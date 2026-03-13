'대어' 나이지리아 잡은 여자농구 대표팀, 월드컵 본선 '청신호'

박수호 감독이 이끄는 대한민국 여자농구대표팀이 나이지리아를 꺾고 월드컵 최종예선에서 첫 승을 신고했다.한국은 13일(한국시간) 프랑스 아스트로바예서 열린 나이지리아와의'국제농구연맹(FIBA)' 2027 여자농구 월드컵 최종예선 A조 2차전서 77-60으로 17점차 대승을 거뒀다.전날 독일(FIBA 랭킹 12위)에게 49-76, 27점차으로 완했던 대표팀은, 나이지리아를 제물로 조별리그 전적 1승 1패를 기록했다.2026 여자 농구월드컵 최종예선에는 한국을 비롯하여 총 24개국이 참가한다. 독일, 중국, 푸에르토리코, 튀르키예에서 6개국씩 나눠 예선을 소화하며 올해 9월 독일에서 열리는 대회 본선 진출국을 결정한다.한국은 이번 최종예선에서 독일과 필리핀, 콜롬비아, 프랑스, 나이지리아와 한 조에 묶였다. 독일은 대회 개최국이며 나이지리아는 이미 지난해 아프로바스켓 대회 우승국이기에 이미 이번 대회 성적과 상관없이 본선행이 확정된 상태였다. 이번 대회에서는 독일과 나이지리아 두 팀을 제외하고 상위 2개 팀이 본선에 오를수 있다.17회 연속 월드컵 본선 진출을 노리는 한국은 조 4위 이내에 안정적으로 들기 위하여 최소한 '2승' 이상을 목표로 해야했다. 비교적 전력이 떨어지는 콜롬비아와 필리핀이 유력한 승수 제물로 꼽혔다. 그런데 예상을 깨고 나이지리아라는 대어를 잡는데 성공했다.나이지리아는 세계랭킹 8위의 아프리카 강호다. 본선 진출을 이미 확정하여 동기부여가 떨어질수 있다는 전망도 나왔지만, 나이지리아는 앞서 콜롬비아와의 1차전에서 70-37로 대승을 거둘만큼 만만치않은 전력을 과시한 바 있다.여자 성인 대표팀 간 경기에서 지난 두 차례 맞대결을 모두 패했던 한국이, 나이지리아에 승리한 것은 이번이 처음이다.한국의 강점인 3점슛과 조직력이 살아난게 승인이었다.한국은 지난 독일과의 1차전에서 리바운드 33-55로 크게 밀렸고, 3점슛도 15.1%(5/33)로 침묵했다. 두 자릿수 득점을 올린 선수는 강이슬(11점 3점슛 2개)뿐이었다. 국제대회에서 높이 열세로 인하여 외곽에만 의존해야하는 양궁농구의 한계를 드러낸 대목이었다.나이지리아전은 달랐다. 이날도 대표팀은 리바운드서 33-48로 크게 밀렸다. 하지만 11개의 3점포를 터뜨리며 외곽이 살아났다. 또한 어시스트에서는 무려 29개로 15개에 그친 나이지리아를 두 배 가까이 압도하며 유기적인 패스플레이가 돋보였다.또한 한국은 이날 적극적인 압박수비로 나이지리아의 패스를 차단하여 속공으로 전환하는 장면이 많았다. 골밑으로 볼이 투입되면 빠르게 수비 간격을 좁히는 갭 디펜스로 실점을 주더라도 쉽게 슈팅 공간을 허용하지 않았다.한국의 끈적한 수비에 고전한 나이지리아는 이날 무려 22개의 턴오버(한국 13개)를 저질렀다. 3점슛은 4개에 그쳐 높이의 우위를 제대로 활용하지 못했다. 한국은 승부처였던 4쿼터에 강이슬의 3점포와 박지현의 중거리슛, 진안의 골밑 득점이 이어지며 점수차를 벌렸고 당황한 나이지리아를 약 3분여간 무득점으로 틀어막으며 승기를 굳혔다.박지현이 22점·6리바운드·4어시스트, 강이슬은 3점슛 5개 포함 20점을 올리며 나란히 공격을 이끌었다. 박지수는 나이지리아의 장신군단을 상대로 골밑에서 고군분투하며 11점·10리바운드로 더블-더블 활약을 기록했다.박수호 감독은 경기후 FIBA를 통하여 전해진 공식 인터뷰에서 " 첫 경기였던 독일전은 선수들의 약속된 플레이가 잘 이뤄지지 않았다. 오늘 나이지리아전에서는 지난 경기에서 부족했던 부분들을 보완했다"며 달라진 경기력에 만족감을 드러냈다.박 감독은 "선수들에게 수비와 박스아웃에 더 신경쓰자고 주문했다. 나이지리아를 상대로 수비 간격을 좁히는 변형 수비를 잘 가져간 점이 효과적이었다. 수비가 잘 이루어지면서 드리블을 최소화하고 무빙을 통한 유기적인 공격전개도 잘 이뤄졌다"고 분석하며 "오늘과의 같은 경기력이라면 남은 경기에서도 좋은 결과를 얻을수 있을 것"이라는 기대감을 드러냈다.한국의 다음 일정은 한국시각 기준으로 15일 오전 1시에는 콜롬비아와 3차전을, 같은 날 오후 8시 30분에 필리핀과 4차전을 각각 치른다. 프랑스와의 5차전은 18일 오전 4시 30분에 예정되어 있다. 본선행의 최대 분수령이 꼽히는 콜롬비아의 FIBA랭킹은 19위, 필리핀은 39위로 모두 15위인 한국보다 낮다.다만 독일-나이지리아와의 1,2차전과 마찬가지로, 콜롬비아-필리핀과의 3.4차전 역시 경기간 회복시간이 불과 24시간도 되지않는 빡빡한 일정이 변수다. 골밑에서 박지수에 대한 의존도가 높은 한국은, 주전들의 파울관리와 체력부담을 얼마나 최소화할수 있느냐가 중요하다. 여자대표팀이 "반드시 월드컵 본선티켓을 따서 돌아가겠다"는 약속을 지킬수 있을까.