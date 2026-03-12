"'왕사남' 흥행? 화장실에서 확신이 들었다"

▲
온다웍스 임은정 대표
다음은 그와 나눈 일문일답을 정리한 글이다.
- 천만 영화 등극을 축하한다. 흥행에 대한 확신은 있었나.
"개봉일 스코어를 봤을 때는 손익분기점만 달성하면 감사하다고 생각했다. 100만 명 돌파했을 때는 너무 기뻤고, 손익분기점(260만)이 설 연휴 정도였는데 그 주를 잊지 못한다. 인기를 체감했던 순간은 무대 인사 문화를 접했을 때였다. 그때까지만 해도 뭔가가 터질 거라는 기미를 보지는 못했다. 언론시사 이후 평이 좋아서 용기를 얻고 있었는데 일반 시사가 끝나고 화장실에서 확신이 들었다. 흔히 화장실 지표라고 하잖나.(웃음) 화장실에서 우는소리가 들렸고, 배우 이름이 들리면서 호평하기도 했다. 연령대도 다양해서 잘하면 N차관람을 하겠구나 싶었다."
- 스코어 갱신이 연일 무서운 기세다.
"고무적이라고 생각하지만 더 이상 욕심은 없다. 순위가 중요하지는 않다. <왕과 사는 남자>가 마중물이 되어 다음 작품으로 이어지길 바라지만 부담이 되기도 한다. '누구나 미끄러질 때가 있다'는 항준적 사고(?)를 하면서 두려워하지 말자고 생각한다. (웃음)"
- 영화 시장이 지난 몇 년간 힘들었다. 팬데믹 후 회복되지 못하고 있는 상황에서 2년 만에 등장한 천만 영화다. 제작자로서 흥행요인을 꼽자면?
"극장에 대한 그리움이 오랫동안 쌓여있었는데 때마침 우리 영화가 등장했다. 영화를 보고 나면 다양한 사람들과 이야기 나눌 영화잖나. 극장을 찾는 즐거움이 배가 되는 경험이지 싶다. 한 공간에 모여 함께 웃는 경험을 되찾아준 것이다. 처음 극장을 경험하는 세대에게는 이런 장점을 체험하는 계기가 되지 않았을까 싶다. 중고등학생들이 N차 관람을 해서 놀랐다. '과연 극장을 찾을 다음 세대가 존재하는가'에 대한 고민이 많았는데 너무 반가운 현상이다."
- 최근 표절 의혹이 있었다. 이에 대해 '사실무근'이란 단호한 태도를 보였는데.
"입장은 표명했고, 오해는 성실하게 대응하면 된다. 존재하지 않는 것에 대해 특별히 소명할 것이 없다. 저희가 시장에 나와 있는 시나리오를 선택한 게 아니다. 저희 쪽에는 단계적인 작업물이 존재한다. 계약 후 작업이 진행되었고, 회의 피드백도 저장되어 있다. 유족 측이 주장하는 대본을 본 것도 아니라서 인과성(창작물의 접했을 가능성)이 없다.
황성구 작가님과 논의를 거쳤다. 작가님이 제주도의 추사 김정희 박물관의 기록을 보다가 떠올린 아이디어다. 유배지에 내려온 양반이 전화위복 이후 복직되면서 좋은 일이 있었다는 사례가 실제 있었다. 이 부분을 현대적 욕망으로 풀어 극적인 이야기를 써보자는 취지에서 초고가 완성됐다(편집자주: 2019년 세상을 떠난 연극 배우 A 씨의 유족은 '온다웍스' 측에 내용증명서를 보냈다. 유족은 A씨가 2000년 쓰고, 세상을 떠나기 1년 전까지도 방송사 등에 투고했던 드라마 대본 '엄흥도'가 영화 '왕사남'의 내용가 유사하다고 주장하고 있다)."
- 천만 영화 <왕의 남자> <광해, 왕이 된 남자>의 공통점은 '왕'과 '남자'다. <왕과 사는 남자>가 원래 제목이었나.
