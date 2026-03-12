"'왕사남' 흥행? 화장실에서 확신이 들었다"

▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷 쇼박스

- 영화 분야 중에서도 프로듀서(PD)가 되기로 결심한 이유는?

"고등학생 때부터 영화를 좋아했고 대학에서 국어국문과를 전공했다. 십 대 후반에서 이십 대 후반에 봤던 영화가 삶에 영향을 많이 끼쳤다. 대학에서 영상 PD로 방송국 동아리 활동도 열심히 했다. 영화 쪽에서 스토리를 다룰 수 있는 분야를 알아봤다.



사실 국문과 출신으로 외국에 교환학생으로 나갈 일이 없는데 지도 교수님에게 사정해서 호주의 영화학교를 가게 되었다. 외국의 영화 산업을 공부할 수 있었는데 그때 PD라는 포지션에 주목했다. 단편 연출도 했었지만 뭘 해야 할지 확신이 없었던 때였고, 생각해 보니 남의 재능을 발굴하는 걸 잘하더라. 이후 상업 영화에 관심이 생겨서 CJ ENM의 기획 개발 공고를 보고 투자팀 인턴 PD로 지원했다."



- <왕과 사는 남자>가 온다웍스의 창립작이 된 과정이 궁금하다.

"CJ ENM 영화사업부 투자팀에 신입사원으로 입사했고 기획 제작팀 프로듀서로 일했다. <왕가 사는 남자>는 처음 만난 세 작품 중 하나였다. <연애 빠진 로맨스>랑 원작 있는 공포물(미제작), 그리고 <왕과 사는 남자>였다. 로코물과 공포물은 신입 PD가 전략적으로 할 만한 것들이었고, <왕과 사는 남자>는 의미 있을 만한 이야기였다. 사극 마니아까지는 아니지만 역사적 사건 속 바로 옆에 있었던 개인의 이야기를 하고 싶었던 꿈이 있었다. <타인의 삶>이나 <킹스 스피치> 같은 영화를 좋아했던 취향도 반영됐다.



신인 작가(원안자)와 시나리오를 개발하려다 보니 여러 아이디어를 다 담아야 했고 초고까지 만드는데 어려움이 생겼다. 시나리오 트리트먼트 단계에서 원안으로만 마무리했다. 이후 황 작가에게 제안해 2020년 초에 시나리오가 나왔다. 하지만 팬데믹이 겹치면서 중단되는 상황이 발생했다. 스스로 5년 안에 타이밍이 오면 반드시 영화로 제작하겠다고 다짐했다. 그러다가 퇴사 후 황 작가와 재개했다. 회사에서 작업하지 않겠다는 결정을 했기 때문에 작가에게 권리를 드렸고 이후에 원활하게 진행되었다."



- 대기업을 퇴사하고 30대에 회사 대표가 된 이유는?

"성공하겠다는 이유가 아니었다. 기획 PD로 일하다 보면 작가가 저만 바라보고 일하는 경우가 많다. 감독님들은 스태프와 협업하면서 동료가 있지만 작가의 유일한 동료는 PD이고, PD와 믿음으로 작업하게 된다. 그래서 PD의 1차 목표는 무조건 영화화이다. 하지만 회사의 판단이든, 외부적인 요인이든, 실패하는 경우가 생긴다. 이런 한정된 기회를 넘어 영화 일을 계속할 수 있는 타이밍이 생겼다. 퇴사할 때 업계가 좋지 못하긴 했다. '아무도 투자하지 않을 이야기다. 뭘 믿고 나오냐'며 말리는 조언도 있었다. 저를 믿는 작가에게 무언가를 보여주어야 다음이 있다고 생각했던 시기였다. 그렇게 2023년 4월에 온다웍스를 창립했다."



- 온다웍스의 뜻은.

"온다가 서핑 용어다. 체격 좋은 서퍼들이 파도가 다가오면 '온다 온다!'라고 하면서 설레하는 모습이 귀엽다고 생각했다. 훗날 회사를 차리면 '온다라고 지어야지' 생각만 하고 넣어두었다. 퇴사할 때 이직도 생각했지만 기획을 직접 해보자는 생각이 들었고, 포르투갈로 한달살이 하러 갔었는데 계시처럼 '온다'라는 서핑 숍을 발견했다. 한번 운을 믿어보면 재미있게 사는 데 도움 되지 않을까 싶어 회사 이름으로 짓게 되었다."



- 콘텐츠가 OTT로 소비되는 환경에서 극장 흥행작을 만들어 낸 노하우가 있다면.

"일단 구체적인 이유가 있는 영화를 만들어야 한다. 감독님은 이 영화를 만들어야만 하는 가이드라인과 명확한 시대정신이 있었다. 영화 속에서 단종과 금성대군의 서신 장면과 내레이션을 좋아하는데 (저희끼리도) 이런 소통이 없었다면 불가능했을 거다. 기획 단계부터 관객이 필요로 하는 부분이 무엇인지 찾는 로드맵을 설계하고 치밀하게 그 지점을 건드려야 한다. 단순히 재미로만 치부되는 게 아니라 시나리오 단계부터 면밀히 진행되어야 관객의 취향을 맞출 수 있다.



저와 감독님의 생각이 일치했다. 유기적으로 세대 간의 존중이 있어야 좋은 미래로 나아가게 된다는 의식이 있었다. 그리고 개인적으로는 사회적 참사에 대한 애도이기도 하다. 영화의 힘은 '기억'이다. 제가 이 영화를 기억하는 것처럼, 사회적 사건들을 기억하는 힌트가 되어 줄 거라고 생각한다."



- 천만 흥행이 한국 영화의 경사지만 제작자로서 부담도 클 것 같다. 차기작 라인업을 소개해 준다면.

"사실 아이템 부자다.(웃음) 김의석 감독님과 오랜 우정을 쌓고 있는데 경성을 배경으로 열차 내에서 벌어지는 장르물을 준비 중이다. 또 하나는 황 작가님 시나리오에 안태진 감독님의 연출로 조선을 배경으로 한 국경지대의 액션물을 준비 중이다. 시리즈는 현대극이지만 일단 영화만 이야기하겠다.(웃음)"



