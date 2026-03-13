사이트 전체보기
41살 노장 에밋의 한방, 25세 신성에게도 통할까?

41살 노장 에밋의 한방, 25세 신성에게도 통할까?

UFC 페더급 세대교체 향방 가늠할 신구 매치 빅뱅

김종수(oetet)
26.03.13 13:55최종업데이트26.03.13 13:55
베테랑 에밋과 신예 바셰호스의 나이차는 무려 16살이다.
베테랑 에밋과 신예 바셰호스의 나이차는 무려 16살이다.UFC 제공

오는 3월 15일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC Fight Night 269'대회서 페더급 세대교체를 건 한판 승부가 펼쳐진다. 베테랑 하드 펀처 조쉬 에밋(41, 미국)과 떠오르는 신성 케빈 바셰호스(25, 아르헨티나)의 격돌이 바로 그것으로 이번 경기는 체급 판도에 직접적인 영향을 줄 중요한 승부로 평가된다.

세계 최고 종합격투기 단체인 UFC는 최근 몇 년간 페더급에서 빠른 세대 교체 흐름을 겪고 있다. 젊은 파이터들이 빠르게 성장하며 기존 강자들과 충돌하는 구도가 반복되고 있는 가운데, 이번 매치업 역시 그 흐름 속에서 만들어진 상징적인 대결이다.

40대 베테랑과 20대 신예의 정면 승부. 경험과 파괴력으로 버텨온 노장의 건재함이냐, 아니면 차세대 스타의 탄생이냐가 이번 메인이벤트의 핵심 관전 포인트다.

벼랑 끝 베테랑 에밋…"한 방이면 충분하다"

에밋은 오랜 기간 UFC 페더급 상위권을 지켜온 대표적인 강타자다. 체격 조건(169cm)이 압도적인 선수는 아니지만, 위협적인 펀치력과 공격적인 경기 운영으로 정상급 경쟁자들과 치열한 승부를 펼쳐왔다.

그의 가장 큰 무기는 단연 오른손이다. 오버핸드 라이트 한 방으로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 파괴력을 갖고 있어 '페더급 최고의 KO 펀처 중 한 명'이라는 평가를 받아왔다. 실제로 그는 여러 경기에서 단 한 번의 정확한 타격으로 상대를 무너뜨리는 장면을 연출했다.

에밋의 커리어 정점은 2023년이었다. 그는 당시 페더급 잠정 타이틀전을 통해 챔피언 도전에 나섰고, 상대는 태권도 타격가로 유명한 야이르 로드리게스였다. 그러나 경기 결과는 서브미션 패배였다. 챔피언 문턱에서 좌절을 경험한 이후 그는 다시 정상 경쟁으로 올라가기 위해 고군분투하고 있다.

이후 상대 역시 쉽지 않았다. 현재 챔피언에 오른 일리아 토프리아 등 강력한 경쟁자들과 맞붙으며 힘든 경기를 치렀다. 패배가 이어지면서 랭킹 경쟁에서도 다소 밀려난 상황이다.

그럼에도 불구하고 에밋이 여전히 위험한 이유는 분명하다. 그는 2023년 경기에서 브라이스 미첼을 상대로 폭탄같은 오른손 펀치를 터트려 실신 KO 승리를 거두며 여전히 파괴력이 살아 있음을 증명했다.

이번 경기 역시 그의 전략은 비교적 명확하다. 상대가 젊고 스피드가 빠른 만큼 장기적인 타격 교환보다는 결정적인 한 방을 노리는 압박 전술을 선택할 가능성이 높다. 상대가 누구든 제대로 맞추면 누구라도 쓰러뜨릴 수 있기 때문이다.

이번 경기 결과는 그의 커리어에 매우 중요한 의미를 갖는다. 패배한다면 상위권 경쟁에서 한 발 더 멀어지겠지만, 유망주를 상대로 승리를 가져갈 경우 베테랑의 저력을 다시 한번 증명하게 된다.

