여기도 저기도 '프랑켄슈타인', 진짜 봐야할 것은?

스틸컷자, 이제부터 진짜 중요한 이야기를 할 때다. 메리 셸리의 소설은 북극을 탐험하는 탐험가인 로버트 월턴 선장이 제 누이에게 보낸 편지로 시작한다. 두 편의 영화 가운데서도 월턴은 중요하게 등장한다. 특히 델 토로의 영화에서 얼음에 끼여 오도 가도 못하는 난처한 국면에 처했던 월턴의 배가 괴물의 개심으로 위기에서 빠져나오는 상황이 영화의 끝에 인상적으로 그려진다.물론 월턴은 메리 셸리가 창조한 가상의 인물이다. 그러나 완전히 가상의 인물은 아니니, 당대 활발하던 극지 항해 탐험가들로부터 모티브를 얻은 것이다. 이제는 거의 사라지다시피 했으나 탐험가는 지난 시대 가장 용감한 이들이 택하던 존경 받던 업이었다. 지구는 여전히 미지의 땅으로 가득했다. 밝혀진 곳보다 밝혀지지 않은 곳이 훨씬 더 많았던 때문이다. 대항해시대부터 지도가 꾸준히 밝혀져 왔으나 밀림이며 고지, 사막과 극지 등의 오지는 여전히 미지의 영역으로 가려져 있었다. 특히 항해를 통한 탐험의 영역에서 가장 큰 목표는 북과 남, 양 극지였다. 수많은 이들이 도전했고 실패하던 시기, 아직 양 극지가 전인미답의 땅으로 남아 있던 1815년에 쓰여져 1818년 초판이 발행됐다.수많은 도전 끝에 남극이란 대륙이 발견된 건 1년 뒤인 1819년이다. 훗날 남극점에 도달하는 저 유명한 로알 아문센은 1905년 대서양에서 북극해를 거쳐 태평양에 도달하는 북서항로를 개척한다. 그에 앞서 1893년엔 프리쵸프 난센이 북극점에 가까이 다가선다. 얼음에 갇힌 배가 유빙과 함께 떠돌며 북으로, 북으로 향하길 기다렸다. 그러나 유빙마저 얼어붙으며 그 도전은 실패한다. 북위 86도 14분은 그 당시의 북쪽 한계점이었다. 북극점은 1909년에 이르러서야 미국의 로버트 피어리에 의해 인간의 도달을 허락한다. 남극점은 그로부터 2년 뒤 로알 아문센에 의해 정복된다.그러나 위대한 탐험가들의 이름 사이로 도대체 얼마나 많은 이들의 희생이 있었던가를 우리는 좀처럼 돌아보지 않는다. 멈추지 않고 전진만을 외쳤던 수많은 탐험가들이, 배를 잃으면 더 작은 배에 옮겨 타서, 썰매와 뗏목에 의지하여 북과 남, 양 극지를 향한 용자들이 수없이 얼음에 갇혀 목숨을 잃었다. 모두가 그를 의미 있는 일이라 했다. 왜 아니었을까. 탐험은 미지를 지로, 어리석음을 지혜로, 과거를 미래로 바꾸는 일이었다. 그를 통해 인류는 더 나은 미래를 열어갈 것이었다. 발전은 진보는 문명을 더 낫게 할 것이었다. 죽음은 그에 따른 희생일 뿐, 퇴보가 아니었다.