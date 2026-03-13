'왕사남'에서 이 장면이 가장 기억에 남습니다

㈜쇼박스

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"무슨 수를 쓰더라도 그 대감을 우리 광천골로 오게 해야지."

영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷01.강원도 영월 산골짜기에 위치한 광천골 촌장 엄흥도(유해진 분)는 청렴포를 유배지로 만들기 위해 갖은 애를 쓴다. 귀양 오는 고관대작 하나만 잘 모셔도 마을의 내일이 달라질 수 있다는 소문을 들어서다. 양반이 머무는 동안 주어질 쌀밥과 같은 물질적인 부분은 물론, 그렇게 몇 년을 보낸 뒤에 복권(復權)되기라도 한 뒤에는 마을 사람들에게도 입신양명의 기회가 주어질지 모른다고 한다. 그렇게 부푼 꿈을 안고 다음 유배 대상을 유치한 촌장의 앞에 나타난 것은 복권은커녕, 곧 사형에 처해질 것이 분명한 세력 다툼의 피해자 단종 이홍위(박지훈 분)다. 보수주인으로서 그의 일거수일투족을 감시해야 하는 흥도는 삶의 의지를 잃은 듯한 노산군과 그런 그를 완벽히 제거하려는 한명회(유지태 분) 사이에서 선택을 종용당한다.영화 <왕과 사는 남자>는 우리가 이미 잘 알고 있는 역사 사실로부터 시작된다. 즉위 1년 만에 숙부인 수양대군이 일으킨 계유정난(1453년)으로 인해 강제로 실권을 빼앗기고 상왕으로 물러나 왕위를 잃은 단종 이홍위의 이야기다. 그는 이후 일어난 단종 복위 운동의 여파로 폐위되고 노산군이라는 군호를 얻은 뒤 강원도 영월로 유배당하게 된다. 16세의 어린 나이로 그곳에서 생을 마감하게 되는 것까지가 우리가 아는 일반적인 내용이다. 장항준 감독은 여기에 상대적으로 잘 알려지지 않았던 엄흥도라는 실존 인물을 엮는다. 세조에 의해 시해된 후 강물에 던져진 단종의 시신을 홀로 수습했던 이다. 이야기가 단순히 폐위와 유배의 과정에서 일어나는 정쟁으로만 그려지는 것이 아닌, 단종의 곁에 머물렀던 이들과의 가슴 따뜻한 서사로 옮겨내기 위함이다.02.서사를 온전히 단종의 것이 아닌 '왕과 사는 남자'(들)의 것으로 옮겨내기 위해 이용하고자 하는 행위는 '먹는 일'이었던 것 같다. 조금 더 정확히는 '함께 먹는 일'이다.(여기에서 남자는 성별을 뜻하는 명사가 아닌 대상을 통칭하는 대명사로 이해될 필요가 있다. 타이틀이 의미하는 바는, '엄흥도' 단일 인물이 맞다.) 극의 중반부에서 노산군과 흥도가 서로 마음을 열기 시작하는 계기가 밥상이 되기 때문만은 아니다. 영화는 먹는 일이야말로 우리가 살아가는 데 있어 가장 기본적이고 중요한 일임을 서브 텍스트 속에서부터 인정하고 있다. 같은 밥상을 마주하는 일이 신분 질서를 잠시 유예하는 일이라는 점에서, 제도가 갈라놓은 시대적 차별마저 지워낼 수 있는 용도로 활용될 수 있다고 생각하는 것이다.첫 시작부터가 그렇다. 흥도가 촌장으로 있는 광천골은 물론, 이웃인 노루골 촌장(안재홍 분)조차 자신의 마을에 유배지를 만들고자 하는 이유는 '먹고 살기' 위함이다. 평생 따뜻한 쌀밥 한 그릇조차 제대로 먹을 수 없는 마을 사람들에게 새로운 기회를 제공하고자 하는 마음. 이런 욕망이 존재하기 때문에 극 중 밥상은 단순한 한 끼 식사에 머물지 않을 수 있게 된다. 그런 자신의 밥상을 최대한으로 준비해 유배인에게 내어주는 행위가 온기로 치환되어 스크린 안팎으로 전달되는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 그리고 그 따뜻함은 상왕(上王)과 평민(平民) 사이의 거리를 좁힐 수 있는 수단이자, 얼어붙은 노산군의 마음을 조금이나마 녹여낼 수 있는 매개가 된다.한편, 식음을 전폐하는 노산군에게 '먹는 일'은 완전히 다른 상징성을 갖는다. 광천골 사람들에게 먹는 일과 삶이 맞닿아 있다면, 단종에게는 더 이상 먹지 않는 일과 죽음이 연결되어 있다. 식음을 전폐했던 초반부와 예정된 결말을 받아들일 수밖에 없는 후반부가 그렇다. 역사적으로 아직까지 단종의 죽음이 자살과 타살 등의 여러 가능성을 두고 해석되고 있음에도 불구하고, 영화가 흥도에게 특정 행위를 직접 맡기는 까닭 역시 마찬가지다. 살아남는 일. 마을을 지켜내고 내일 다시 한 그릇의 밥을 먹을 수 있게 되는 일. 죽음이 기약된 단종에게는 그저 마을 사람들과 마음을 열고 소통하는 과정에서 잠시 같은 의미가 될 뿐이다. '함께 살아가는 일'의 상징성을 지닌 행위적 의미로 말이다.