"원래 트리트먼트 단계 때는 <흥도: 왕과 함께 사는 양반>이었다. 이후 황 작가님과 초고를 쓰면서 <왕과 함께 사는 남자>가 되었고 이후 두세 번의 원고 수정을 거치면서 최종적으로 '함께'를 뺐다. 제목 공모를 해볼까도 생각했었는데 지금 제목이 적격이었다. 자칫 퀴어 코드로 오해를 살까 봐도 걱정되었으나, 영화가 이야기하고자 하는 바를 잘 짚어주면 된다고 판단했다. 배급사와도 의기투합돼서 지켜낸 제목이다."
- 사극 장르가 처음인 장항준 감독을 적임자로 생각한 이유가 있었나.
"엄흥도와 이홍위 두 인물의 정서와 감정을 가장 따뜻하게 표현해 줄 분이었다. 이 부분이 영화의 가장 중요한 포인트라 생각했던 때 영화 <리바운드>를 보게 되었다. 저도 업계에서 일하면서 감독님에 관한 소문을 어느 정도 인지했었지만 다르게 생각한 부분도 있었다. 초고를 다시 쓸 훌륭한 각본가이자 연출할 사람이었다. 영화 <라이터를 켜라>, 드라마 <사인>, 예능 <무한상사>, 영화 <기억의 밤> 등을 보면서 준수한 연출자라고 생각했다. 그 믿음이 기본으로 있었는데 <리바운드>에서의 따스함과 방송에서 보여주신 성실함, 역사 예능의 멘트들을 보면서 관심 가져 주실 거 같았다. 제가 원하는 어른으로서 리더가 될 수 있겠다는 믿음이 생겼다."
- 영화가 젊은 층의 지지를 얻었고, '단종 오빠 신드롬'으로까지 확산됐다. 배우 박지훈 캐스팅 비하인드도 궁금하다.
"1020 세대의 방식으로 적극적인 소셜미디어(SNS) 소비가 확산될지는 몰랐다.(웃음) 나이는 어리지만 계급이 높은 왕과 나이 많은 시골 촌장과의 우정을 가져가고 싶은 욕망이 있었다. 이런 기획이 박지훈이라는 배우와 결합한 결과다. 캐스팅 단계 때부터 느낌이 왔고, 오랫동안 길이 남을 단종이 될 거란 확신이 들었다. <약한영웅>을 보기도 했지만 배우 자체의 인성 이야기를 들었다. 아이돌 출신이지만 연기 열정이 크고 좋은 배우가 되고 싶어 한다고 해서 감독님과 만나 합을 맞춰 보면 어떨지 싶었다."
- 관람 연령 폭이 넓은데 배우 유해진 캐스팅도 한 몫 한 것 같다.
"유해진 배우님이 장고하는 스타일인데 저희는 운 좋게 2개월 반에서 3개월 정도 걸렸다. 짧게 걸린 편이라 자부심이 크다.(웃음) 타이밍이 잘 맞아 떨어졌다. 마침 장항준 감독님 시나리오를 써야 하는 타이밍이었다. 영화 <도그데이즈> 홍보차 유튜브에서 두 분이 수다를 떨었던 게 발단이 되었다. 감독님이 이런 걸 하게 되었다고 넌지시 얘기했는데 배우님이 솔깃해 하더라. 그래서 감독님과 열흘 정도 동고동락하면서 시나리오를 고쳤다. 두 번 정도 수정한 시나리오를 보여 드리면서 배우님이 제안한 부분을 적극적으로 반영했더니 믿음을 주셨고 이후는 일사천리였다."
- <왕과 사는 남자>의 해외 반응도 심상치 않은데.
"미국, 호주, 캐나다, 영국에서 개봉했고, 대만과 일본은 개봉 예정이며, 동남아 쪽은 아직이다. 보통 사극은 성적이 좋지 못할 거란 이야기를 들었는데 미국 성적이 좋더라. 한국 관객도 유럽이나 미국의 사극을 재미있게 보듯이 한국 사극에도 관심 가져 주길 바라고 있다."
