'19년 만에 TV 복귀' 하정우, 건재 보여줄까

[프리뷰] 14일 첫 방송되는 <대한민국에서 건물주 되는 법>에 출연하는 하정우

MBC 공채 20기 탤런트로 연기를 시작한 한석규는 1995년 <닥터봉>을 시작으로 <은행나무 침대>, <초록물고기>, <넘버3>, <접속>, <8월의 크리스마스>, <쉬리> 등에 출연하며 1990년대 후반 충무로의 원톱 배우로 군림했다. 하지만 2000년대 들어 <이중간첩>과 <그 때 그 사람들>, <미스터 주부퀴즈왕>, <구타 유발자들>, <백야행: 하얀 어둠 속을 걷다>, <이층의 악당>이 연이어 흥행에 실패하며 슬럼프에 빠졌다.

그렇게 전성기가 지났다는 평가 받았던 한석규는 2011년, 1995년 <호텔> 이후 16년 만에 드라마 <뿌리 깊은 나무>에 출연해 건재를 보여줬다. 한석규는 <뿌리 깊은 나무>에서 세종대왕 이도를 연기하며 SBS 연기대상에서 대상을 수상했다. 한석규는 2016년에도 <낭만닥터 김사부>로 다시 한 번 SBS 연기대상 대상을 수상했고 2024년에는 MBC의 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 커리어 3번째 연기대상을 차지했다.

이처럼 영화를 위주로 활동하다가 슬럼프에 빠진 배우들은 드라마에 출연하며 재기를 모색하는 경우가 적지 않다. 2010년대까지 최고의 흥행 배우로 군림하다가 최근 작품을 고르는 능력이 떨어졌다는 비판을 받았던 이 배우 역시 2007년 <히트> 이후 무려 19년 만에 TV 드라마에 출연한다. 14일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <대한민국에서 건물주 되는 법>에서 '생계형 건물주'를 연기하는 하정우가 그 주인공이다.

대한민국 최연소 최단 기간 '1억 배우'

하정우는 2008년<추격자>의 사이코패스 연쇄살인마 연기를 통해 관객들에게 깊은 인상을 남겼다.
2002년 시트콤 <똑바로 살아라>, 2003년 사극 <무인시대>에서 단역으로 출연한 하정우는 2003년 영화 <마들렌>에서 신민아의 전 남친으로 출연하며 정식으로 데뷔했다. 데뷔 초 본명(김성훈)으로 활동하다가 유명 배우인 아버지(김용건)의 그늘에 기대지 않기 위해 활동명을 바꾼 하정우는 2005년 윤종빈 감독의 독립영화 <용서받지 못한 자>와 드라마 <프라하의 연인>에 출연하면서 서서히 이름을 알렸다.

2007년 드라마 <히트>에서 주연을 맡으며 대중적 인지도를 올린 하정우는 2008년 나홍진 감독의 <추격자>에서 사이코패스 연쇄살인범 지영민을 연기하며 스타 배우로 도약했다. 하정우는 2008년 <추격자>를 포함해 무려 4편의 영화에 출연했는데 윤종빈 감독의 장편 데뷔작 <비스티 보이즈>와 전도연과 3년 만에 재회한 <멋진 하루>, 뺀질한 소개팅남으로 특별 출연했던 <우리 생애 최고의 순간>이었다.

하정우는 2009년 김용화 감독의 <국가대표>를 통해 한국영화를 대표하는 흥행 배우로 성장했다. <국가대표>는 전국 848만 관객을 동원하며 한국 스포츠 영화 역사상 최고 흥행 기록을 세웠고 하정우도 단독 주연으로 확실한 존재감을 보여줬다(영화관입장권 통합전산망 기준). 하정우는 2010년 <황해>, 2011년 <의뢰인>, 2012년 <범죄와의 전쟁:나쁜 놈들 전성시대>에 출연하며 영화계에서 확실히 자리를 잡았다.

