'핵타선' 도미니카 만나는 한국, 또 하나의 기적 노린다

EPA/연합뉴스

도미니카공화국 대표팀이 11일(현지시각) 미국 플로리다주 마이애미 론데포 파크에서 열린 2026 월드 베이스볼 클래식 베네수엘라와의 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다.한국야구는 어느덧 '국보'로 불리는 문보경의 3안타4타점 맹타와 불혹의 노경은을 비롯한 투수 7명의 이어 던지기, 그리고 9회에 나온 이정후의 그림 같은 슈퍼캐치가 더해지며 17년 만에 극적으로 조별리그를 통과했다. 호주에게 5점 차 이상 승리를 거두면서 3점 이상 내주면 안 되는 불리한 '경우의 수'를 정확히 맞춘 승리였다. 2010년대 이후 대표팀 야구 경기에서 이보다 짜릿한 승리를 찾기도 쉽지 않다.한국의 C조2위가 결정되면서 야구팬들은 한국과 8강에서 만날 D조1위에 관심을 갖기 시작했다. D조는 중남미의 도미니카 공화국과 베네수엘라가 양 강을 형성하며 일찌감치 8강 진출을 확정한 채 12일(이하 한국시각) 1위 결정전을 벌였다. 야구팬들은 내심 2009년 2회 대회 4강에서 10-2로 대승을 거둔 바 있는 베네수엘라가 8강 상대가 되길 바랐지만 결과는 홈런 4방을 터트린 도미니카의 7-5 승리였다.이제 한국은 14일 오전 7시 30분 마이애미 말린스의 홈구장 론디포 파크에서 4강 진출을 놓고 도미니카와 맞대결을 벌인다. 조별리그에서 2승2패를 기록한 후 실점률에서 앞서 극적으로 8강에 진출한 한국은 엔트리 30명 전원이 메이저리그 경험이 있고 조별리그에서 4전 전승을 거둔 도미니카보다 전력이 뒤지는 게 사실이다. 하지만 야구는 언제나 '객관적 전력'에 따라 결과가 나오는 스포츠가 아니다.중남미 카리브해에 위치한 도미니카는 한국의 1/5 정도 되는 인구에 경제 규모 역시 한국과 비교하기 힘들다. 하지만 스포츠, 그 중에서도 야구에 관해서는 이야기가 달라진다. 축구에 브라질, 아이스하키에 캐나다가 있다면 야구에는 도미니카가 있다고 해도 큰 과장이 아니다. 실제로 작년 메이저리그 개막 엔트리를 기준으로 도미니카 국적의 선수가 무려 100명이었는데 이는 비 미국 선수 중 압도적인 1위다.도미니카는 지난 2013년 제3회 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 우승을 차지한 경험이 있는 팀이다. 2006년 초대 대회 4강에 진출했던 도미니카는 한국이 1라운드에서 탈락했던 2013년 3회 대회에서 8전 전승으로 첫 무패 우승을 달성했다(2023년 일본이 7전 전승으로 두 번째 무패 우승). 지난 대회 베네수엘라와 푸에르토리코에게 덜미를 잡히며 1라운드에서 탈락했던 도미니카는 이번 대회에서 역대 최강팀을 꾸렸다.실제로 도미니카의 대표팀 명단을 보면 '드림팀'으로 불리는 미국 대표팀과 비교해도 전혀 떨어지지 않는다. 마운드에는 작년 내셔널리그 사이영상 투표 2위에 올랐던 크리스토퍼 산체스를 비롯해 루이스 서베리노, 브라이언 베요, 샌디 알칸타라 등이 선발진에 포진해 있고 내셔널리그 홀드 1위(37개) 에이브너 우리베와 아메리칸리그 세이브 1위(42개) 카를로스 에스테베즈가 버틴 불펜진 역시 매우 강하다.하지만 이번 대회에서 도미니카의 투수진은 상대적으로 약하다는 평가를 받고 있다. 물론 미국과 일본의 마운드가 워낙 강하기도 하지만 도미니카의 타선이 비정상적으로 강하기 때문이다. 