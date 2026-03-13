여기도 저기도 '프랑켄슈타인', 진짜 봐야할 것은?

프랑켄슈타인이 나오는 영화 <브라이드!>를 소개했더니, 지난해 나온 기예르모 델 토로의 <프랑켄슈타인> 이야기를 해오는 이가 많다. 지난해 이맘 때 많은 평자들이 저평가한 로버트 저메키스의 <히어>를 옹호했을 때 그러했듯, 수많은 혹평과 마주한 <브라이드!>의 가치를 말하는 게 좀처럼 와 닿지 않은 때문일 수도 있겠다. 철 지난 페미니즘의 식상한 반복이 아니라, 전위적이고 패기 있는 도발적 작품이라고 나는 이 영화 <브라이드!>를 옹호하고 있는 것이다. 나는 지난해 <히어>가 그러했듯이 이 영화의 가치 또한 제대로 바라보는 눈 밝은 이들이 곧 나오리라고 믿어 의심치 않는다.
오늘 쓰는 글은 조금은 다른 이야기다. 지난해 나온 델 토로의 <프랑켄슈타인>, 개인적으로는 딱히 흥미 없는 이 영화에 대하여 그래도 논해볼 의미 깊은 지점을 짚어보기 위해서다. 평론이 무엇인가. 문을 열어주는 것이다. 단칸방인 줄 알았던 곳에 실은 다른 방이 딸려 있음을 알게 하는 것, 그 방이 때로는 내가 들었던 방보다 훨씬 더 크고 멋진 공간일 수 있음을 알게 하는 것 아닌가. 따로 짚는 이 없는 <프랑켄슈타인> 속 작지만 의미 깊은 이야기를 전하여 누군가에겐 유효한 감상을 이끌어내고자 한다. 마침 영화가 국내 몇 극장에서 장기 상영 중에 있고, 또 OTT 서비스를 통해서도 볼 수 있는 만큼 늦지 않은 일이라 여긴다. 혹시 아는가. 이 글이 나름대로 닿는 부분이 있는 <브라이드!>에 대한 관심으로 이어질지 말이다.
주지하다시피 <프랑켄슈타인>은 메리 셸리의 동명소설, 그러니까 SF문학의 효시라 불리는 작품을 크게 다르지 않게 따라간다. 앞서 케네스 브래너가 1995년 발표한 <프랑켄슈타인>이 그러했듯이 말이다. 두 작품 모두 과학자 프랑켄슈타인 박사와 그가 만들어낸 괴물을 대비한다. 그러나 은근하면서도 분명한 차이가 있으니, 브래너의 영화는 인간인 과학자보다 더욱 인간적인 모습을 띄어가는 괴물에게 집중한 반면, 델 토로는 괴물과 괴짜 과학자 둘의 독자적인 캐릭터가 도드라진다는 점이겠다.