K리그 전원 탈락, 아시아 무대서 '종이호랑이' 전락

아시아 무대 정복에 나섰던 K리그 팀들이 모두 탈락했다.12일(한국시간)을 끝으로 동아시아 권역에서 진행된 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)' 일정이 마무리됐다. 미국·이스라엘의 이란 폭격으로 정세가 불안해진 서아시아 권역 경기는 모두 기약 없이 연기된 가운데, 동아시아에서는 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강과 챔피언스리그2(ACLT) 8강 경기가 진행됐다.대한민국 대표로 나선 K리그 팀들은 이번 일정에서 모두 탈락했다. 먼저 ACLT에 참가했던 박태하 감독의 포항 스틸러스는 16강에서 대회를 마쳤다. H조에 편성된 포항은 조별리그에서 승점 13점으로 2위를 기록하며 토너먼트에 진출했다. 탬피니스 로버스(싱가포르)에 패배를 허용했지만, 조별리그는 무난히 통과했다.16강 상대는 J리그의 감바 오사카였다. 1차전에서 1-1로 비겼지만, 지난 2월 19일(한국시간) 오사카 원정 2차전에서 2-1로 패하며 탈락했다. 포항 탈락에 이어 '동해안 라이벌' 울산 HD도 엘리트 무대에서 2시즌 연속 토너먼트 진출에 실패했다.엘리트 16강에 오른 강원과 서울도 8강 개최지인 사우디아라비아 진출에 실패했다. 정경호 감독의 강원은 마치다 젤비아에 합계 1-0으로 패했고, 김기동 감독의 서울 역시 비셀 고베에 2연패를 당하며 5년 만에 나선 아시아 무대에서 탈락했다.이번 대회에서 K리그 팀들이 모두 토너먼트에서 탈락하면서 경쟁력 저하에 대한 지적도 이어지고 있다. 과거 아시아 챔피언스리그는 K리그 클럽들이 강세를 보였던 무대였다. 전신 대회인 아시안 챔피언 클럽 토너먼트와 아시안 클럽 챔피언십까지 포함하면 K리그 클럽들은 총 11차례 우승을 기록해 아시아 최다 우승 기록을 보유하고 있다.2002~2003시즌 대회가 챔피언스리그 체제로 개편된 이후에도 K리그는 6차례 우승을 차지했다. 특히 2010년부터 2020시즌까지 울산(2회)과 전북(1회)이 우승을 차지했고, 전북과 FC서울이 준우승을 기록하는 등 꾸준히 성과를 냈다.이후에도 일정한 경쟁력을 유지했다. 2021시즌에는 울산·전북·포항이 모두 8강에 올랐고, 포항은 준우승을 기록했다. 2022년에는 전북이 4강에 진출했고, 2023-24시즌에는 울산이 4강에 올랐다.그러나 최근 흐름은 달라졌다. 아시아축구연맹이 챔피언스리그 체제를 개편하면서 외국인 선수 쿼터 규정이 완화됐고, 자본력을 앞세운 일부 리그와의 격차가 커지기 시작했다. 사우디아라비아 클럽들은 대규모 투자로 세계적 선수들을 영입했고, 말레이시아·싱가포르·중국 등 일부 리그도 외국인 선수 영입에 적극적으로 나섰다.이런 환경 변화 속에서 K리그의 경쟁력은 상대적으로 약화됐다. 지난 시즌 엘리트 무대에서는 광주FC만 16강에 진출했고 포항과 울산은 조별리그에서 탈락했다. 챔피언스리그2에서는 전북 현대가 8강에 올랐지만 시드니 FC에 패했다.이번 시즌 역시 상황은 크게 달라지지 않았다. 엘리트 리그 스테이지에서 강원과 서울이 16강에 진출했지만 8경기에서 2승에 그쳤고, 경우의 수 끝에 토너먼트에 진출했다. 이후 강원은 무득점으로 탈락했고 서울도 2경기에서 1골에 그치며 탈락했다. 포항 역시 감바 오사카를 넘지 못했다.최근 아시아 무대에서 일본 J리그의 경쟁력은 꾸준히 유지되고 있다. J리그는 2019년 외국인 선수 보유 제한을 폐지했다. 대신 경기 출전 엔트리에는 J1은 5명, J2·J3는 4명으로 제한해 균형을 유지하고 있다. 또 홈그로운 제도를 도입했다. 12세부터 21세 사이에 최소 3시즌 이상 같은 팀에 등록된 선수는 홈그로운 선수로 인정된다. 국적이나 프로·아마 여부와 관계없이 적용된다.리그 운영 방식도 변화했다. 기존 봄에 시작해 가을에 끝나는 춘추제에서, 2026년부터 가을 개막·봄 종료 방식의 추춘제로 전환하기로 했다. 아시아 챔피언스리그 일정과 국제 축구 흐름에 맞추기 위한 조치다.또 J리그는 영국 런던에 유럽 사무소를 설립해 네트워크 확대와 마케팅, 투자 정보 수집 등을 진행하고 있다. 선수 이적 지원과 구단 간 협력도 강화하고 있다.이러한 변화 속에서 J리그는 최근 ACL에서 꾸준히 성과를 내고 있다. 2022시즌 우라와 레드가 우승했고, 2023-24시즌에는 요코하마 F.마리노스가 준우승을 차지했다.지난 시즌에는 가와사키 프론탈레가 결승에 진출했다. 비록 알 아흘리(사우디)에 패해 준우승에 머물렀지만, 사우디 클럽들을 상대로 경쟁력을 보였다.이번 시즌에도 J리그 팀들은 강세를 이어가고 있다. 마치다 젤비아, 비셀 고베, 산프레체 히로시마가 리그 스테이지를 통과했고, 히로시마를 제외한 팀들이 8강에 올랐다. 챔피언스리그2에서도 감바 오사카가 4강에 진출했다.아시아 무대에서 경쟁력 회복이 과제로 떠오른 가운데 K리그도 제도 변화를 추진하고 있다. 이번 시즌부터 외국인 보유 한도를 폐지했고, 외국인 골키퍼 등록 금지 규정도 철회했다. 홈그로운 제도 역시 도입됐다.다만 최근 아시아 무대 성적을 고려하면 경쟁력 회복을 위한 추가적인 대응이 필요하다는 지적이 나오고 있다.