실제로 도미니카에는 '7억 달러 사나이' 후안 소토를 중심으로 페르난도 타티스 주니어, 블라디미르 게레로 주니어, 매니 마차도, 주니오르 카미네로, 훌리오 로드리게스 등 메이저리그를 대표하는 강타자들이 대거 포진돼 있다.도미니카 타선의 위력은 조별리그에서도 확실히 증명됐다. 도미니카는 조별리그 D조 4경기에서 세 번이나 두 자리 수 득점을 올리는 압도적인 공격력을 보여주면서 무려 41득점을 기록했다. 실제로 도미니카는 조별리그에서 팀 타율(.313), 팀 홈런(13개), 팀 타점(40개), 팀 득점(41점), 팀 OPS(1.130) 부문에서 모두 1위를 차지했다. 이번 대회 20개 출전국 가운데 최고의 화력을 자랑하는 팀이라는 뜻이다.도미니카 정도는 아니지만 한국 역시 조별리그 3경기에서 팀 홈런(7개)과 팀 득점(28점) 공동 5위, 팀 OPS 7위(.796)를 기록할 정도로 만만치 않은 공격력을 보여줬다. 한국의 약점은 역시 마운드다. 한국은 조별리그 4경기에서 36이닝 동안 19실점(18자책)을 기록하며 팀 평균자책점4.50으로 A조 4위 콜롬비아와 함께 공동 12위에 그쳤다. 한국은 조별리그에서 4회까지 마운드에 오른 선발 투수가 한 명도 없었다.한국에게 악재는 또 있다. 한국은 호주전 선발이었던 손주영이 팔꿈치 통증을 호소하며 1이닝 만에 강판 됐고 검진 결과 염증으로 열흘 이상 휴식이 필요하다는 진단을 받았다. 류지현 감독은 내심 예비투수 명단(DPP)에 포함돼 있던 한국계 투수 라일리 오브라이언의 합류를 기대했다. 하지만 오브라이언의 회복이 늦어지면서 대표팀 합류가 최종 불발 됐고 이로써 한국은 투수 한 명 없이 토너먼트를 치러야 한다.도미니카의 핵타선을 상대할 한국의 선발투수는 '코리안 몬스터' 류현진이다. 구위가 좋은 곽빈이나 사이드암 고영표, 월드시리즈 우승 투수 데인 더닝 등이 있었지만 류지현 감독은 빅리그 경험이 가장 풍부한 류현진을 낙점했다. 류현진은 지난 2018년 LA 다저스에서 마차도와 함께 뛰었고 토론토 블루제이스 시절에는 게레로 주니어와 한솥밥을 먹었던 만큼 도미니카 타자들을 상대해 본 경험이 가장 많다.한편 도미니카는 한국전 선발투수로 지난 7일 나카라과와의 조별리그 첫 경기에 등판했던 산체스를 선발로 예고했다. 산체스는 대회 첫 등판에서 한 수 아래의 나카라과를 상대로 1.1이닝6피안타1볼넷4탈삼진4실점으로 크게 부진했다. 하지만 산체스는 작년 13승5패 평균자책점2.50의 성적으로 필라델피아 필리스를 내셔널리그 동부지구 우승으로 이끌며 사이영상 2위에 올랐던 빅리그 정상급 선발투수다.도미니카 투수들의 컨디션과 별개로 한국 타자들이 도미니카 타선을 상대로 '힘 대 힘'으로 정면 대결을 하는 것은 너무 무모한 일이다. 게다가 경기가 열리는 론디포 파크는 조별 리그가 열렸던 도쿄돔과 달리 투수 친화적인 구장이다. 따라서 한국으로서는 김도영과 저마이 존스,이정후, 김주원, 김혜성 등 주력이 좋은 타자들의 적극적인 움직임을 통한 '스몰볼'로 도미니카의 배터리와 내야진을 흔들어야 한다.대회가 시작될 때까지만 해도 한국의 목표는 17년 만에 1라운드를 통과하는 것이었고 호주전 극적인 승리를 통해 마이애미행 전세기에 타는 1차 목표를 달성했다. 하지만 어렵게 마이애미까지 온 이상 도미니카와의 8강전을 그저 '좋은 경험'으로 남길 수는 없다. 기적 같은 경우의 수를 뚫고 8강에 올라온 한국이 세계 최고의 화력을 자랑하는 도미니카를 상대로 또 한 번의 기적을 연출할 수 있을지 주목된다.