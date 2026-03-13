규정도 몰랐던 감독, 몸풀다 떠난 에이스 '야구 드림팀' 미국의 망신

AP=연합뉴스

마크 데로사 미국 야구대표팀 감독'다크호스' 이탈리아의 돌풍과 '야구 종주국' 미국의 망신이 2026 WBC(월드베이스볼클래식) 판도를 뒤흔들고 있다.B조의 이탈리아는 절대 1강으로 예상되던 미국을 제치고 4전 전승으로 1위를 차지하는 돌풍을 일으켰다. 11일 맞대결에서는 미국을 8-6으로 격침시키는 대이변을 일으키기도 했다. 미국 매체 ESPN은 이탈리아전 패배 이후 "WBC 20년 역사상 가장 큰 이변"이라고 평가하기도 했다.이탈리아는 역대 WBC에서 그동안 8강 진출(2013, 2023년)만 두 차례 기록한 것이 역대 최고 성적이었다. WBC는 다른 국제대회와 달리, 선수 본인의 국적과 출생지뿐 아니라 부모 어느 한 편의 국적이나 출생지라는 조건만으로도 국가대표 자격이 가능하도록 규정하고 있다.이탈리아에서 야구는 비인기종목이지만, 대표팀은 애런 놀라(필라델피아), 비니 파스콴티노(캔자스시티) , 마이클 로렌젠(콜로다도) 등 미국에서 오랫동안 활약 중인 이탈리아계 메이저리그와 마이너리그 선수들을 다수 보유하여 탄탄한 전력을 구축할 수 있었다. 실제로 이탈리아 대표팀 현 로스터에서 순수 이탈리아 출생은 3명에 불과하고, 무려 24명이 미국 국적을 보유하고 있는 사실상의 또다른 미국팀이나 마찬가지다.반면 미국은 가까스로 이탈리아에 이어 조 2위를 차지하며 8강 진출에는 성공했지만, 경기 내외적으로 엄청난 망신을 당하여 자국 팬들과 언론의 십자포화를 맞고 있다.미국의 마크 데로사 감독은 이탈리아전을 앞두고 인터뷰에서 "우리는 이미 8강 진출을 확정했지만, 이탈리아를 꼭 이기고 싶다. 대진 일정을 고려하면 중요한 경기"라고 발언하여 논란을 빚었다. 이탈리아전 결과와 관계없이 8강 진출을 확정했다고 룰을 잘못 이해한 것이다.당시 미국은 브라질, 영국, 멕시코를 꺾고 3연승을 달리며 유리한 고지에 올라있었지만, 이탈리아가 2승, 멕시코가 2승 1패로 최종전을 남겨두고 있어서 아직 8강행을 확정한 상태는 아니었다. 예상을 깨고 이탈리아가 정말로 이날 미국을 잡아버리면서 상황이 복잡해졌다.데로사 감독은 2022년부터 미국 야구대표팀을 맡아왔고, WBC 대회 경험도 이번이 2번째다. 그런데 중요한 국제대회에 나서는 일국의 대표팀 감독이 기본적인 규정도 숙지하지 못하고 경기에 임한 것이다.실제로 데로사 감독은 이탈리아전에서 브라이스 하퍼, 칼 롤리, 브라이스 투랑 등 일부 주전들을 제외하고 로테이션을 가동하며 느슨한 경기운영을 펼치다가 불의의 일격을 당했다. 데로사 감독이 정말로 8강을 이미 확정했다고 착각하고 이탈리아전을 안일하게 임했다는 것이 드러난 장면이다.2026 WBC는 3팀 이상이 동률이 될 경우, 팀간 승자승-실점률 순으로 순위를 가린다. 만일 멕시코가 최종전에서 이탈리아를 상대로 4득점 이하를 거두며 승리했더라면, 멕시코-이탈리아-미국 3팀이 승자승에서 맞물리게 되고, 실점률에서 밀리는 미국이 탈락할 수 있었던 초유의 위기상황이었다.