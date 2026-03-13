이나영 "28년 만의 첫 장르물, 진심 통했나 싶어 안도감"

ENA 드라마<아너: 그녀들의 법정>은 불법 성매매 어플 '커넥트인'을 둘러싼 거대한 권력 카르텔과 맞서 싸워온 변호사 3인방의 치열한 진실 추적과 20년을 이어온 뭉클한 연대가 폭발하는 드라마다. 스웨덴 드라마 <Heder>를 원작으로 하며 피해자를 향한 연대와 위로, 회복의 묵직한 메시지를 던진다.
로펌 L&J는 Listen & Join의 약자로 듣고 함께 한다는 뜻이다. 홀로 고통받는 성범죄 피해자를 위한 전문 로펌으로 상처를 안고도 끝까지 살아남은 인간의 존엄과 명예를 실현하기 위해 고군분투한다.
극중 이나영이 맡은 윤라영 변호사는 L&J의 공식적인 메신저다. 뉴스데스크의 게스트로 나가 멋지고 당당하게 의견을 말하지만 집에 돌아와서는 삼중 잠금장치로 단단히 보호하고 무너지는 이중적인 인물이다. 때문에 첫 피해자였던 조유정(박세현)에게 "네가 왜 죽어. 죽느니 죽여, 그런 마음으로 살아"라는 말이 본인에게 고하는 일침처럼 들리기도 한다.
드라마 종영 후 다음 날인 11일 종로구의 카페에서 이나영과 만났다. 그는 "법정 드라마라 전문 용어가 많을 줄 알았는데 오히려 감정 신이 많아 힘들었다"고 말하며 첫 장르물, 첫 전문직 캐릭터를 끝낸 소회를 털어 왔다. 신비주의와 엉뚱한 이미지로 대중 앞에 알려졌지만 스스로를 '평범하고 재미없는 사람'이라고 평가하며 멋쩍게 웃었다. 현장의 활력과 즉흥적인 연기를 추구하는 배우답게 앞으로의 행보 또한 기대되는 바이다.
다음은 그와 나눈 작품 이야기를 일문일답.
28년 만의 첫 장르물, 전문직