20분, 27분, 42분 '발베르데 3골'로 끝낸 레알 마드리드의 압도적 승리

현대 축구의 필드 플레이어들에게 멀티 포지션 임무가 더 다양하게 요구되고 있다는 것을 레알 마드리드 미드필더 페데리코 발베르데가 놀라운 해트트릭 결과로 보여줬다. 근래에 보기 드물게 전반이 끝나기도 전에 순도 100% 해트트릭을 완성한 것이어서 더 놀랍다.발베르데가 오른발 발리슛으로 시원하게 꽂아넣은 해트트릭 마침표는 내로라하는 세계적 스트라이커들도 좀처럼 흉내내기 어려운 동작이었기 때문에 7만 6066명 마드리드 홈팬들은 모두 입을 다물지 못할 정도였다.알바로 아르벨로아 감독이 이끌고 있는 레알 마드리드 CF(스페인)가 한국 시각으로 12일(목) 오전 5시 마드리드에 있는 에스타디오 산티아고 베르나베우에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 1차전 홈 게임에서 맨체스터 시티(잉글랜드)를 3-0으로 완파하고 8강으로 올라가는 길을 자신할 수 있게 되었다.우루과이 국가대표 미드필더 페데리코 발베르데는 소속 팀 레알 마드리드에서 낯선 포지션을 소화한 이력이 있다. 지난 해 레알 마드리드 주장 완장까지 차고 오른쪽 풀백 역할을 맡은 것이 대표적인 사례다. 요즘처럼 세 명의 미드필더 중 하나의 역할을 맡는 경우가 일반적이지만 오늘 게임처럼 스트라이커 역할도 훌륭하게 소화할 수 있는 재주꾼이다.물론 아르벨로아 감독이 발베르데에게 맨시티의 수비 라인 뒤쪽 공간을 파고드는 특별한 주문을 한 것이 분명하다는 점을 20분만에 넣은 첫 골부터 알려줬다. 특이하게도 이 첫 골의 어시스트는 골키퍼 티보 쿠르투아가 기록했다.자기 페널티 에어리어 안쪽에서 공을 내려놓고 왼발로 길게 차 올린 공이 오른쪽 측면 공간에 떨어졌을 때 발베르데가 가속도를 붙이며 빠져나갔다. 맨시티 왼쪽 풀백 니코 오리얼리가 허망하게 발베르데를 놓친 것이다.이 절호의 1:1 기회에서 발베르데는 골문을 비우고 달려나온 돈나룸마 골키퍼까지 반 박자 빠른 발끝 밀어놓기로 따돌리고는 빈 골문에 오른발 인사이드 골을 성공시켰다. 챔피언스리그에서 맨체스터 시티와의 질긴 인연을 이어가고 있는 레알 마드리드가 8강에 올라설 수 있는 중요한 발판을 마련한 셈이다.그리고 7분 뒤에 발베르데의 추가골이 나왔다. 역습 과정에서 비니시우스 주니오르의 유연한 드리블에 이은 스루패스가 또 한 번 상대 수비수 뒤쪽 공간으로 빠져들어가는 발베르데에게 정확하게 이어진 것이다. 첫 터치가 조금 길었지만 발베르데의 왼발 슛 타이밍은 매우 적절했고 골문 오른쪽 구석으로 정확하게 빨려들어갔다.전반이 끝나기도 전에 발베르데의 해트트릭이 완성될 것이라고 예상한 사람은 아무도 없었을 것이다. 42분에 그 아름다운 결정구가 산티아고 베르나베우를 수놓았다. 브라힘 디아즈의 유연한 터닝 드리블에 이은 로빙 공간 패스가 상대 수비수들 사이로 돌아들어간 발베르데에게 이어졌고, 놀라운 리프팅 첫 터치로 맨시티 센터백 마르크 게히가 떨어져 나갔다.그리고는 발베르데의 오른발 발리슛이 정확히게 돈나룸마 골키퍼를 피해 빨려들어갔다. 웬만한 공격수도 흉내낼 수 없는 터치와 마무리 기술이 돋보인 해트트릭 마침표였다.다음 주 2차전 홈 게임이 남아 있었지만 1골이라도 격차를 줄여야 하는 맨시티에게 56분 페널티킥 악몽까지 덮쳤다. 레알 마드리드 날개 공격수 비니시우스 주니오르의 빠른 드리블을 막기 위해 몸을 날린 돈나룸마 골키퍼의 발목 걸기 반칙이 나온 것이다. 하지만 맨시티 돈나룸마 골키퍼는 58분에 비니시우스 주니오르가 오른발 인사이드로 찬 페널티킥을 자기 왼쪽으로 몸을 날려 기막히게 막아냈다.페데리코 발베르데의 이번 해트트릭 기록은 챔피언스리그 역사상 레알 마드리드가 만든 통산 19번째 해트트릭으로 찍혀 라 리가 라이벌 FC 바르셀로나의 해트트릭 16회 기록으로부터 더 멀리 달아나 단독 1위를 확인시켜 준 것이기도 하다.이제 두 팀은 다음 주 수요일 장소를 시티 오브 맨체스터 스타디움으로 옮겨 8강행 주인공을 결정하게 된다.(3월 12일 목요일 오전 5시, 에스타디오 산티아고 베르나베우 - 마드리드)[골, 도움 기록 :(20분,도움-티보 쿠르투아),(27분,도움-비니시우스 주니오르),(42분,도움-브라힘 디아즈)]선수들(4-3-3, 감독 : 알바로 아르벨로아)FW : 비니시우스 주니오르, 아르다 귈러(70분↔에두아르도 카마빙가), 브라힘 디아즈(76분↔프랑코 마스탄투오노)MF : 티아고 피타르치(76분↔마누엘 앙헬), 오렐리엥 추아메니,DF : 페를랑 멘디(46분↔프란 가르시아), 딘 후이센, 안토니오 뤼디거, 알렉산더-아놀드(83분↔다니 카르바할)GK : 티보 쿠르투아선수들(4-2-3-1, 감독 : 펩 과르디올라)FW : 엘링 홀란(82분↔오마르 마르무쉬)AMF : 제레미 도쿠, 앙투안 세메뇨(70분↔라얀 셰르키), 사비뉴(46분↔티자니 라인더르스)DMF : 베르나르두 실바(70분↔라얀 아잇-누리), 로드리DF : 니코 오리얼리, 마르크 게히, 후벵 디아스, 압두코디르 쿠사노프GK : 지안뤼지 돈나룸마