전태일이 죽고 34년, 죽음을 택한 또 다른 노동자

하루가 다르게 변하는 세상이다. 언젠가 인간이 하는 모든 일을 적어도 인간과 같은 수준으로 해낼 수 있으리라고 평가되는 AI가 인류 역사 전면에 등장했다. 불과 몇 년 전까지만 해도 상상할 수 없었던 일이다. AI가 기존 인간들의 일자리를 위협하리란 건 기정사실이다. 노동형태 또한 상상불가한 수준으로 뒤바꾸어 놓을 전망이 높다. 세계경제포럼(WWE)을 비롯한 각 단체의 연구는 향후 몇 년 간 1억 개 내외의 일자리가 사라질 것이라 말한다. 물론 생겨나는 일자리도 많다. 문제는 일자리를 잃은 이가 생겨난 일자리를 차지할 역량을 갖지 못한다는 점에 있겠다.미래의 이야기가 아니다. 일자리 소멸은 이미 당면한 현실이다. 한국서도 연간 20만 개 이상의 일자리가 사라지고 있다. AI로 인해 신입 채용을 멈춘 회사 이야기는 어디서나 흔히 들려온다. 일자리가 사라지는 속도를 생각하면 지난 시대 기계가 사람의 일자리를 빼앗는다며 일어난 러다이트 운동(영국의 산업혁명 당시 도입된 방직기 등 기계가 노동자들의 일자리를 위협하자, 노동자들이 기계를 파괴하며 반발한 사회운동)이 어째서 현실 가운데 일어나지 않는가 신기할 정도다.물론 한국 현대사에서도 혁명을 꿈꾼 이들이 있었다. 지금만큼은 아니지만 커다란 변화와 마주했던 20여 년 전, 그러니까 세기말, 세기초의 이야기다. 한국사회에 돌이킬 수 없는 변화를 일으킨 1996년부터 있었던 IMF 사태라 불리는 금융위기는 한국 노동의 체질을 완전히 전과 다른 무엇으로 만들었다. 그중 가장 대표되는 것이 노동 유연화, 그러니까 고용과 노동의 형태를 세계적 표준에 맞춘 변혁이었다. 혹자는 그를 발전을 위한 불가결한 선택이었다 말하지만, 반대편에선 그것이 개악이었다 주장한다. 영화 <오, 발렌타인>은 후자의 이야기다.