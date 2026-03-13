'노력의 천재', 휘성을 기억하며 듣는 노래 다섯 곡

▲
휘성의 대표곡 'With Me'가 실린 2집 'It's Real'YG PLUS
2. With Me (2003)
2집 <잇츠 리얼(It's Real)>은 '안 되나요'의 열풍을 넘어 휘성의 시대를 만든 앨범이다. 그 중에서도 리드미컬한 알앤비 곡 '위드 미(With Me)'는 휘성표 블록버스터라고 부르기에 부족함이 없다. 김도훈 작곡가의 세련된 멜로디, 성대의 한계를 시험하는 듯한 애드리브는 훗날 대중에게 휘성의 이미지를 각인시켰다.
'불치병', '굿바이 러브(Goodbye Luv)', '가슴시린 이야기', '결혼까지 생각했어', '나잇 앤 데이(Night & Day)' 등 이른바 휘성표 미드 템포 알앤비 히트곡은 모두 'With Me'의 영향권 아래에 있다. 휘성은 이 곡을 발표한 이듬해 한국대중음악상에서 올해의 음악인상을 받았다.
3. Choco Luv (2008)
휘성은 오랫동안 대중성을 놓치지 않았던 아티스트였지만, 동시에 장르 음악에 대한 열의가 강한 뮤지션이기도 했다. 휘성이 2008년 발표한 미니 앨범 <위드 올 마이 하트 앤 소울(With All My Heart>은 그 의지가 잘 묻어나는 작품이다.
알앤비가 힙합, 일렉트로니카와 결합하며 화려해지고 있던 2000년대 후반, 휘성은 오히려 과거로 향했다. 휘성은 네오소울, 슬로우잼 등 자신의 음악적 자양분이 되었던 음악을 택했다. 연인과의 은밀한 순간을 표현한 '초코 러브(Choco Luv)'는 농도가 짙은 곡이지만 외설적이지 않다. 비록 높은 상업적 성과를 거두지 못했지만, 휘성의 커리어를 돌아볼 때 결코 빼놓아선 안 될 순간이다.