'부상 복귀→결승 골 기점 폭발' 백승호, QPR 상대로 만점 경기력

부상 복귀를 알린 백승호가 결승 골 기점 패스를 성공시키며 펄펄 날았다.크리스 데이비스 감독이 이끄는 버밍엄 시티는 12일 오전 4시 45분(한국시간) 잉글랜드 버밍엄에 자리한 세인트 앤드루스 경기장에서 열린 '2025-2026시즌 잉글랜드 챔피언십(EFL)' 37라운드서 QPR에 1대 0 승리를 챙겼다. 이로써 버밍엄은 14승 10무 13패 승점 52점 10위에, QPR은 13승 8무 16패 승점 47점 18위에 자리했다.최근 리그 3연패를 당하며 승격 경쟁에서 잠시 밀려났던 버밍엄은 반드시 승리가 절실했다. 승격·중위권 팀들의 격차가 5~8점 내외로 빡빡한 경쟁이 이어지고 있는 상황 속 승점 3점이면, 승격 마지노선인 6위 렉섬과 격차를 5점 차로 좁힐 수 있었다. 리그 종료까지 단 8경기를 남은 시점, 여기서 미끄러지면 프리미어리그 승격 기회는 사실상 물거품이 될 수 있었다.QPR 역시 다급했다. 비록 18위에 자리하고 있었으나 승점 자체는 47점을 획득하고 있었고, 승리하게 되면 최대 12위까지 상승할 수 있었기 때문. 실낱같은 희망을 살리기 위해 맞붙었던 가운데 경기 흐름은 버밍엄이 완벽하게 지배했다. 경기 시작 6분 만에 백승호의 패스를 받은 오스만이 좌측에서 크로스를 올렸고, 이를 패트릭 로버츠가 깔끔하게 성공시키며 선제골을 넣었다.QPR도 서서히 반격에 나섰으나 효과적이지 못했고, 전반에는 단 1개의 슈팅도 날리지 못하는 그림을 만들었다. 후반에도 상황은 급변하지 않았다. 버밍엄이 무려 21개의 슈팅을 날리고 있는 상황 속 유효 슈팅은 단 1개에 그쳤고, 압박을 전혀 풀지 못하는 장면이 이어졌다. 결국 반전은 없었고, 경기는 그대로 버밍엄의 승리로 귀결됐다.이처럼 버밍엄이 승격 희망을 살린 가운데 선제 결승 골 기점 패스를 넣은 버밍엄 핵심 미드필더 백승호의 활약도 대단히 눈부셨다. 1997년생인 그는 어느새 버밍엄의 유니폼을 입은 지 3년이 되어가고 있다. 2024년 1월, 정들었던 전북 현대 유니폼을 벗고 다시 유럽 도전을 택했다. 행선지는 챔피언십에 자리하고 있던 버밍엄이었고, 클래스를 계속해서 입증했다.지난 시즌 리그 원(3부)으로 강등되는 상황 속에서도 구단과 데이비스 감독은 백승호에 꾸준한 신뢰를 보내며 붙잡았고, 그 역시 50경기에 나서 1골 4도움으로 다이렉트 승격에 확실하게 일조했다. 팀도 무려 4년 재계약을 제의하며 큰 신뢰감을 보냈고, 이번 시즌에도 인상적인 상승 곡선을 그리고 있다.전반기에는 꾸준한 모습으로 팀의 중원을 담당한 백승호는 최근 부상으로 잠시 질주를 멈췄다. 지난 2월 11일(한국시간) WBA전에서 전반 15분 만에 어깨 부상을 호소했고, 전력에서 이탈해야만 했다. 정밀 검사 결과 그는 수술이 필요하다는 소견이 나왔으나 팀의 승격과 월드컵 출전을 위해 보존 치료를 택했고, 약 한 달 만에 복귀하는 데 성공했다.그는 지난 3일(한국시간) 미들즈브러를 상대로 후반 막판 교체 투입되며 복귀전을 치렀고, 직전 찰튼과의 리그 맞대결에서 선발로 나서 감각을 익혔다. 비록 팀은 연패를 당하며 고개를 숙였으나 백승호는 흔들리지 않았다. 콜롬비아 국가대표 출신 존 솔리스와 함께 3선을 구축한 그는 3선과 2선을 오가며 중원에 힘을 보탰다.수비 시에는 폭 넓은 활동량을 통해 볼을 차단하는 모습을 보여줬고, 특히 전반 중반 QPR의 역습 상황에서 깔끔한 태클로 공격을 저지한 장면은 압권이었다. 공격에서도 펄펄 날았다. 전반 7분 백승호는 감각적인 원터치 패스를 통해 오스만에 기회를 제공했으며 이 장면이 로버츠의 골까지 이어지며 '기점' 역할도 톡톡히 해냈다.후반에도 지치지 않는 모습으로 중원을 지킨 백승호는 풀타임으로 경기장을 누비며 패스 성공률 94%·경기장 내 최다 기회 창출(4회)·수비적 행동 5회·공격 진영 패스 성공 16회·경기장 내 최다 크로스 성공(3회)·롱패스 성공 3회·팀 내 최다 볼 회수(8회)를 기록하며 펄펄 날았다. 축구 통계 매체 <풋몹>도 팀 내 2위에 해당하는 평점인 8.0점을 부여, 활약을 인정했다.현지 매체 <버밍엄 라이브>도 팀 내 최고 평점인 8점을 주면서 "중원에서 훌륭한 활약을 펼쳤지만, 아쉽게도 득점을 기록한 로버츠에게 최우수 선수상을 놓쳤다. 백승호는 중원 곳곳을 누비며 블루스의 공격을 하나로 엮어냈다"라며 극찬을 아끼지 않았다.이처럼 부상 복귀 후 퍼포먼스를 끌어올리고 있는 가운데 3월 A매치 합류도 상당히 유력하다. 오는 28일과 내달 1일, 코트디부아르·오스트리아와 격돌하는 가운데 현재 홍명보호의 중원 상태는 '비상'이다. 주력 3선 자원인 박용우·원두재가 쓰러지며 공백이 발생했기 때문. 이를 메울 박진섭(저장)·카스트로프(묀헨글라트바흐)·김진규(전북)가 있으나 확신할 수 없다.결국 새로운 조합을 찾아 나서야만 하는 상황 속 백승호가 이런 활약상을 계속해서 선보이게 된다면, 홍명보호에 큰 힘이 될 수 있으며 개인적으로는 2회 연속 월드컵 본선 무대를 밟는 영광도 누릴 수 있다.한편, 버밍엄 시티는 오는 15일(한국시간) 셰필드 유나이티드와 리그 38라운드 일전을 치르게 된다.