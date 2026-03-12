류지현호, WBC 8강서 '핵타선' 도미니카공화국과 격돌

EPA/연합뉴스

도미니카공화국 대표팀이 11일(현지시각) 미국 플로리다주 마이애미 론데포 파크에서 열린 2026 월드 베이스볼 클래식 베네수엘라와의 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다.한국 야구 대표팀의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 상대가 도미니카공화국으로 결정됐다.도미니카공화국은 12일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 열린 WBC 조별리그 D조 4차전에서 베네수엘라를 7-5로 제압했다.이로써 4전 전승으로 D조 1위를 확정한 도미니카공화국은 14일 오전 7시 30분 같은 장소에서 C조 2위에 올라온 한국과 8강전을 치른다.앞서 도미니카공화국과 베네수엘라는 나란히 3승을 거두며 일찌감치 8강 진출을 확정 지었으나, 8강전에서 '디펜딩 챔피언' 일본을 피하고 상대적으로 약한 한국을 만나기 위해 총력전을 펼쳤다.도미니카공화국은 1회초 후안 소토(뉴욕 메츠)의 투런포를 시작으로 케텔 마르테(애리조나 다이아몬드백스), 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스)가 홈런포를 터뜨리며 4-1로 앞서갔다.베네수엘라도 3회말 마이켈 가르시아(캔자스시티 로열스)의 안타와 루이스 아라에스(샌프란시스코 자이언츠)의 2루타로 2점을 따라붙었다.하지만 도미니카공화국은 구원투수 5명이 1이닝씩 무실점으로 역투하며 추격을 막았다. 4회초에는 2사 1, 3루에서 타티스 주니어가 죄측 담장을 넘기는 스리런을 터뜨리며 점수 다시 4점 차로 벌렸다.베네수엘라도 쉽게 물러서지 않았다. 도미니카공화국의 아브너 우리베(밀워키 브루어스)가 볼넷 3개로 흔들린 틈을 타 아리에스의 희생플라이로 1점을 만회했다. 그리고 상대의 수비 실책까지 나오면서 1사 1, 3루 기회를 잡으며 승부는 안갯속으로 빠지는 듯했다.그러나 살바도르 페레스(캔자스시티)가 3루 앞 병살타로 물러나면서 허무하게 기회를 날렸고, 도미니카공화국이 승리의 기쁨을 만끽했다.한국의 8강전 상대인 도미니카공화국은 이번 대회에서 미국과 일본 못지않은 우승 후보로 꼽힌다.도미니카공화국은 한국전 선발로 좌완 크리스토퍼 산체스를 예고했다. 메이저리그 통산 104경기 535.2이닝을 던지며 30승 21패 평균자책점 3.24를 기록했다. 작년에도 13승 5패 평균자책점 2.50으로 정상급 활약을 펼쳤다.카밀로 도발(뉴욕 양키스), 세란토니 도밍게스(토론토 블루제이스), 우리베 등이 버티고 있는 불펜진도 만만치 않다.타선은 더욱 화려하다. 이날 홈런을 터뜨린 소토, 마르테, 게레로 주니어, 타티스 주니어를 비롯해 주니어 카미네로(탬파베이 레이스), 중견수 훌리오 로드리게스(시애틀 매리너스) 등 메이저리그 올스타급 타자들이 즐비하다.도미니카공화국은 이들을 앞세워 조별리그 4경기에서 13개의 홈런을 터뜨리며 무려 41점을 뽑아냈다. 반면에 한국은 조별리그에서 9개의 피홈런을 내주며 투수진이 약점을 드러냈다.다만 한국이 조별리그를 치른 일본 도쿄돔과 달리 8강전이 열리는 론디포파크가 투수 친화적인 구장이다. 또한 도미니카공화국보다 휴식일이 많았고, 단판 승부라는 변수까지 더하면 한국도 충분히 좋은 경기를 기대할 수 있다.17년 만에 극적으로 WBC 8강에 오른 한국 야구의 기적이 과연 도미니카공화국을 상대로도 벌어질지 주목된다.