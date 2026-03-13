'노력의 천재', 휘성을 기억하며 듣는 노래 다섯 곡

타조 엔터테인먼트

"아니면 그 사람 사랑하면서 살아가도 돼요. 내 곁에만 있어 준다면"

휘성1년 전인 2025년 3월 10일, 한국 알앤비를 상징하는 아티스트 휘성이 향년 43세로 세상을 떠났다. 휘성은 타고난 천재가 아니라 '노력의 천재'였다. 댄서로 출발해 보이 그룹 A4의 멤버로 데뷔했다가 실패를 경험했으나, 다시 절치부심한 끝에 새천년 한국 대중음악의 아이콘이 되었다.어린 시절부터 미국의 알앤비 음악에 탐닉했던 그는, 피나는 노력으로 한국적 알앤비라는 대안을 제시했다. 노래와 랩, 작사 작곡 능력을 모두 갖춘 그는 많은 팬들의 가슴 속에 남을 히트곡을 여럿 만들었다. 그중 다섯 곡을 통해, 그의 찬란한 음악 여정을 돌아본다.2002년 휘성의 데뷔는 한국 음악계에 결코 작지 않은 충격이었다. 서태지와 신승훈의 찬사가 아깝지 않은 등장이었다. 콘로우 헤어와 힙합 패션으로 무대에 올라, 수없이 단련한 본토의 알앤비 창법으로 한국식 발라드를 불렀다(휘성이 1, 2집에서 들려주었던 굵직한 목소리는 그의 본래 목소리가 아니다. 휘성은 부드러운 미성을 가지고 있지만, 데뷔 초에는 미국의 알앤비 가수 시스코와 케이시 등을 동경하여 본래와 다른 목소리를 냈다).2002 월드컵의 열풍 가운데에도 대중은 이 사랑 노래에 열렬히 반응했다. 고 김영대 음악평론가는 자신의 저서 <더 송라이터스>에서 '안 되나요...'를 두고 '남성 알앤비 싱어가 남긴 수많은 발라드 트랙 가운데에서도 가장 섬세하고 애처로운 사랑 노래 중 하나'라고 평했다.