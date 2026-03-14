눈보라 속 고립된 차... 13일 만에 찍은 저예산 고립 스릴러

오싹엔터테인먼트

스틸컷<콜드 미트>는 대부분의 시간을 눈보라 한 가운데 갇혀 옴짝달싹 못하는 차 안에서 이끌어간다. 먹을 것도 마실 것도 없는 상황 가운데 눈보라가 언제까지 이어질지 확신조차 없다. 바깥의 도움은 구할 수 없는 가운데 안에서의 위협까지 있다. 제목처럼 '차갑게 식은 고기' 신세가 된 이에게 희망은 남아 있을까. 잘 보이지 않는 한 가닥 빛을 좇아 어떻게든 살아남으려는 이들의 발버둥을 관객은 얼마쯤은 응원하는 마음으로, 또 얼마쯤은 흥미롭게 지켜보는 것이다.<콜드 미트>와 같은 영화는 이제는 하나의 장르를 이뤘다 해도 좋다. 고립된 환경 가운데 제한된 인원으로 풀어가는 스릴러가 여럿이다. 우선 떠오르는 건 <폰 부스>다. 조엘 슈마허의 2003년 작 영화는 사람 가득한 대도시 뉴욕 한 복판에서의 영리한 고립을 이뤄낸다. 제목에서 연상 가능하듯, 그 시절엔 많았던 공중전화박스에 갇힌 주인공(콜린 파렐 분)이 전화를 끊으면 죽여 버리겠다는 수화기 너머의 협박을 받고 오도 가도 못하는 신세가 된다. 대도시와 고립, 테러를 소재로 쫄깃한 작품을 뽑아내는 데 도가 튼 명감독의 솜씨를 즐길 수 있는 명작이다.장소를 공중전화박스에서 달리는 버스로 바꿔보자. 이번엔 얀 드봉, 지난 세기 말을 풍미한 빼어난 촬영감독이 처음 메가폰을 잡고 연출한 전설적 데뷔작 <스피드>다. 키아누 리브스와 산드라 블록이 주연한 1994년 작 영화는 달리는 버스를 멈추면 폭탄을 터뜨리겠다는 협박을 받은 승객들이 버스를 멈추지 않고 달려야 하는 난감한 상황을 그린다. 이 영화를 보고난 뒤 나는 아주 오래도록, 그러니까 등교며 출근 길 막히는 버스 안에서 <스피드> 속 내달리던 버스를 소환해 상상의 나래를 펼치고는 했었다.