눈보라 속 고립된 차... 13일 만에 찍은 저예산 고립 스릴러

단 13일의 촬영, 제대로 된 배우는 3명 뿐, 이야기가 진행되는 대부분의 공간은 멈춰선 승용차 한 대. 최근 한국서 개봉한 캐나다 저예산 스릴러 영화 <콜드 미트> 이야기다. 통상적인 상업영화가 50~80회 차에 걸쳐 촬영을 진행하고, 저예산 독립영화라 해도 20회 차 내외로 잡는 것이 일반적인 상황에서 극단적인 다이어트를 감행했달까. 심지어 대부분의 시간 동안 출연하는 배우는 주연 2명이 전부니, 이 영화 <콜드 미트>의 특징이 명확하다.
영화는 미국 록키산맥을 가로지르는 외딴 길 위에서 펼쳐진다. 때는 크리스마스를 얼마 앞둔 겨울, 심상찮은 눈보라가 예고된 지역이다. 도로를 따라 드물게 나타나는 레스토랑에 찾아든 손님 하나, 그를 맞이하는 직원도 단 한 명뿐이다. 말쑥하게 차려입은 점잖은 손님과 점원 사이에 오가는 짤막한 대화, 별다를 것 없던 그 시간이 변화하는 건 단 하나의 사건 때문이다. 가게에 쳐들어오다시피 한 건장한 사내는 여종업원과 그렇고 그런 사이였던 모양이다. 여자가 홀로 기르고 있는 딸을 만나는 일과 관련하여 술에 취한 사내는 거칠게 여자를 위협한다. 가게 안은 일순간 긴장에 사로잡힌다.
누구라도 쉽지 않은 일이었을 테다. 술 취해 여자를 위협하는 사내를 가로막는 일 말이다. 남의 일이기도 하거니와, 누구의 도움도 구하기 어려운 외딴 식당 안에서 이성을 잃은 거친 사내를 막아선다는 것도 그렇다. 그러나 이 사내 데이비드(엘렌 리치 분)는 다르다. 그는 난처한 상황에 놓인 점원 애나(니나 버그만 분)를 남편 빈센트(얀 투알 분)로부터 구한다. 그로부터 이어지는 긴장감 넘치는 상황은 관객 앞에 불장난만큼 재미있다는 싸움 구경의 기회를 제공한다.