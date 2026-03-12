잘 나가던 구청 기획과장의 위기... 그는 왜 춤을 추었나

▲
영화 <매드 댄스 오피스> 스틸컷(주)디스테이션
04.
"구두가 어디로 이끄는지 집중하시라고요."
영화 <매드 댄스 오피스>에서 표면적으로 중요하게 다루어지는 인물은 두 사람 국희와 연경이다. 하지만 관계성으로 따지자면, 여기에 딸 해리가 포함되는 세 사람의 삼각 구조가 흥미롭다. 먼저, 이 작품은 세 인물의 관계를 단순한 가족 서사나 직장 서사로 환원하지 않는다. 세 사람은 극적 갈등과 화해의 서사를 만들어내기 위한 장치보다는 한 인물이 서로 다른 위치에서 어떻게 다른 의미로 읽힐 수 있는지 보여주는 장치에 가깝다(후반부에서 연경이 국희와 해리의 화해를 주선한다는 점에서는 장치적 활용이 전혀 배제되는 것은 아니다). 딸에게는 일방적인 강요와 억압으로 다가설 수 있는 어머니이자 어린 주무관에게는 롤모델로서 일거수일투족을 닮고 싶은 상사인 국희. 한 인물에 대한 상반된 시선이 이 영화의 관계 구조를 흥미롭게 만든다.
딸 해리에게 국희는 늘 일에만 매달려 있는 부모다. 공무원 조직에서 완벽한 업무 처리와 승진만이 우선시되는 인물. 그런 삶의 태도는 자연스럽게 자식에게도 영향을 미친다. 자신이 견지하고자 하는 태도가 아닌 다른 모든 경우의 모습은 일탈과 나태와 같은 부정적인 단어들로 낙인됨으로 인해서다. 무엇보다 안타까운 것은 이런 지점들에 대해 두 사람은 서로의 삶을 이해할 기회도 충분히 주어지지 못했고, 필요한 대화를 가질만한 시간도 나누지 못했다. 한편, 언제나 심약한 연경에게 국희는 완전히 다른 시선으로 비친다. 불안과 공황을 겪으며 일하는 그에게 국희의 단단한 태도와 완벽한 업무 능력은 일종의 기준이자 직업적 모델이 된다. 같은 인물을 두고도 한쪽에서는 반발이, 또 다른 한쪽에서는 동경이 일어나는 것이다.
국희는 가족이라는 사적 관계와 조직이라는 공적 관계, 두 자리 사이에 놓인다. 능력 있는 과장이자 여전히 부족한 어머니, 두 세계의 대립을 그리려는 건 아니다. 한 인물이 두 세계 사이에서 어떻게 다른 얼굴을 갖게 되는지 보여주는 것. 그 경계를 경험하며 자신이 어떤 어른으로 살아왔는지, 어떤 리듬과 태도를 견지해 왔는지 다시 돌아보게 된다. 이 구조는 단순히 세 인물의 관계를 설명하기 위함이 아니라, 한 사람이 사회와 가족 사이에서 어떤 의미로 존재하게 되는지 탐색하는 방식인 셈이다. 그리고 플라멩코는 이를 가능하게 하는 촉매제이자 융화제, 그리고 피날레(Finale)가 된다.