케빈 바셰호스는 떠오르는 신예다.
케빈 바셰호스는 떠오르는 신예다.UFC 제공

무서운 상승세 바셰호스… UFC가 주목하는 차세대 스타

반면 바셰호스는 현재 UFC가 주목하는 차세대 페더급 스타다. 아직 20대 중반에 불과하지만 이미 화려한 KO 능력과 공격적인 파이팅 스타일로 팬들의 눈길을 사로잡고 있다.

바셰호스의 가장 큰 특징은 속도와 공격 볼륨이다. 빠른 스텝을 활용해 거리를 좁힌 뒤 연속적인 펀치와 킥을 퍼붓는 스타일이다. 상대에게 쉴 틈을 주지 않는 압박형 스트라이킹이 강점으로 꼽힌다.

그의 UFC 데뷔전은 강렬했다. 한국 파이터인 최승우를 상대로 KO 승리를 거두며 단숨에 팬들의 관심을 끌었다. 이후에도 연승을 이어가며 빠르게 랭킹 경쟁에 뛰어들었다.

특히 베테랑 킥복서 기가 치카제를 상대로 거둔 승리는 그의 잠재력을 확실히 보여준 경기로 평가된다. 타격 기술과 공격 타이밍에서 밀리지 않는 모습을 보이며 '차세대 스트라이커'라는 평가를 받았다.

이번 경기는 바셰호스에게도 중요한 시험대다. 메인이벤트는 일반 경기와 달리 5라운드 체제로 진행된다. 체력 관리와 경기 운영 능력이 더욱 중요해지는 무대다. 즉, 단순한 타격 능력뿐 아니라 장기전에서의 전략적 운영 능력까지 검증받게 되는 셈이다.

조쉬 에밋(사진 오른쪽)은 밀리는 경기도 단 한방으로 뒤집을 파워를 갖춘 하드펀처다.
조쉬 에밋(사진 오른쪽)은 밀리는 경기도 단 한방으로 뒤집을 파워를 갖춘 하드펀처다.UFC 제공

강력하지만 다른 색깔의 화력 충돌… 경기 양상은 어떻게 전개될까?

이번 메인이벤트는 전형적인 화력 대결 양상을 보일 가능성이 크다. 에밋은 강력한 펀치 한 방으로 경기를 끝낼 수 있는 파이터다. 반면 바셰호스는 빠른 움직임과 연속 공격을 통해 상대를 압박하는 스타일이다.

경기 초반은 바셰호스의 스피드가 우위를 점할 가능성이 높다. 젊은 체력과 빠른 풋워크를 활용해 타격 숫자를 늘리며 점수를 쌓는 전략이 예상된다. 하지만 시간이 흐를수록 에밋의 경험이 변수로 작용할 수 있다. 그는 수많은 상위권 파이터들과 싸운 경험을 갖고 있으며, 위기 상황에서도 침착하게 기회를 노리는 능력이 뛰어나다.

특히 작은 틈을 놓치지 않는 카운터 펀치는 언제든 경기 흐름을 뒤집을 수 있는 강력한 무기다.

앞서도 언급했듯이 현재 UFC 페더급은 빠르게 변화하고 있다. 새로운 스타들이 등장하며 경쟁 구도가 계속 재편되는 상황이다. 바셰호스가 승리한다면 그는 단숨에 타이틀 경쟁 후보로 떠오를 가능성이 크다. 반대로 에밋이 건재함을 증명할 경우 여전히 정상급 파이터라는 사실을 확인시키며 상위권 경쟁에 다시 뛰어들 수 있다.

격투 스포츠에서 세대교체는 언제나 극적인 순간에 이루어진다. 그리고 그 순간은 종종 한 경기에서 시작되고는 한다. 라스베이거스 옥타곤에서 펼쳐질 이번 메인이벤트가 바로 그런 승부의 장이 될수 있을지, 전 세계 격투기 팬들의 시선이 집중되고 있다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
조쉬에밋 케빈바셰호스 신구대결

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 유수영, 한국계 스미스와 격돌… UFC 3연승 향한 도전