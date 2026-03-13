'잠실 빅보이' 이재원... LG가 김현수 공백 걱정 않는 이유

LG트윈스

12일 시범경기 개막전에서 홈런을 터뜨린 LG 이재원2025 KBO리그에서 통합 우승을 달성했던 LG 트윈스는 정상 탈환의 환희가 채 가시기도 전에 갑작스레 찾아 온 '한국시리즈 MVP'이자 덕아웃 리더였던 김현수(KT 위즈 이적/3년 총액 50억원)와의 이별을 감내해야 했다.하지만 언제나 그렇듯 야구의 시즌인 봄이 다시 돌아왔고 LG 팬들의 깊은 아쉬움을 달래줄 새로운 희망이 움텄다. 시범경기 첫날부터 시원한 홈런포를 쏘아 올리며 존재감을 드러낸 김현수의 대체자는 바로, 지난해 12월 상무 야구단에서 전역해 팀에 복귀한 '잠실 빅보이' 이재원(27)이다.이재원은 12일 창원 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와의 시범경기 개막전에 1번 타자 겸 좌익수로 선발 출장해 5회 1점 홈런을 포함, 6타석 3타수 2안타 2타점 2득점 2볼넷의 만점 활약을 펼쳤다. 이날 LG는 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 무려 7명의 주축 선수를 내주고도 이재원, 오스틴, 천성호의 홈런포를 포함 장단 16안타를 터뜨리며 11-6 대승을 거뒀다.