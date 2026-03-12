잘 나가던 구청 기획과장의 위기... 그는 왜 춤을 추었나

(주)디스테이션

"왜 이렇게 온몸에 힘을 줘요?"

영화 <매드 댄스 오피스> 스틸컷03.이야기의 중요한 전환점은 민원인과의 갈등을 해결하는 과정에서 국희가 플라멩코 학원을 찾게 되는 순간이다. 그 자리에서 처음 방문한 수강생으로 오해받게 되는 해프닝은 그로 하여금 삶의 새로운 리듬을 경험하게 만든다. 스페인 남부에서 발전된 춤으로, 강한 리듬과 격렬한 감정 표현이 특징은 플라멩코는 수직적 상하관계와 결재 체계, 철저히 규정된 업무와 직책으로 이루어진 사무실 내부의 리듬과는 완전히 다르다. 결혼한 지 얼마 되지 않아 딸만 남기고 남편이 먼저 세상을 떠난 탓에 억척과도 같은 마음으로 살아남는 것에만 몰두하며 앞만 바라보고 살아온 그에게는 더욱 그렇다. 다시 말해서, 플라멩코를 처음 마주한 국희에게 이 춤은 단순히 새로운 취미를 발견하게 되는 것이 아니라 이전에 알지 못했던 삶의 새로운 방식과 다른 삶의 리듬을 경험하게 되는 것이나 마찬가지다. 실제로 처음 국희의 몸은 춤의 리듬에 전혀 익숙하지 않고, 뻣뻣하게 굳은 몸 상태로 어색한 동작만 반복한다.부정적 균열이 동시에 밀려왔듯이, 삶의 변화 또한 여러 자리에서 동시다발적으로 일어난다. 영화적으로 가장 입체적으로 두드러지는 변화가 플라멩코였을 뿐, 국희라는 인물 개인의 시점에서는 이전에 존재했던 삶의 양태를 뒤흔들만한 계기가 여럿 주어지고 있었다는 의미다. 특히, 가출한 딸의 가녀린 팔뚝에서 자신이 알지 못했던 자해 흔적을 여럿 마주하게 되는 장면은 자신이 옳은 것이라 믿었을 그 리듬 아래에서 얼마나 많은 것들이 기괴한 형태로 숨죽이게 되었는지 알게 하는 순간이 된다. 내가 가진 리듬의 유지가 자신의 노력으로만 가능했던 것은 아니었다는 사실이 뿌리 내린 자리의 흔적이다.하나가 더 있다. 그런 해리의 마음을 이해할 것 같다는 연경과 함께 옥상에서 사이코드라마 역할극을 하는 장면이다. 연경이 딸을 연기하며 그동안 이야기하지 못했을 부분들을 쏟아내는 동안 국희 또한 설명하지 못했을 자신의 입장을 대변하며 딸의 마음을 조금 이해하고, 자신의 마음을 있는 그대로 바라보게 된다. 극 중에서 두드러지는 리듬의 전환, 이 세 자리에서 공통으로 발견되는 건 스스로 그 상황에 직접 뛰어들지 않고서는 변화를 기대할 수 없다는 점이다. 오해에 의한 우연, 타자의 강한 압력, 혹은 주어진 기회, 어떤 장면 속에서도 예외는 없다.