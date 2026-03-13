설산에 갇힌 납치범과 피해자, 혹한·고립보다 무서운 게 있다

크리스마스를 앞둔 추운 겨울, 로키산맥 언저리의 작은 식당 '커피컵'에 데이비드가 들어와 주문을 한다. 그는 잘생겼고 말주변도 좋다. 주문을 받는 종업원 애나와 잠시 대화를 나누던 중, 그녀의 전 남편 빈센트가 난입해 아이를 찾으며 그녀를 위협한다. 데이비드는 그를 제지한 뒤 식당을 나와 눈 덮인 산길을 달린다.
그런데 그의 뒤를 빈센트의 트럭이 쫓으며 위협한다. 이내 사고가 나고 데이비드는 오갈 데 없는 처지가 된다. 그렇게 밤을 지새우던 중, 충격적으로도 트렁크 안에 애나가 손발이 묶인 채 갇혀 있다는 사실이 드러난다. 데이비드가 밖을 정찰하던 중 다리에 큰 부상을 입고 차로 돌아오는 사이, 애나는 트렁크에서 탈출하려 한다.
영화 속 상황은 영하 20도를 넘나드는 혹한과 끊이지 않는 눈보라 속에서 펼쳐진다. 휴대전화는 터지지 않고 자동차 배터리는 점점 줄어든다. 차 안에는 납치범과 피해자뿐이다. 문제는 거기서 그치지 않는다. 정체불명의 존재가 자동차를 부수려 한다. 데이비드는 단순한 납치범일까, 아니면 그 이상의 악인일까. 애나는 무사히 집으로 돌아갈 수 있을까. 그리고 정체불명의 존재는 무엇일까.
전설이 암시하는 이야기의 방향