위부 장교인 교순과 태성은 찬양단원들이 공연 후에 모두 사형당하게 된다는 사실을 알게 된다. 어떻게 해야 할지 갈등이 컸을 거다. 부흥회를 보기 위해 외국에서도 관계자가 오고, 북한 고위 지도부도 속속 도착한다.찬양단을 태운 트럭이 도착했다. 부흥회가 어떻게 진행될까 궁금해 하며 화면을 뚫어져라 보고 있는데 예상 못했던 반전이 일어난다. 그렇게 영화는 결말로 향한다.스크린을 보는 남편 눈에서도 내 눈에서도 눈물이 쉼 없이 흘러 내렸다. 이 영화에서 감독이 보여주려고 했던 것이 무엇이었을까. 감독은 신앙이나 이념을 넘어서 통제할 수 없는 인간의 감정을 보여주고 싶었던 것이 아니었을까.해피엔딩도 베드엔딩(나쁜 결말)도 아닌 열린 결말이라고 생각한다. 탈북하는 '신의 악단' 단원들이 국경을 넘어 무사히 도착했을지는 모른다. 추운 겨울이라 누구는 중간에 죽을 수도 있고, 누구는 탈북에 성공했을 수도 있다. 다만 마음으로 찬양단 모두 무사히 자유를 찾아 종교의 자유를 누리며 살기를 바란다.아직 <신의 악단> 영화를 보지 않으신 분들은 꼭 보시길 추천드린다. 기독교인이 아니어도 마음속에 큰 감동이 될 테다.