2013년 독특한 코미디 영화 <롤러코스터>를 연출하며 감독으로 데뷔한 하정우는 <베를린>과 <더 테러 라이브>, <군도:민란의 시대>에 출연했고 2015년에는 <암살>을 통해 '천만 배우'에 등극했다. 2016년 박찬욱 감독의 <아가씨>에서 후지와라 백작을 연기한 하정우는 같은 해 <터널>로 712만 관객을 동원하며 흥행 배우의 위엄을 뽐냈다. 실제로 당시 비슷한 또래의 배우들 중 하정우의 입지는 단연 독보적이었다.

2017년 <국가대표>의 김용화 감독과 재회한 <신과 함께-죄와 벌>을 통해 1441만 관객을 동원한 하정우는 <1987>로 723만 관객을 모았고 2018년 여름에는 <신과 함께-인과 연>으로 다시 1227만 관객을 동원했다. 2017년 겨울부터 2018년 여름까지 1년도 안된 기간에 무려 3300만 명이 넘는 관객을 동원한 하정우는 한국영화 역대 최연소, 최단 기간으로 주연작의 누적 관객수가 1억 명을 돌파한 배우에 등극했다.

가짜 납치극 벌이는 '생계형 건물주' 연기

하정우는 2019년에 개봉한 <백두산>을 끝으로 영화에서 확실한 흥행작을 만들지 못했다.
2019년에 개봉한 <백두산>까지 825만 관객을 동원하며 승승장구하던 하정우는 2020년 <클로젯>이 125만 관객으로 기대에 미치지 못했다. 2022년 데뷔 첫 넷플릭스 드라마 <수리남>에 출연한 하정우는 2023년에 개봉한 김성훈 감독의 <비공식작전>과 강제규 감독의 <1947 보스톤>이 나란히 손익분기점을 넘지 못했다. '흥행 보증수표'로 한 시대를 풍미했던 하정우에게는 다소 낯선 흥행 성적이었다.

하정우는 2024년에 개봉한 <하이재킹>이 OTT 수입을 더해 간신히 손익분기점을 넘겼지만 작년 2월에 개봉한 <브로큰>은 전국 20만을 채 넘지 못했다. 하정우는 작년 4월에 개봉한 <로비>와 연말에 개봉한 <윗집 사람들>을 통해 장편영화 두 편에서 연출과 주연을 맡았지만 각각 25만과 54만 관객에 그치며 관객들의 외면을 받았다. 이제 하정우라는 이름만 보고 관객들이 극장을 찾는 시대가 지났다는 뜻이다.

그렇게 넷플릭스 드라마 <수리남>을 제외하면 최근 6년 동안 이렇다 할 흥행작을 내지 못한 하정우는 14일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <대한민국에서 건물주 되는 법>을 통해 19년 만에 TV 드라마로 복귀한다. <대한민국에서 건물주 되는 법>은 임필성 감독의 첫 드라마 연출작으로 하정우는 '영끌'을 통해 건물을 샀지만 세입자들과의 갈등과 대출이자에 허덕이는 '생계형 건물주' 기수종 역을 맡았다.

<대한민국에서 건물주 되는 법>에는 임수정이 강단 있고 승부욕이 강한 수종의 아내이자 간호사 일을 하는 워킹맘 김선을 연기하고 김준한은 기수종을 악의 구렁텅이로 빠트리는 친구 민활성 역을 맡았다. 걸그룹 F(X) 출신 배우 정수정은 남편과 남편 친구의 가짜 납치극으로 삶이 꼬인 민활성의 아내 전이경을 연기하고 심은경은 어린 시절 해외로 입양됐던 리얼캐피탈의 한국지부 실무자 요나 역을 맡았다.

19년 만에 TV 드라마에 복귀한 <대한민국에서 건물주 되는 법>이 기대에 미치지 못하면 하정우에 대한 대중들의 기대치는 더욱 낮아질 수밖에 없다. 하정우에게 19년 만에 출연하는 드라마의 성적이 더욱 중요한 이유다.

하정우가 주연을 맡은 <대한민국에서 건물주 되는 법>은 소설가 오한기 작가가 처음 드라마 각본에 도전하는 작품이다.