하마터면 미국은 이탈리아와 멕시코의 최종전 결과에 따라 졸지에 1라운드 탈락이라는 대굴욕을 쓸 지도 모르는 위기에 몰렸다. 뒤늦게 상황을 파악한 데로사 감독은 경기후 인터뷰에서 "내가 실수했다. 룰을 잘못 알았다"고 사과했지만, 미국 언론과 팬들은 엄청난 비판을 쏟아냈다.미국 입장에서는 천만다행으로 이탈리아가 멕시코를 9-1로 잡아준 덕분에 경우의 수를 계산할 필요없이 B조 2위에 오르게 되어 대참사는 간신히 면했다.하지만 최근 미국 야구대표팀을 둘러싼 논란은 이뿐만이 아니다. 대회 기간중에 일부 선수들이 맥주 파티를 벌였다는 의혹이 제기되고 있다. 사이영상 출신으로 이번 대회 미국팀의 에이스로 기대받았던 타릭 스쿠발(디트로이트)은 부상을 우려해 최약체 영국전 한 경기에서 3이닝만 등판한 뒤 소속팀 복귀를 선언했다.심지어 스쿠발은 "WBC는 올스타전과 비슷한 이벤트"는 발언으로 국가대표로서 국제대회의 무게를 가볍게 여기는 듯한 속내를 드러내기도 했다. 스쿠발은 "이럴거면 대표팀에 대체 왜 합류했나"라며 성난 미국 팬들로부터 뭇매를 맞고 있다.미국의 쟁쟁한 스타선수들이 이번 WBC에 임하는 자세가 어떠한지를 단적으로 드러낸 장면이었다.또한 미국은 2라운드 진출과 함께 스쿠발을 비롯하여 라이언 야브로(뉴욕 양키스)와 마이클 와카(캔자스시티 로열스), 매튜 보이드(시카고 컵스), 클레이 홈즈(뉴욕 메츠)가 대표팀에서 빠지고, 윌 베스트(디트로이트)와 타일러 로저스(토론토), 팀 힐(양키스)이 그 자리를 대신한다. 메이저리그 시즌 개막이 임박하면서 선수들과 구단들이 부상 위험이 큰 WBC 출전에 몸을 사리느라 벌어진 현상이다.8강전이 끝나면 은퇴를 선언한 클레이튼 커쇼 대신 조 라이언(미네소타 트윈스)이 합류할 예정으로 알려졌다. 선수 은퇴에도 불구하고 WBC 출전을 위하여 대표팀에 합류했던 레전드 커쇼는 B조 조별 라운드 경기에서 한 번도 마운드에 서지 않았다. 이탈리아와 마지막 경기에서는 8회 몸을 풀기도 했지만 등판으로 이어지지는 않았다.이제는 지면 바로 탈락하는 단판 토너먼트인만큼 점수차가 크게 벌어지지 않는 한 커쇼의 등판 가능성은 희박하다. 만일 8강전에서도 출전 기회를 얻지 못한다면 커쇼는 단 한 경기도 뛰지 못하고 이번 대회를 마감하게 된다.미국은 이번 대회를 앞두고 지난 2023년 대회 결승에서 일본에 패하여 준우승을 그쳤던 아픔을 만회하기 위하여 투타에 걸쳐 초호화 전력을 꾸리며 많은 기대를 모았다. 하지만 '드림팀'이라는 기대와는 거리가 먼 경기력, 기본적인 대회 규정도 파악하지 못한 코칭스태프, 팀워크와 희생정신은 보이지 않고 개인주의로 가득한 스타 선수들의 태도 논란까지 더해지며 후폭풍은 걷잡을 수 없이 커지고 있다.2026 WBC(월드베이스볼클래식) 8강 대진표가 확정되면서 미국은 14일 A조 1위 캐나다가 8강전을 벌인다. 여기서 승리한 팀이 C조 2위 한국- D조 1위 도미니카 전의 승자와 16일 격돌하게 된다. C조 1위 일본은 D조 2위 베네수엘라와, B조 1위 이탈리아는 A조 2위 푸에르토리코와 15일 8강전을 치른다.