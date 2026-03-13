'왕사남'에서 이 장면이 가장 기억에 남습니다

▲
영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷㈜쇼박스
"노산과 통하는 자는 모두 죽어야만 한다."
초반부에 제시되는 세 번의 언급을 주목하고 싶다. 귀양 오는 양반 하나만 잘 모시면 마을이 모두 잘살게 된다는 소문이 하나다. 또 다른 하나는 유배지로 선정되면 여러 도움을 받을 수 있을 것이라는 흥도의 제안에 도움을 주는 양반 따위는 본 일이 없다고 반박하던 이의 말이다. 그리고 마지막으로 영월로 유배 간 노산군이 달포, 한 달이 조금 넘는 시간을 넘기지 못할 것이라 장담하는 한명회의 말이다. 이 세 가지 말은 직접적으로 내세워지지 않지만, 극의 구조를 지탱하는 요소를 안고 있기에 중요하다. 첫 번째 말은 극의 동력이 되고, 두 번째 말은 시대상이자 이후 맥락에 대한 복선이 된다. 마지막으로 세 번째 말은 시간적 제약이 되는데, 이렇게 두고 보면 영화 <왕과 사는 남자>는 이 세 가지 말을 배반(背反)하기 위한 이야기처럼 여겨진다.
당연히 처음과 두 번째 말은 극 중에서 자연스럽게, 또 결과적으로 맞지 않는다. 유배지를 자청했으나 마을이 멸족을 피하는 것으로 만족해야 하는 흥도와 광천골. 처음 흥도가 기대했던 것처럼 양반 한 사람을 잘 모신다고 해서 마을의 운명이 크게 달라지는 일은 결과적으로 일어나지 않는다. 유배지를 들였다는 이유로 얻는 것은 풍요가 아니라 오히려 더 큰 위험과 불안이며, 마을은 한때 품었던 기대를 접은 채 살아남는 것 자체를 목표로 삼게 된다.
그렇다고 해서 두 번째 말이 완전히 옳았다고 할 수도 없다. 도움을 주는 양반 따위는 없다는 냉소와 달리, 노산군은 자신을 찾아온 이들이 두고 간 물건을 마을 사람들에게 나눠주며 오히려 가장 먼저 광천골의 형편을 살피는 인물이어서다. 권력을 쥔 양반이 아니라 모든 것을 잃어버린 폐위된 왕이 마을 사람들의 삶을 돌아보는 이 아이러니 속에서, 영화는 처음 제시되었던 두 개의 말을 동시에 뒤집는다. 여기에 세 번째 말 또한 완전히 실현되지는 않는다. 한명회가 장담했던 것처럼 노산군의 죽음이 예정된 운명이라는 사실은 변하지 않지만, 영화는 그에게 허락된 시간을 단순히 죽음을 향해 흘러가는 기간으로만 두지 않는다. 달포 남짓한 시간이라는 제약 속에서도 노산군은 마을 사람들과 관계를 맺고, 서로의 삶에 스며들며, 결국 처음 귀양길에 올랐을 때와는 전혀 다른 마음으로 마지막 순간을 맞이하게 된다.
이처럼 영화가 처음에 자신이 동력으로 삼았던 자리를, 시대상이자 이후 맥락에 대해 깔아두었던 복선을, 심지어는 예정된 역사적 사실을 따라가야 한다는 사실을 알면서도 그 시간적 의미를 배반하고자 노력해야만 했던 이유는 두 가지 이유로 보인다. 표면적으로 쉽게 드러낼 수 없는 인물들의 진심을 꺼내 서로 연결시키고자 하는 것. 그리고 영화 속에서 허용된 잠깐의 시간 동안만이라도 예정된 죽음을 안고 있는 인물을 잠시나마 또렷이 보여주고자 하는 것이다.