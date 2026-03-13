'19년 만에 TV 복귀' 하정우, 건재 보여줄까

MBC 공채 20기 탤런트로 연기를 시작한 한석규는 1995년 <닥터봉>을 시작으로 <은행나무 침대>, <초록물고기>, <넘버3>, <접속>, <8월의 크리스마스>, <쉬리> 등에 출연하며 1990년대 후반 충무로의 원톱 배우로 군림했다. 하지만 2000년대 들어 <이중간첩>과 <그 때 그 사람들>, <미스터 주부퀴즈왕>, <구타 유발자들>, <백야행: 하얀 어둠 속을 걷다>, <이층의 악당>이 연이어 흥행에 실패하며 슬럼프에 빠졌다.
그렇게 전성기가 지났다는 평가 받았던 한석규는 2011년, 1995년 <호텔> 이후 16년 만에 드라마 <뿌리 깊은 나무>에 출연해 건재를 보여줬다. 한석규는 <뿌리 깊은 나무>에서 세종대왕 이도를 연기하며 SBS 연기대상에서 대상을 수상했다. 한석규는 2016년에도 <낭만닥터 김사부>로 다시 한 번 SBS 연기대상 대상을 수상했고 2024년에는 MBC의 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 커리어 3번째 연기대상을 차지했다.
이처럼 영화를 위주로 활동하다가 슬럼프에 빠진 배우들은 드라마에 출연하며 재기를 모색하는 경우가 적지 않다. 2010년대까지 최고의 흥행 배우로 군림하다가 최근 작품을 고르는 능력이 떨어졌다는 비판을 받았던 이 배우 역시 2007년 <히트> 이후 무려 19년 만에 TV 드라마에 출연한다. 14일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <대한민국에서 건물주 되는 법>에서 '생계형 건물주'를 연기하는 하정우가 그 주인공이다.
대한민국 최연소 최단 기간 '1억 배우'