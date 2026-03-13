'19년 만에 TV 복귀' 하정우, 건재 보여줄까

(주)씨제이이엔엠

하정우는 2019년에 개봉한 <백두산>을 끝으로 영화에서 확실한 흥행작을 만들지 못했다.2019년에 개봉한 <백두산>까지 825만 관객을 동원하며 승승장구하던 하정우는 2020년 <클로젯>이 125만 관객으로 기대에 미치지 못했다. 2022년 데뷔 첫 넷플릭스 드라마 <수리남>에 출연한 하정우는 2023년에 개봉한 김성훈 감독의 <비공식작전>과 강제규 감독의 <1947 보스톤>이 나란히 손익분기점을 넘지 못했다. '흥행 보증수표'로 한 시대를 풍미했던 하정우에게는 다소 낯선 흥행 성적이었다.하정우는 2024년에 개봉한 <하이재킹>이 OTT 수입을 더해 간신히 손익분기점을 넘겼지만 작년 2월에 개봉한 <브로큰>은 전국 20만을 채 넘지 못했다. 하정우는 작년 4월에 개봉한 <로비>와 연말에 개봉한 <윗집 사람들>을 통해 장편영화 두 편에서 연출과 주연을 맡았지만 각각 25만과 54만 관객에 그치며 관객들의 외면을 받았다. 이제 하정우라는 이름만 보고 관객들이 극장을 찾는 시대가 지났다는 뜻이다.그렇게 넷플릭스 드라마 <수리남>을 제외하면 최근 6년 동안 이렇다 할 흥행작을 내지 못한 하정우는 14일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <대한민국에서 건물주 되는 법>을 통해 19년 만에 TV 드라마로 복귀한다. <대한민국에서 건물주 되는 법>은 임필성 감독의 첫 드라마 연출작으로 하정우는 '영끌'을 통해 건물을 샀지만 세입자들과의 갈등과 대출이자에 허덕이는 '생계형 건물주' 기수종 역을 맡았다.<대한민국에서 건물주 되는 법>에는 임수정이 강단 있고 승부욕이 강한 수종의 아내이자 간호사 일을 하는 워킹맘 김선을 연기하고 김준한은 기수종을 악의 구렁텅이로 빠트리는 친구 민활성 역을 맡았다. 걸그룹 F(X) 출신 배우 정수정은 남편과 남편 친구의 가짜 납치극으로 삶이 꼬인 민활성의 아내 전이경을 연기하고 심은경은 어린 시절 해외로 입양됐던 리얼캐피탈의 한국지부 실무자 요나 역을 맡았다.19년 만에 TV 드라마에 복귀한 <대한민국에서 건물주 되는 법>이 기대에 미치지 못하면 하정우에 대한 대중들의 기대치는 더욱 낮아질 수밖에 없다. 하정우에게 19년 만에 출연하는 드라마의 성적이 더욱 중요한 이유다.