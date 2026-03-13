유수영, 한국계 스미스와 격돌… UFC 3연승 향한 도전

UFC 제공

이번 대결은 UFC 2연승을 달리고 있는 한국 파이터와 한국계 미국인 파이터의 맞대결이라는 점에서 국내 격투팬들의 관심을 모으고 있다.UFC 밴텀급에서 활약중인 코리안 파이터 '유짓수' 유수영(31)이 옥타곤 3연승에 나선다. 상대는 한국계 미국인 파이터 '스위프트' 일라이자 스미스(24·미국)다. 체급내에서 주목받고 있는 두 신예의 맞대결은 단순한 승패를 넘어 밴텀급 유망주 판도에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다.유수영은 오는 15일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 에멧 vs 바셰호스'대회서 스미스와 밴텀급(61.2kg) 경기를 치른다. 지난해 8월 중국 상하이에서 열린 경기에서 샤오롱(28·중국)을 꺾은 뒤 약 7개월 만에 옥타곤에 복귀한다.이번 대결은 UFC 2연승을 달리는 한국 파이터와 한국계 미국인 파이터의 맞대결이라는 점에서 국내 격투팬들의 관심을 모으고 있다. 두 선수 모두 최근 연승 행진을 이어가며 성장세를 보여주고 있어, 승자는 밴텀급 유망주 경쟁에서 한발 앞서 나갈 가능성이 크다.유수영은 '유짓수'라는 별명으로 불린다. 그래플링 능력이 뛰어나 상대를 압박하는 스타일로 이름을 알렸으며, 꾸준한 성장세를 보이며 UFC 무대에 입성했다.2024년 'ROAD TO UFC 시즌 3' 밴텀급 토너먼트에서 우승을 차지하며 UFC와 계약했다. 이후 2025년 두 차례 옥타곤에 올라 모두 승리를 거두며 2연승을 기록했다. 현재까지 통산 전적은 16승 3패 2무효로 안정적인 경기 운영 능력을 갖춘 선수로 평가된다.유수영은 공격적인 그래플링과 체력, 꾸준한 압박이 장점으로 꼽힌다. 특히 상대의 공격을 버텨낸 뒤 테이크다운으로 경기를 주도하는 능력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 어떤 유형의 파이터와 맞붙어도 까다로울 수 있는 스타일이다.이번 경기는 유수영에게 중요한 시험대가 될 공산이 크다. UFC 3연승에 성공한다면 단순한 신예를 넘어 랭킹 진입 가능성을 논할 수 있는 단계로 올라설 수 있기 때문이다.유수영은 경기 준비 과정에서도 강한 자신감을 드러냈다. 그는 "그동안 해외 선수들과 싸울 때는 한국을 대표한다는 마음이 컸는데 이번에는 상대가 한국계 선수라 조금 묘한 느낌이 있지만, 결국 옥타곤에서 중요한 건 승리뿐이다"고 말했다.이어 "누구와 싸우든 결과는 같다. 반드시 이긴다는 마음으로 준비하고 있다"고 각오를 밝혔다.