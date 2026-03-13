41살 노장 에밋의 한방, 25세 신성에게도 통할까?

UFC 제공

베테랑 에밋과 신예 바셰호스의 나이차는 무려 16살이다.오는 3월 15일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC Fight Night 269'대회서 페더급 세대교체를 건 한판 승부가 펼쳐진다. 베테랑 하드 펀처 조쉬 에밋(41, 미국)과 떠오르는 신성 케빈 바셰호스(25, 아르헨티나)의 격돌이 바로 그것으로 이번 경기는 체급 판도에 직접적인 영향을 줄 중요한 승부로 평가된다.세계 최고 종합격투기 단체인 UFC는 최근 몇 년간 페더급에서 빠른 세대 교체 흐름을 겪고 있다. 젊은 파이터들이 빠르게 성장하며 기존 강자들과 충돌하는 구도가 반복되고 있는 가운데, 이번 매치업 역시 그 흐름 속에서 만들어진 상징적인 대결이다.40대 베테랑과 20대 신예의 정면 승부. 경험과 파괴력으로 버텨온 노장의 건재함이냐, 아니면 차세대 스타의 탄생이냐가 이번 메인이벤트의 핵심 관전 포인트다.에밋은 오랜 기간 UFC 페더급 상위권을 지켜온 대표적인 강타자다. 체격 조건(169cm)이 압도적인 선수는 아니지만, 위협적인 펀치력과 공격적인 경기 운영으로 정상급 경쟁자들과 치열한 승부를 펼쳐왔다.그의 가장 큰 무기는 단연 오른손이다. 오버핸드 라이트 한 방으로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 파괴력을 갖고 있어 '페더급 최고의 KO 펀처 중 한 명'이라는 평가를 받아왔다. 실제로 그는 여러 경기에서 단 한 번의 정확한 타격으로 상대를 무너뜨리는 장면을 연출했다.에밋의 커리어 정점은 2023년이었다. 그는 당시 페더급 잠정 타이틀전을 통해 챔피언 도전에 나섰고, 상대는 태권도 타격가로 유명한 야이르 로드리게스였다. 그러나 경기 결과는 서브미션 패배였다. 챔피언 문턱에서 좌절을 경험한 이후 그는 다시 정상 경쟁으로 올라가기 위해 고군분투하고 있다.이후 상대 역시 쉽지 않았다. 현재 챔피언에 오른 일리아 토프리아 등 강력한 경쟁자들과 맞붙으며 힘든 경기를 치렀다. 패배가 이어지면서 랭킹 경쟁에서도 다소 밀려난 상황이다.그럼에도 불구하고 에밋이 여전히 위험한 이유는 분명하다. 그는 2023년 경기에서 브라이스 미첼을 상대로 폭탄같은 오른손 펀치를 터트려 실신 KO 승리를 거두며 여전히 파괴력이 살아 있음을 증명했다.이번 경기 역시 그의 전략은 비교적 명확하다. 상대가 젊고 스피드가 빠른 만큼 장기적인 타격 교환보다는 결정적인 한 방을 노리는 압박 전술을 선택할 가능성이 높다. 상대가 누구든 제대로 맞추면 누구라도 쓰러뜨릴 수 있기 때문이다.이번 경기 결과는 그의 커리어에 매우 중요한 의미를 갖는다. 패배한다면 상위권 경쟁에서 한 발 더 멀어지겠지만, 유망주를 상대로 승리를 가져갈 경우 베테랑의 저력을 다시 한번 증명하게 된다.